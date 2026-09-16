Si Szinpin Vashingtonga kelmoqda — Tramp Xitoy bilan ulkan kelishuv tayyorlayaptimi?

·66·Dunyo
Si Szinpin Vashingtonga kelmoqda — Tramp Xitoy bilan ulkan kelishuv tayyorlayaptimi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Si Szinpinning 24 sentyabr kuni Vashingtonga tashrifi chog‘ida AQSH va Xitoy o‘rtasidagi savdo urushida strategik burilish yuz berishi kutilmoqda.
  • Tomonlar qariyb 30 milliard dollarlik tovarlar uchun o‘zaro bojlarni kamaytirishni, xususan, Amerika energiya resurslari va qishloq xo‘jaligi mahsulotlari uchun Xitoy bozorini kengaytirishni muhokama qilmoqda.
  • Bu kelishuv jahon iqtisodiyoti va global bozorlar uchun yangi davrni boshlashi mumkin.

Jahonning ikki yirik iqtisodiy giganti — AQSH va Xitoy o‘rtasidagi ko‘p yillik savdo urushida kutilmagan va olamshumul siyosiy burilish pallasi yaqinlashmoqda. Nufuzli «Bloomberg» agentligining o‘z manbalariga tayanib tarqatgan xabariga ko‘ra, AQSH prezidenti Donald Tramp va Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpinning Vashingtonda bo‘lib o‘tadigan tarixiy yuzma-yuz uchrashuvi arafasida tomonlar qator strategik tovarlarga nisbatan bojlarni kamaytirish imkoniyatini faol muhokama qilmoqda. Xitoy yetakchisining AQSH poytaxtiga rasmiy tashrifi 24 sentyabr sanasiga belgilangan bo‘lib, bu may oyida Trampning yirik biznes delegatsiyasi bilan Pekinga amalga oshirgan tashrifiga munosib javob qadami bo‘ladi.

Insayderlarning ochiqlashicha, Pekin va Vashington o‘rtasida tuzilgan savdo sulhini uzaytirish ehtimoli tobora aniq shakl olmoqda va kutilayotgan chora-tadbirlar qariyb 30 milliard dollarlik tovarlar uchun o‘zaro bojlarni yengillashtirishni nazarda tutadi. Ayniqsa, Amerika energiya resurslari va qishloq xo‘jaligi mahsulotlari uchun Xitoy bozorining qayta keng ochilishi kun tartibining bosh mavzusiga aylangan. Hal qiluvchi kelishuv matnini pishitish maqsadida AQSH Moliya vaziri Skott Bessent shu dam olish kunlari XXR Davlat kengashi bosh vaziri o‘rinbosari Xe Lifen bilan maxsus muzokaralar stoliga o‘tiradi.

Xo‘sh, 30 milliard dollarlik bojlarning qisqartirilishi jahon bozoriga qanday ta’sir qiladi, Tramp noyob yer elementlari bo‘yicha Pekindan nimalarni talab qilmoqda va 24 sentyabrdagi uchrashuv dunyo iqtisodiyotini inqirozdan qutqarib qola oladimi?

«30 milliard dollarlik sulh»: Tomonlar nimalarni kelishmoqda?

«Bloomberg» ochiqlagan savdo kelishuvining asosiy yo‘nalishlari:

Yo‘nalish / Ko‘rsatkich

Kelishuv shartlari va rejalar

Tafsilotlar

Umumiy yengillik hajmi

~$30 milliard

Ikki davlat o‘rtasida avval ishlab chiqilgan o‘zaro bojlarni kamaytirish dasturi

Asosiy mahsulot guruhlari

Energoresurslar va agromahsulotlar

AQSH nefti, SPG va qishloq xo‘jaligi eksporti uchun Xitoy bojlarini pasaytirish

Hal qiluvchi sammit sanasi

2026 yil 24 sentyabr

Si Szinpinning Vashingtonga rasmiy tashrifi va Tramp bilan shaxsiy muloqoti

Tayyorgarlik uchrashuvi

Shu dam olish kunlari

AQSH Moliya vaziri Skott Bessent va XXR vitse-premeri Xe Lifen uchrashuvi

«Neft, gaz va fermerlar manfaati»: Vashington nimalarga erishadi?

