Toshkentda yirik film suratga olinmoqda: Bugun ikkita markaziy ko‘cha yopildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 16 sentyabr kuni soat 09:00 dan 16:00 gacha Toshkent markazidagi Zarafshon va Istiqlol ko‘chalarining qismlari yirik budjetli badiiy film suratga olish ishlari sababli transport harakati uchun yopiq bo‘ladi.
- Bu cheklovlar «Hyatt Regency Tashkent» mehmonxonasi va Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi atrofidagi hududlarda tirbandliklarga olib kelishi mumkin.
Poytaxt markazida harakatlanadigan haydovchilar va yo‘lovchilar diqqatiga: 16 sentyabr kuni Toshkentning eng gavjum va markaziy nuqtalaridan birida transport harakati vaqtinchalik to‘liq to‘xtatildi. Shahar markazida keng ko‘lamli badiiy film suratga olish ishlari olib borilayotgani munosabati bilan, «Hyatt Regency Tashkent» mehmonxonasi hamda Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi yaqinidagi ikkita asosiy ko‘cha qismi kun bo‘yi avtomobillar uchun yopiq bo‘ladi. Maxsus kinoloyihaning ijodiy jarayonlari sababli cheklovlar ertalab soat 09:00 dan boshlab kunduzgi 16:00 ga qadar amal qiladi. Yo‘llarning yopilishi markaziy chorrahalarda, xususan, Mustaqillik va Amir Temur shohko‘chalariga tutash hududlarda katta tirbandliklarni keltirib chiqarishi mumkinligi sababli haydovchilarga oldindan aylanma yo‘llardan foydalanish qat’iy tavsiya etilmoqda.
Xo‘sh, aynan qaysi ko‘cha qismlarida harakat cheklangan, kinoijodkorlar qanday filmni suratga olmoqda va haydovchilar tirbandlikda qolib ketmaslik uchun qanday yo‘nalishlarni tanlashi lozim?
Harakat cheklangan aniq manzillar va vaqt oralig‘i
Poytaxt ma’muriyati va yo‘l harakati xavfsizligi xizmati ogohlantirgan asosiy cheklov hududlari:
Amal qilish vaqti: Cheklovlar 16 sentyabr kuni ertalab soat 09:00 dan kunduzgi 16:00 gacha bo‘lgan vaqt oralig‘ida kuchda bo‘ladi;
Zarafshon ko‘chasi qismi: «Hyatt Regency Tashkent» mehmonxonasining rasmiy nazorat-o‘tkazish punktidan (KPP) Mustaqillik shohko‘chasigacha bo‘lgan yo‘l qismi barcha turdagi transport vositalari uchun to‘liq yopilgan;
Istiqlol ko‘chasi qismi: Amir Temur shohko‘chasi kesishmasidan Buyuk Turon ko‘chasigacha (Milliy kutubxona yon-atrofi) bo‘lgan oraliqda mashinalar qatnovi vaqtinchalik to‘xtatilgan;
Piyodalar va maxsus xizmatlar: Suratga olish maydoni xavfsizlik lentalari bilan o‘rab olingan bo‘lib, faqat suratga olish guruhi va tezkor xizmat transportlarining nazorat ostida kirishi ta’minlanadi.
Poytaxt markazidagi kinomaydon: Nima suratga olinmoqda?
Keng ko‘lamli suratga olish ishlari ortidagi tafsilotlar:
Masshtabli loyiha: Ma’lumotlarga ko‘ra, shahar markazidagi ushbu tarixiy va zamonaviy lokatsiyalarda yirik budjetli badiiy film sahnalari tasvirga tushirilmoqda;
Shahar estetikasi va manzarasi: Hyatt Regency mehmonxonasi va Milliy kutubxona arxitekturasining kino kadrlarida aks etishi filmning vizual salmog‘ini oshirish uchun tanlangan;
Xavfsizlik choralari: Maxsus texnikalar, kamera kranlari va aktyorlar ishtirokidagi dinamik sahnalar xavfsiz kechishi uchun yo‘llarni to‘liq bo‘shatish zarurati yuzaga kelgan.
Haydovchilarga tavsiya: Tirbandliklardan qanday saqlanish mumkin?
Yo‘ldagi noqulayliklarni chetlab o‘tish bo‘yicha muhim ko‘rsatmalar:
Aylanma yo‘llarni tanlang: Markaz tomon harakatlanayotgan haydovchilarga Amir Temur, Navoiy hamda Sharof Rashidov ko‘chalarining ochiq qismlaridan foydalanish tavsiya etiladi;
Navigator dasturlarini yangilang: Yo‘lga chiqishdan avval «Yandeks Karti» yoki boshqa onlayn xaritalar orqali tirbandlik darajasini va muqobil yo‘nalishlarni oldindan tekshirib olish maqsadga muvofiq;
Jamoat transportiga ustuvorlik: Imkon qadar tig‘iz soatlarda markaziy hududlarga shaxsiy avtomobilda emas, metro transporti orqali yetib borish vaqtni tejashga yordam beradi.
Poytaxt ko‘chalarining kino ijodkorlari uchun ochilishi Toshkentning xalqaro va milliy kino sanoati markaziga aylanayotganidan dalolat beradi, biroq kun davomida kutilayotgan transport zichligi haydovchilardan yuqori hushyorlik va sabrni talab etadi.
Sizningcha, Toshkentning qoq markazida film suratga olish uchun ko‘chalarni kun bo‘yi yopib qo‘yish shahar transport oqimi uchun qanchalik oqilona qaror — bunday suratga olish ishlarini dam olish kunlari yoki tunda o‘tkazish to‘g‘riroq emasmidi? Bugun poytaxt markazidagi tirbandliklarga duch keldingizmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim ogohlantirishni hoziroq ruldagi barcha yaqinlaringiz, hamkasblaringiz hamda haydovchi do‘stlaringizga ulashib, ularni tirbandlikdan saqlab qoling!
Izohlar 0
…