Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Vetnamda ulkan piton bola bilan bog‘liq dahshatli hodisa yuz bergani haqidagi xabarlar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalmoqda. Aytilishicha, uy sharoitida saqlangan piton bolani yutib yuborgan. Mazkur xabar jamoatchilik orasida katta xavotir uyg‘otgan.
Tarqalgan ma’lumotlarda voqea Vetnamda sodir bo‘lgani va piton uy hayvoni sifatida saqlangani aytilmoqda.
Asosiy xavotir: yovvoyi hayvonlarni, ayniqsa yirik ilonlarni uy sharoitida saqlash jiddiy xavf tug‘dirishi mumkin. Pitonlar katta hajmga yetishi va kuchli yirtqich instinktiga ega bo‘lishi mumkin. Shu sababli ularni oddiy uy hayvoni sifatida boqish xavfsizlik masalasini keltirib chiqaradi.
…