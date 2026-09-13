Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi

·104·Jamiyat
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi

Farg‘ona shahrining Kirguli hududida noodatiy holat kuzatildi. Ko‘chaga yuzlab tirik baliqlar to‘kilib ketgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi.

Videoda yirik yo‘l chetida suv va balchiq aralashmasida ko‘plab tirik baliqlar tipirchilab yotganini ko‘rish mumkin. Ularning aksariyati laqqa baliqlariga o‘xshaydi.

Tarqalgan kadrlardan ko‘rinishicha, baliqlar oq rangli, usti ko‘k tent bilan yopilgan kichik yuk mashinasida olib ketilayotgan bo‘lgan. Noma’lum sababga ko‘ra, yuk mashinasi kuzovidagi baliqlar suv bilan birga yo‘lga tushib ketgan.

Hozircha baliqlar qanday sharoitda yo‘lga to‘kilgani va hodisaga nima sabab bo‘lgani haqida rasmiy ma’lumot berilmagan.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video foydalanuvchilar orasida turli munosabatlarga sabab bo‘lmoqda.

Farg‘onaKirgulibaliqlarto‘kish
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Malibu haydovchisi ushlandi: Odamlarni urib ketishiga bir baxya qolgan qoidabuzar uzr so‘radiMalibu haydovchisi ushlandi: Odamlarni urib ketishiga bir baxya qolgan qoidabuzar uzr so‘radiBugun, 11:01Prezident topshirig‘i zudlik bilan bajarildi: Dilnoza Rejabovaga polkovnik unvoni berildiPrezident topshirig‘i zudlik bilan bajarildi: Dilnoza Rejabovaga polkovnik unvoni berildiBugun, 10:15Turkiy davlatlar uchun «TURKPOL» tuzilmasini tashkil etish taklif qilindiTurkiy davlatlar uchun «TURKPOL» tuzilmasini tashkil etish taklif qilindiBugun, 10:07Farg‘onada buvisini o‘ldirib, uyga o‘t qo‘ygan nevara 17 yilga qamaldi (video)Farg‘onada buvisini o‘ldirib, uyga o‘t qo‘ygan nevara 17 yilga qamaldi (video)Bugun, 10:02«Foizsiz kredit» va’dasi ortidagi 17 mlrd so‘mlik firibgarlik: 400 nafar fuqaro aldandi«Foizsiz kredit» va’dasi ortidagi 17 mlrd so‘mlik firibgarlik: 400 nafar fuqaro aldandiBugun, 09:52O‘quvchini haqorat qilgan yoki kamsitgan o‘qituvchi 2,2 mln so‘m jarimaga tortiladi!O‘quvchini haqorat qilgan yoki kamsitgan o‘qituvchi 2,2 mln so‘m jarimaga tortiladi!Bugun, 09:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari