Toshkentda yirik film suratga olinmoqda: Bugun ikkita markaziy ko‘cha yopildi

·70·Jamiyat
Toshkentda yirik film suratga olinmoqda: Bugun ikkita markaziy ko‘cha yopildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 16 sentyabr kuni soat 09:00 dan 16:00 gacha Toshkent markazidagi Zarafshon va Istiqlol ko‘chalarining qismlari yirik budjetli badiiy film suratga olish ishlari sababli transport harakati uchun yopiq bo‘ladi.
  • Bu cheklovlar «Hyatt Regency Tashkent» mehmonxonasi va Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi atrofidagi hududlarda tirbandliklarga olib kelishi mumkin.

Poytaxt markazida harakatlanadigan haydovchilar va yo‘lovchilar diqqatiga: 16 sentyabr kuni Toshkentning eng gavjum va markaziy nuqtalaridan birida transport harakati vaqtinchalik to‘liq to‘xtatildi. Shahar markazida keng ko‘lamli badiiy film suratga olish ishlari olib borilayotgani munosabati bilan, «Hyatt Regency Tashkent» mehmonxonasi hamda Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi yaqinidagi ikkita asosiy ko‘cha qismi kun bo‘yi avtomobillar uchun yopiq bo‘ladi. Maxsus kinoloyihaning ijodiy jarayonlari sababli cheklovlar ertalab soat 09:00 dan boshlab kunduzgi 16:00 ga qadar amal qiladi. Yo‘llarning yopilishi markaziy chorrahalarda, xususan, Mustaqillik va Amir Temur shohko‘chalariga tutash hududlarda katta tirbandliklarni keltirib chiqarishi mumkinligi sababli haydovchilarga oldindan aylanma yo‘llardan foydalanish qat’iy tavsiya etilmoqda.

Xo‘sh, aynan qaysi ko‘cha qismlarida harakat cheklangan, kinoijodkorlar qanday filmni suratga olmoqda va haydovchilar tirbandlikda qolib ketmaslik uchun qanday yo‘nalishlarni tanlashi lozim?

Harakat cheklangan aniq manzillar va vaqt oralig‘i

Poytaxt ma’muriyati va yo‘l harakati xavfsizligi xizmati ogohlantirgan asosiy cheklov hududlari:

  • Amal qilish vaqti: Cheklovlar 16 sentyabr kuni ertalab soat 09:00 dan kunduzgi 16:00 gacha bo‘lgan vaqt oralig‘ida kuchda bo‘ladi;

  • Zarafshon ko‘chasi qismi: «Hyatt Regency Tashkent» mehmonxonasining rasmiy nazorat-o‘tkazish punktidan (KPP) Mustaqillik shohko‘chasigacha bo‘lgan yo‘l qismi barcha turdagi transport vositalari uchun to‘liq yopilgan;

  • Istiqlol ko‘chasi qismi: Amir Temur shohko‘chasi kesishmasidan Buyuk Turon ko‘chasigacha (Milliy kutubxona yon-atrofi) bo‘lgan oraliqda mashinalar qatnovi vaqtinchalik to‘xtatilgan;

  • Piyodalar va maxsus xizmatlar: Suratga olish maydoni xavfsizlik lentalari bilan o‘rab olingan bo‘lib, faqat suratga olish guruhi va tezkor xizmat transportlarining nazorat ostida kirishi ta’minlanadi.

Toshkentda yirik film suratga olinmoqda: Bugun ikkita markaziy ko‘cha yopildi

Poytaxt markazidagi kinomaydon: Nima suratga olinmoqda?

Keng ko‘lamli suratga olish ishlari ortidagi tafsilotlar:

  • Masshtabli loyiha: Ma’lumotlarga ko‘ra, shahar markazidagi ushbu tarixiy va zamonaviy lokatsiyalarda yirik budjetli badiiy film sahnalari tasvirga tushirilmoqda;

  • Shahar estetikasi va manzarasi: Hyatt Regency mehmonxonasi va Milliy kutubxona arxitekturasining kino kadrlarida aks etishi filmning vizual salmog‘ini oshirish uchun tanlangan;

  • Xavfsizlik choralari: Maxsus texnikalar, kamera kranlari va aktyorlar ishtirokidagi dinamik sahnalar xavfsiz kechishi uchun yo‘llarni to‘liq bo‘shatish zarurati yuzaga kelgan.