Tramp ma’muriyatining iqtisodiy talablari va kutilayotgan foyda:

  • AQSH energiya tashuvchilariga yo‘l: Xitoy tomonidan Amerika energiya resurslariga qo‘yilgan to‘siqlarning yumshatilishi AQSH energetika kompaniyalariga millionlab tonna neft va SPGni Osiyoning eng yirik bozoriga sotish imkonini beradi;

  • Amerikalik fermerlarga najot: Qishloq xo‘jaligi mahsulotlariga, ayniqsa soya va don ekinlariga nisbatan bojlarning bekor qilinishi Trampni qo‘llab-quvvatlovchi Amerika agrar shtatlari uchun qudratli moliyaviy dastak bo‘ladi;

  • Savdo balansini tenglashtirish: Vashington ikki tomonlama savdo-investitsiya kengashlari mexanizmlarini ishga solib, AQSH va Xitoy o‘rtasidagi ulkan iqtisodiy tafovutni qisqartirishga intilmoqda.

«Noyob yer elementlari» va Pekinga ultimatum: Muzokaralarning qora qutisi

Moliya vazirlari uchrashuvi ortidagi strategik kurash:

  • Skott Bessent va Jeymison Grirning talablari: Iyul oyi oxirida o‘tgan muloqotlarda AQSH Moliya vaziri va savdo vakili Vashington Pekindan noyob yer metallari bo‘yicha olgan barcha majburiyatlarini so‘zsiz bajarishni kutayotganini ochiq bildirgan edi;

  • Yuqori texnologiyalar va yarimo‘tkazgichlar: Xitoy global noyob yer elementlari qazib olish va qayta ishlashning asosiy qismini nazorat qilar ekan, Tramp jamoasi Amerika sanoati uchun ushbu muhim xomashyo uzilishlarining oldini olishni shart qilib qo‘ymoqda;

  • Pekinning diplomatik qadami: May oyida Trampni o‘z poytaxtida qabul qilgan Xitoy rahbariyati 24 sentyabr kungi Vashington sammiti orqali savdo urushi bosimini yumshatib, mamlakat eksportiga qo‘yilgan texnologik cheklovlarni susaytirishga erishish niyatida.

24 sentyabr kuni Vashingtonda kutilayotgan Si Szinpin va Donald Tramp muloqoti jahonning ikki yirik iqtisodiyoti o‘rtasidagi sovuq munosabatlarni ilitibgina qolmay, xalqaro savdo va global bozorlar uchun yangi davr boshlanishiga turtki berishi mumkin.

Sizningcha, Tramp va Si Szinpin o‘rtasidagi ushbu kelishuv ikki buyuk davlat o‘rtasidagi savdo urushiga butunlay nuqta qo‘ya oladimi yoki bu vaqtinchalik taktik sulhmi? 30 milliard dollarlik bojlarning pasayishi va energiya oqimlarining ochilishi jahon iqtisodiyoti hamda Markaziy Osiyo bozorlariga qanday ijobiy ta’sir ko‘rsatadi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon geoiqtisodiyotining ushbu tarixiy burilishi tahlilini barcha hamkasblaringiz hamda biznes hamkorlaringizga ulashing!

Donald TrampSi Szinpin30 milliard dollarlik bojlarAQSH-Xitoy savdo kelishuvi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Husiylar Makkaga dron uchirdimi? Muhammad bin Salmon harbiy yordam so‘rab Misrga bordiHusiylar Makkaga dron uchirdimi? Muhammad bin Salmon harbiy yordam so‘rab Misrga bordiBugun, 09:56Ilon Mask sun’iy intellektning eng xavfli ssenariysidan ogohlantirdi (video)Ilon Mask sun’iy intellektning eng xavfli ssenariysidan ogohlantirdi (video)Bugun, 09:43Havoda uzilib ketgan g‘ildirak va salon ichidagi dahshat: Eron samolyoti halokat yoqasiga keldiHavoda uzilib ketgan g‘ildirak va salon ichidagi dahshat: Eron samolyoti halokat yoqasiga keldiBugun, 09:1038 milliard dollar: Kongress AQSHning Eronga qarshi urush xarajatlarini oshkor qildi38 milliard dollar: Kongress AQSHning Eronga qarshi urush xarajatlarini oshkor qildiBugun, 08:34Yevropaning o‘z NATOsi bo‘ladimi? Ursula fon der Lyayen inqilobiy tashabbus bilan chiqmoqdaYevropaning o‘z NATOsi bo‘ladimi? Ursula fon der Lyayen inqilobiy tashabbus bilan chiqmoqdaBugun, 08:29Forbes Donald Trampning boyligi 7,3 milliard dollarga yetganini ochiqladiForbes Donald Trampning boyligi 7,3 milliard dollarga yetganini ochiqladiBugun, 08:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi