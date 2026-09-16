«Neftchi» Elit OCHLni triumf bilan boshladi — Endi navbat Ronalduning «An-Nasr»iga!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Neftchi»
- Elit OCHLning 1-turida Iroqning «Eyr Fors» jamoasini 1:0 hisobida mag‘lub etib, turnirni g‘alaba bilan boshladi.
- Serbiyalik to‘purar Zoran Marushichning 83-daqiqada kiritgan yagona goli jamoaga 3 ochko taqdim etdi va OFK tomonidan kafolatlangan 100 ming AQSH dollari miqdoridagi mukofot pulini taqdim etdi.
O‘zbekiston futboli tarixida yangi sahifa ochgan qit’aning eng nufuzli musobaqasi — Osiyo Elit Chempionlar Ligasida Farg‘onaning «Neftchi» klubi shov-shuvli va dadil start oldi. 2025 yilgi mavsumda mamlakat chempionligini tantana qilib, qit’aning superligasiga to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘llanmani qo‘lga kiritgan farg‘onaliklar umumiy guruh bosqichining 1-turida Iroqning kuchli va nomdor «Eyr Fors» jamoasini qabul qildi. Murosasiz va taktik kurashlar ostida kechgan bellashuv taqdirini 83-daqiqada serbiyalik to‘purar Zoran Marushich tomonidan kiritilgan yagona oltin gol hal qildi.
Ushbu 1:0 hisobidagi irodali g‘alaba «Neftchi»ga muhim 3 ochkoni taqdim etish bilan birga, OFK tomonidan har bir g‘alaba uchun kafolatlangan 100 ming AQSH dollari miqdoridagi ulkan mukofot pulini ham olib keldi. Toshkentning «Paxtakor» klubi esa Jiddada amaldagi chempion «Al-Ahli» bilan 1:1 hisobida sensatsion durang o‘ynab qaytgan edi. Bu esa musobaqada bir vaqtning o‘zida ishtirok etayotgan ikki o‘zbek klubining ham turnirni mag‘lubiyatsiz boshlaganidan dalolat beradi. Endi farg‘onalik «yo‘lbarslar»ni oldinda haqiqiy sinov — 12 oktyabr kuni safarda Krishtianu Ronaldu va Sadio Mane sardorligidagi Saudiyaning «An-Nasr» klubiga qarshi superto‘qnashuv kutmoqda. Xo‘sh, Marushichning mahorati «Neftchi»ni qanday qutqardi, o‘zbek klublari Elit ligada qancha ishlab olishi mumkin va farg‘onaliklar «An-Nasr»ga qanday syurpriz tayyorlamoqda?
«83-daqiqadagi najot»: Marushichdan tarixiy g‘alaba to‘pi
«Neftchi»ning Elit OCHLdagi ilk qadami va o‘yinning kulminatsion nuqtalari:
83-daqiqa — Oltin zarba: Uchrashuv durang sari ketayotgan bir pallada serbiyalik legioner Zoran Marushich chaqqonlik ko‘rsatib, raqib mudofaasini jazoladi va hisobni ochdi (1:0);
«Eyr Fors»ning qarshiligi: Iroq klubi o‘yin davomida mustahkam himoyalanib, qarshi hujumlarda xavf tug‘dirgan bo‘lsa-da, «Neftchi» posboni va himoya chizig‘i mustahkam turdi;
3 ochko va ishonchli start: Mazkur muvaffaqiyat farg‘onaliklarga nafaqat turnir jadvalida peshqadamlar safidan joy olishga, balki jamoaning xalqaro maydondagi ishonchini keskin oshirishga xizmat qildi.
100 000 dollarlik mukofot: OFKdan rekord moliyaviy daromad
Osiyo Elit Chempionlar Ligasidagi yangi mukofot jamg‘armasi va raqamlar:
Ilk g‘alabaga 100 ming dollar: Musobaqa reglamentiga muvofiq, «Neftchi» umumiy guruh bosqichidagi har bir g‘alabasi uchun OFKdan kafolatlangan 100 000 dollar miqdorida bonus oldi;
Daromadni oshirish imkoniyati: Har bir keyingi turdagi muvaffaqiyat klub g‘aznasiga yana xuddi shuncha — 100 ming dollardan sof foyda keltirishi mumkin;
Klub infratuzilmasiga sarmoya: Bunday yirik mukofot pullari chempion jamoaning moddiy-texnik bazasini kuchaytirish va tarkibni mustahkamlash yo‘lida katta moliyaviy madad hisoblanadi.
O‘zbek klublarining tarixiy yurishi: «Paxtakor» sensatsiyasi va 12 oktyabrdagi «An-Nasr» sinovi
O‘zbekiston klublarining qit’aning oliy divizionidagi natijalari:
Tarixda ilk bor ikki jamoa: Yangilangan Elit Chempionlar Ligasida bir vaqtning o‘zida mamlakatimizning ikki vakili — «Neftchi» va «Paxtakor»ning ishtirok etishi o‘zbek futbolining qit’adagi nufuzini yangi bosqichga olib chiqdi;
«Paxtakor»dan Saudiyada super sensatsiya: Toshkent klubi birinchi turda Saudiyaning amaldagi g‘olibi «Al-Ahli» maydonidan 1:1 hisobidagi tarixiy durang bilan qaytib, butun qit’ani hayratda qoldirdi;
12 oktyabr — Ronalduga qarshi Riyozda jang: «Neftchi»ning navbatdagi uchrashuvi 12 oktyabr kuni safarda Saudiyaning «An-Nasr» jamoasiga qarshi bo‘lib o‘tadi va ushbu bahs farg‘onaliklar uchun haqiqiy mahorat sinoviga aylanadi.
«Neftchi»ning OCHL Elitdagi ilk g‘alabasi va qo‘lga kiritilgan 100 ming dollarlik mukofoti o‘zbek klublari Osiyoning eng boy va mashhur jamoalari bilan ham tengma-teng kurashib, g‘alaba qozonishga qodir ekanini yaqqol isbotladi.
Sizningcha, «Neftchi» 12 oktyabr kuni safarda Krishtianu Ronaldu va Sadio Manesi bor «An-Nasr»ga qarshi o‘yinda qanday natija qayd eta oladi — farg‘onaliklar Saudiyada mo‘jiza ko‘rsata oladimi? Zoran Marushichning gollari jamoani pley-off bosqichigacha olib chiqa oladi, deb hisoblaysizmi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolining xalqaro maydondagi ushbu muhim tarixiy g‘alabasi tahlilini barcha futbol ishqibozlari hamda yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…