Haydovchilarga tavsiya: Tirbandliklardan qanday saqlanish mumkin?

Yo‘ldagi noqulayliklarni chetlab o‘tish bo‘yicha muhim ko‘rsatmalar:

  • Aylanma yo‘llarni tanlang: Markaz tomon harakatlanayotgan haydovchilarga Amir Temur, Navoiy hamda Sharof Rashidov ko‘chalarining ochiq qismlaridan foydalanish tavsiya etiladi;

  • Navigator dasturlarini yangilang: Yo‘lga chiqishdan avval «Yandeks Karti» yoki boshqa onlayn xaritalar orqali tirbandlik darajasini va muqobil yo‘nalishlarni oldindan tekshirib olish maqsadga muvofiq;

  • Jamoat transportiga ustuvorlik: Imkon qadar tig‘iz soatlarda markaziy hududlarga shaxsiy avtomobilda emas, metro transporti orqali yetib borish vaqtni tejashga yordam beradi.

Poytaxt ko‘chalarining kino ijodkorlari uchun ochilishi Toshkentning xalqaro va milliy kino sanoati markaziga aylanayotganidan dalolat beradi, biroq kun davomida kutilayotgan transport zichligi haydovchilardan yuqori hushyorlik va sabrni talab etadi.

Sizningcha, Toshkentning qoq markazida film suratga olish uchun ko‘chalarni kun bo‘yi yopib qo‘yish shahar transport oqimi uchun qanchalik oqilona qaror — bunday suratga olish ishlarini dam olish kunlari yoki tunda o‘tkazish to‘g‘riroq emasmidi? Bugun poytaxt markazidagi tirbandliklarga duch keldingizmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim ogohlantirishni hoziroq ruldagi barcha yaqinlaringiz, hamkasblaringiz hamda haydovchi do‘stlaringizga ulashib, ularni tirbandlikdan saqlab qoling!

Toshkent PoytaxtHyatt Regency TashkentAlisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasikinoloyiha
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

42 yoshli sobiq imom-xatib bolalarga diniy dars berayotganda narkotik ta’sirida bo‘lganligi aniqlandi42 yoshli sobiq imom-xatib bolalarga diniy dars berayotganda narkotik ta’sirida bo‘lganligi aniqlandiKecha, 22:09O‘z farzandini uy va mashina sotib olish evaziga sotishga kelishgan ota-onaga sud hukmi e’lon qilindiO‘z farzandini uy va mashina sotib olish evaziga sotishga kelishgan ota-onaga sud hukmi e’lon qilindiKecha, 22:00Urganchdagi tungi quvlashmachoq: 15 yoshli o‘smir «Jiguli»da YPXdan qochishga urindi (video)Urganchdagi tungi quvlashmachoq: 15 yoshli o‘smir «Jiguli»da YPXdan qochishga urindi (video)Kecha, 19:40«Xato qildim»: Jasur Umirov suvdagi xavfli harakati sabab IIV va FVV nazoratiga tushdi«Xato qildim»: Jasur Umirov suvdagi xavfli harakati sabab IIV va FVV nazoratiga tushdiKecha, 19:15Farg‘onada 1,5 yoshli o‘g‘lini sotmoqchi bo‘lgan ota-ona qamaldiFarg‘onada 1,5 yoshli o‘g‘lini sotmoqchi bo‘lgan ota-ona qamaldiKecha, 15:58Urganchda 15 yashar o‘quvchi “Jiguli”da YPXdan qochdiUrganchda 15 yashar o‘quvchi “Jiguli”da YPXdan qochdiKecha, 15:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi