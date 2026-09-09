O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota

·94·Dunyo
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota

2021 yilda Xitoyda yashovchi Syuy Veyning hikoyasi butun dunyo e’tiborini tortdi. Kunmin shahrida istiqomat qiluvchi 30 yoshli ota o‘g‘li Xaoyanga kam uchraydigan Menkes sindromi tashxisi qo‘yilgach, uni saqlab qolish uchun tibbiyot va kimyoni mustaqil o‘rganishga kirishdi. Bu haqda Euronews xabar berdi.

Menkes sindromi organizmning misni o‘zlashtirishi va undan foydalanish jarayonini buzadigan irsiy kasallik hisoblanadi. Xastalik, ayniqsa, o‘g‘il bolalarda ko‘proq uchraydi va og‘ir holatlarda bemorlar odatda uch yoshgacha yashamasligi mumkin. Kasallikning samarali davosi mavjud emas, biroq mis preparatlari ayrim holatlarda uning rivojlanishini sekinlashtirishi mumkin.

Shifokorlar Syuy Veyga o‘g‘liga yordam berishi mumkin bo‘lgan mis gistidini preparati Xitoyda mavjud emasligini aytgan. COVID-19 pandemiyasi sababli xorijga borib davolanish imkoniyati ham cheklangan edi. Shundan so‘ng ota internetdagi, asosan ingliz tilidagi ilmiy va tibbiy materiallarni tarjima dasturlari yordamida o‘rganib, preparatni tayyorlash yo‘lini izlay boshladi.

Syuy Vey otasining sport zalida kichik laboratoriya tashkil qilib, zarur uskunalarni xarid qildi. Taxminan olti haftalik izlanish va tajribalardan so‘ng u mis gistidinining dastlabki namunasini tayyorlashga muvaffaq bo‘ldi. Preparatni avval quyonlarda sinab ko‘rdi, keyin esa o‘z tanasida tekshirdi. Shundan keyingina uni o‘g‘liga berishni boshladi.

Syuy Veyning aytishicha, davolash boshlanganidan taxminan ikki hafta o‘tib, o‘g‘lining ayrim qon tahlillari yaxshilangan. Biroq mis gistidini kasallikni to‘liq davolaydigan vosita emas, balki uning rivojlanishini sekinlashtirish va ayrim alomatlarni yengillashtirishga yordam beruvchi preparat hisoblanadi.

Otaning qat’iyati keyinchalik biotexnologiya sohasidagi mutaxassislar e’tiborini ham tortdi. VectorBuilder kompaniyasi va Lantu tadqiqotchilari Menkes sindromi uchun gen terapiyasi ustida hamkorlikda ish boshladi. Keyinchalik Xaoyan ushbu yo‘nalishdagi tajribaviy gen terapiyasi dasturida ishtirok etdi.

Syuy Veyning hikoyasi noyob kasalliklarga chalingan bemorlar uchun davolash usullarini izlashda ota-onalarning qat’iyati qanchalik katta ahamiyatga ega bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatdi. Uning maqsadi nafaqat o‘z farzandiga yordam berish, balki Menkes sindromi bilan kurashayotgan boshqa bolalar uchun ham samarali davolash usullarini topishga hissa qo‘shishdan iborat bo‘ldi.

Menkes sindromigen terapiyasibiotexnologiyaMis gistidinCOVID-19EuronewsXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Burritoni 30 soniyada yeb, jahon rekordini yangiladi (video)Burritoni 30 soniyada yeb, jahon rekordini yangiladi (video)Bugun, 16:14Baliqchi okeanda sakkiz kundan so‘ng tirik holda qutqarildiBaliqchi okeanda sakkiz kundan so‘ng tirik holda qutqarildiBugun, 14:4722 yoshli Avstriyalik go‘zallik malikasi kutilmaganda vafot etdi22 yoshli Avstriyalik go‘zallik malikasi kutilmaganda vafot etdiBugun, 14:31Tramp to‘rt yordamchisiga 155 ming dollar sovg‘a qildiTramp to‘rt yordamchisiga 155 ming dollar sovg‘a qildiBugun, 14:28AQSH o‘zga sayyoraliklar bilan bog‘liq ehtimolga tayyorgarlik ko‘rmoqdaAQSH o‘zga sayyoraliklar bilan bog‘liq ehtimolga tayyorgarlik ko‘rmoqdaBugun, 14:12Yaqin Sharqda keskinlik: Eron Iordaniyadagi AQSH bazasiga 20 ta ballistik raketa uchirdiYaqin Sharqda keskinlik: Eron Iordaniyadagi AQSH bazasiga 20 ta ballistik raketa uchirdiBugun, 12:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
16 yoshli yigit besh yildan beri hovuzda yashamoqda
16 yoshli yigit besh yildan beri hovuzda yashamoqda