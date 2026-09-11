«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...

·111·Madaniyat
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...

O‘zbek estradasining yorqin yulduzi, yillar davomida onalik baxti sari og‘ir sinov va matonatli yo‘lni bosib o‘tgan xonanda Munisa Rizayeva farzandi Aleksning kelajagi borasidagi eng bahsli savolga nihoyat ochiq javob berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda allaqachon mashhur yulduz onasidan ham ko‘proq e’tibor va muhabbat qozonayotgan kichik Aleksning syomka maydonlarida katta bo‘layotgani muxlislarda ulkan qiziqish uyg‘otmoqda. Oldinroq «farzandimni aslo san’atkor qilmayman» deb qat’iy bayonot bergan xonanda bugun bu fikridan qaytdimi? Shou-biznesning shafqatsiz qonunlarini o‘z tanasida his qilgan mashhur ona nima uchun o‘z qarorini qayta ko‘rib chiqishga majbur bo‘ldi va ko‘chada odamlar Munisa qolib Aleksni tanib olayotgani yulduzli oilada qanday o‘zgarish yaratmoqda?

Triumf va shuhrat to‘lqini: Onasidan o‘zib ketgan kichik Aleks

Munisa Rizayevaning hayoti onalik maqomiga erishganidan so‘ng mutlaqo yangi, yorug‘ davrga qadam qo‘ydi:

  • «Munisa qolib, hamma Aleks deyapti»: Xonanda mashinada ketayotgan lahzalarda odamlar oynadan qarab, yulduz xonandani emas, balki uning kichik o‘g‘lini olqishlab chaqirayotganini tabassum bilan tan oldi;

  • Syomkalar va projektorlar ostidagi hayot: Go‘dakligidanoq onasi bilan gastrollar, tasvirga olish maydonchalari va san’at muhitida ulg‘ayayotgan bolakay tabiiy ravishda sahna olamiga singib bormoqda;

  • Onaga cheksiz bog‘lanish: Turkiyada ikki hafta davomida uzluksiz birga bo‘lgan ona-bola munosabatlari yanada mustahkamlanib, Aleks bir lahza ham onasisiz qololmaydigan darajada mehr qurshovida ulg‘aymoqda.

«Hammasi qanday boshlangan edi?»: San’at azoblari va onaning qat’iy taqiqi

Munisaning ilgari o‘z o‘g‘lini sahnadan uzoq tutish istagi bejiz paydo bo‘lmagan:

  • Shou-biznesning ko‘rinmas jarohatlari: Munisa Rizayeva o‘zbek san’ati cho‘qqisiga chiqqunga qadar mislsiz g‘iybatlar, hasad, psixologik bosim va tuhmatlarni boshidan kechirgan;

  • Farzandni himoya qilish instinkti: Bu mashaqqatli va sovuq sahna sahrosini yaxshi bilgan ona sifatida u farzandining xuddi shunday azobli yo‘lni bosib o‘tishini, yuragi parchalanishini istamagan edi;

  • «Bolam bu yo‘ldan yurmaydi» qarori: Shu sababli yulduz intervyularida Aleksning mutlaqo boshqa, tinch va xavfsiz soha vakili bo‘lishini orzu qilganini ochiq bildirib kelgan.

Sindirilmas iroda va burilish nuqtasi: Ona xohishi va Yaratganning taqdiri

Biroq hayot haqiqati va onalik muhabbati Munisaning qarashlarini yana bir bor ilohiy taqdirga bo‘ysundirishga undadi:

  • «Har kimning o‘z missiyasi bor»: Xonanda inson dunyoga o‘z vazifasi bilan kelishini, agar Aleksning taqdiriga san’at yo‘li yozilgan bo‘lsa, bunga qarshi borolmasligini mardonavor tan oldi;

  • Qarshilikdan qo‘llab-quvvatlashga: O‘z shaxsiy xohishini farzandining iqtidoridan ustun qo‘ymaslik qarori onalik matonatining eng oliy namunasidir;

  • Mutlaq muhabbat: Munisa ona sifatida o‘z vazifasini faqat cheksiz mehr berish va bolasining har qanday tanlovini suyanch bo‘lib kutib olishda ko‘radi.

«Mening xohishim boshqa, lekin har bitta insonning o‘z missiyasi bor. Alloh shunaqa yaratgan. Agar uning missiyasi shu bo‘lsa, qarshilik qilmayman. Men faqat ona sifatida muhabbat berishim va qo‘llab-quvvatlashim mumkin. O‘zim xohlamasdim, lekin eng asosiysi — Alloh nima xohlasa shu bo‘ladi. Allohga qarshi keta olmaymiz», — deya yuragidagi tug‘yonlarni oshkor qildi Munisa Rizayeva.

Onalikning yangi cho‘qqisi va sahnadagi kelajak

Munisa Rizayevaning bu so‘zlari yillar davomida kurashib, qiyinchiliklarni yenggan ayolning ma’naviy ulg‘ayishini ko‘rsatdi. U o‘z farzandiga shaxsiy mulkidek qaramaydi, balki uni Yaratganning omonati va erkin shaxs sifatida qabul qiladi. Agar ertaga kichik Aleks qo‘liga mikrofon olib sahnaga chiqsa ham, uning ortida nafaqat mashhur xonanda, balki o‘z xohishlarini farzandining baxti uchun qurbon qilishga tayyor bo‘lgan buyuk ona turishi aniq.

Sizningcha, ota-ona o‘z farzandining kasb tanloviga qattiq aralashishi kerakmi yoki Munisa Rizayeva kabi taqdirga va bolaning erkin xohishiga yo‘l berish to‘g‘rimi? Ko‘chalarda onasidan ko‘ra ko‘proq muxlislar e’tiborini tortayotgan Aleks kelajakda onasining shuhratini yangilay oladimi? O‘z samimiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va onalik mehri hamda oilaviy qadriyatlar aks etgan ushbu ta’sirli maqolani yaqinlaringizga ulashing!

Munisa RizayevaAleksOta-ona va farzandShou-biznesOilaviy qadriyatlarOta-ona muhabbatiIjtimoiy tarmoq
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Enang o‘ynasin!»: Qaynona «o‘g‘irlab» ketgan er haqidagi video internetni portlatdi...«Enang o‘ynasin!»: Qaynona «o‘g‘irlab» ketgan er haqidagi video internetni portlatdi...Bugun, 11:03O‘zbek kinosida shov-shuv: Alisher Uzoqovning «Chempion» filmi qachon ekranga chiqadi?O‘zbek kinosida shov-shuv: Alisher Uzoqovning «Chempion» filmi qachon ekranga chiqadi?Bugun, 08:47Mashhur yunon xonandasi Yorgos Mazonakis 54 yoshida vafot etdiMashhur yunon xonandasi Yorgos Mazonakis 54 yoshida vafot etdiBugun, 04:44Nilufar Usmonova muxlislarini katta konsertga chorlamoqda: sanalar ma’lumNilufar Usmonova muxlislarini katta konsertga chorlamoqda: sanalar ma’lumBugun, 01:15O‘lik holda topilgan aktyor: sevgilisining gaplari shubha uyg‘otdiO‘lik holda topilgan aktyor: sevgilisining gaplari shubha uyg‘otdiBugun, 00:01Mashhur turk aktyori noutbuk o‘g‘irlaganlikda gumon qilinmoqdaMashhur turk aktyori noutbuk o‘g‘irlaganlikda gumon qilinmoqdaKecha, 13:50
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)
«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)