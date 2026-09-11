«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
O‘zbek estradasining yorqin yulduzi, yillar davomida onalik baxti sari og‘ir sinov va matonatli yo‘lni bosib o‘tgan xonanda Munisa Rizayeva farzandi Aleksning kelajagi borasidagi eng bahsli savolga nihoyat ochiq javob berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda allaqachon mashhur yulduz onasidan ham ko‘proq e’tibor va muhabbat qozonayotgan kichik Aleksning syomka maydonlarida katta bo‘layotgani muxlislarda ulkan qiziqish uyg‘otmoqda. Oldinroq «farzandimni aslo san’atkor qilmayman» deb qat’iy bayonot bergan xonanda bugun bu fikridan qaytdimi? Shou-biznesning shafqatsiz qonunlarini o‘z tanasida his qilgan mashhur ona nima uchun o‘z qarorini qayta ko‘rib chiqishga majbur bo‘ldi va ko‘chada odamlar Munisa qolib Aleksni tanib olayotgani yulduzli oilada qanday o‘zgarish yaratmoqda?
Triumf va shuhrat to‘lqini: Onasidan o‘zib ketgan kichik Aleks
Munisa Rizayevaning hayoti onalik maqomiga erishganidan so‘ng mutlaqo yangi, yorug‘ davrga qadam qo‘ydi:
«Munisa qolib, hamma Aleks deyapti»: Xonanda mashinada ketayotgan lahzalarda odamlar oynadan qarab, yulduz xonandani emas, balki uning kichik o‘g‘lini olqishlab chaqirayotganini tabassum bilan tan oldi;
Syomkalar va projektorlar ostidagi hayot: Go‘dakligidanoq onasi bilan gastrollar, tasvirga olish maydonchalari va san’at muhitida ulg‘ayayotgan bolakay tabiiy ravishda sahna olamiga singib bormoqda;
Onaga cheksiz bog‘lanish: Turkiyada ikki hafta davomida uzluksiz birga bo‘lgan ona-bola munosabatlari yanada mustahkamlanib, Aleks bir lahza ham onasisiz qololmaydigan darajada mehr qurshovida ulg‘aymoqda.
«Hammasi qanday boshlangan edi?»: San’at azoblari va onaning qat’iy taqiqi
Munisaning ilgari o‘z o‘g‘lini sahnadan uzoq tutish istagi bejiz paydo bo‘lmagan:
Shou-biznesning ko‘rinmas jarohatlari: Munisa Rizayeva o‘zbek san’ati cho‘qqisiga chiqqunga qadar mislsiz g‘iybatlar, hasad, psixologik bosim va tuhmatlarni boshidan kechirgan;
Farzandni himoya qilish instinkti: Bu mashaqqatli va sovuq sahna sahrosini yaxshi bilgan ona sifatida u farzandining xuddi shunday azobli yo‘lni bosib o‘tishini, yuragi parchalanishini istamagan edi;
«Bolam bu yo‘ldan yurmaydi» qarori: Shu sababli yulduz intervyularida Aleksning mutlaqo boshqa, tinch va xavfsiz soha vakili bo‘lishini orzu qilganini ochiq bildirib kelgan.
Sindirilmas iroda va burilish nuqtasi: Ona xohishi va Yaratganning taqdiri
Biroq hayot haqiqati va onalik muhabbati Munisaning qarashlarini yana bir bor ilohiy taqdirga bo‘ysundirishga undadi:
«Har kimning o‘z missiyasi bor»: Xonanda inson dunyoga o‘z vazifasi bilan kelishini, agar Aleksning taqdiriga san’at yo‘li yozilgan bo‘lsa, bunga qarshi borolmasligini mardonavor tan oldi;
Qarshilikdan qo‘llab-quvvatlashga: O‘z shaxsiy xohishini farzandining iqtidoridan ustun qo‘ymaslik qarori onalik matonatining eng oliy namunasidir;
Mutlaq muhabbat: Munisa ona sifatida o‘z vazifasini faqat cheksiz mehr berish va bolasining har qanday tanlovini suyanch bo‘lib kutib olishda ko‘radi.
«Mening xohishim boshqa, lekin har bitta insonning o‘z missiyasi bor. Alloh shunaqa yaratgan. Agar uning missiyasi shu bo‘lsa, qarshilik qilmayman. Men faqat ona sifatida muhabbat berishim va qo‘llab-quvvatlashim mumkin. O‘zim xohlamasdim, lekin eng asosiysi — Alloh nima xohlasa shu bo‘ladi. Allohga qarshi keta olmaymiz», — deya yuragidagi tug‘yonlarni oshkor qildi Munisa Rizayeva.
Onalikning yangi cho‘qqisi va sahnadagi kelajak
Munisa Rizayevaning bu so‘zlari yillar davomida kurashib, qiyinchiliklarni yenggan ayolning ma’naviy ulg‘ayishini ko‘rsatdi. U o‘z farzandiga shaxsiy mulkidek qaramaydi, balki uni Yaratganning omonati va erkin shaxs sifatida qabul qiladi. Agar ertaga kichik Aleks qo‘liga mikrofon olib sahnaga chiqsa ham, uning ortida nafaqat mashhur xonanda, balki o‘z xohishlarini farzandining baxti uchun qurbon qilishga tayyor bo‘lgan buyuk ona turishi aniq.
Sizningcha, ota-ona o‘z farzandining kasb tanloviga qattiq aralashishi kerakmi yoki Munisa Rizayeva kabi taqdirga va bolaning erkin xohishiga yo‘l berish to‘g‘rimi? Ko‘chalarda onasidan ko‘ra ko‘proq muxlislar e’tiborini tortayotgan Aleks kelajakda onasining shuhratini yangilay oladimi? O‘z samimiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va onalik mehri hamda oilaviy qadriyatlar aks etgan ushbu ta’sirli maqolani yaqinlaringizga ulashing!
…