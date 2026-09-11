Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi

·126·Dunyo
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi

Niderlandiyada ikki haftalik miniatyura eshakcha yo‘qolib, bir kun o‘tib o‘zi g‘oyib bo‘lgan joyda otib o‘ldirilgan holda topildi. Kamyob qizg‘ish tusli ho‘tikcha Pleuntje dushanba, 7 sentyabr kuni kechqurun eshaklar panohgohida g‘oyib bo‘lgan.

Olti kishi kichik hayvonni bir necha soat davomida qidirgan. Ular tungi soat 01:30 gacha izlash ishlarini olib borib, tong otishi bilan yana qidiruvni davom ettirgan. Biroq Pleuntjening qayerdaligi haqida hech qanday iz topilmagan.

Shunga qaramay, seshanba kuni tushdan keyin uning jasadi hayvon yo‘qolgan o‘sha joydan topilgan. Panohgoh xodimlari mazkur hududni o‘nlab marta tekshirgan bo‘lsa-da, avvalroq hech narsa aniqlanmagan.

Pleuntje ko‘krak qismiga o‘q tekkan holda topilgan. Uning bo‘yni, oyoqlari va ko‘zida ham og‘ir jarohatlar bo‘lgan.

Panohgoh egasi Marlxene Muvsning taxminicha, o‘g‘rilar devordan oshib o‘tib, ho‘tikchani ko‘tarib, tayyor turgan transport vositasiga olib ketgan. Keyinchalik uni sotish qiyinligini anglab, jasadini yana o‘sha joyga qaytarib tashlagan bo‘lishi mumkin.

Pleuntjeda mikrochip, pasport yoki emlash hujjatlari bo‘lmagan. Shu bois uni qora bozorda sotish qiyin edi. Holbuki, hujjatlari mavjud miniatyura eshaklarining narxi 13 ming funt sterlinggacha yetishi mumkin.

Pleuntje Niderlandiyaning Baarle-Nassau shahridagi Stichting Het Ezelpaleis panohgohida yashagan. Mazkur maskan qarovsiz qolgan eshaklarni himoya qilish bilan shug‘ullanadi.

Yashil maydonda katta eshak yonida kichik, momiq xotikcha turibdi.

Panohgoh egasi soat taxminan 19:30 da hududni qulflagan. Keyin podani ovqatlantirish uchun qaytib kelganida, Pleuntjening yo‘qolganini payqagan.

Qidiruv ishlari davomida 850 funt sterling miqdorida mukofot ham e’lon qilingan. Ho‘tikchani izlash haqidagi murojaatlar Niderlandiya, Belgiya, Germaniya va Fransiya bo‘ylab tarqatilgan.

Biroq seshanba kuni soat 13:00 atrofida Muvs mehmonlarga panohgohni ko‘rsatayotgan paytda Pleuntjening jasadini ko‘rib qolgan.

«U yonboshida, ko‘krak qismida o‘q tekkan holda yotardi. Biz bu dala ustidan 50 marta o‘tgan edik», degan u.

Ma’lumotlarga ko‘ra, o‘q ho‘tikchaning chap son qismidan kirib, ko‘kragining o‘ng tomonidan chiqqan. Shuningdek, uning bo‘yni va oyoqlarida jarohatlar, ko‘zlaridan birida esa og‘ir shikast belgilari aniqlangan.

Muvs Pleuntje o‘ziga xos qizg‘ish tusi sabab ataylab nishonga olingan, deb hisoblaydi. Shu bilan birga, boshqa bir toychoqqa tegilmagan.

«Ular bu ishning ustalari bo‘lgan bo‘lishi kerak. Hali tishlari ham chiqmagan ho‘tikchaga kim bunday ish qiladi?» degan panohgoh egasi.

Panohgohda kuzatuv kameralari mavjud, ammo ularning hech biri o‘tloq hududini to‘liq qamrab olmaydi. Ayni paytda dushanba kuni kechqurun shubhali holatni ko‘rgan yoki biror narsa eshitgan shaxslardan huquq-tartibot idoralariga murojaat qilish so‘ralmoqda.

PleuntjeStichting Het EzelpaleisBaarle-Nassauminiatyura eshak
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«O‘qishdan haydaladimi?!»: Pokistonda afg‘on talabalari atrofida shov-shuvli mojaro...«O‘qishdan haydaladimi?!»: Pokistonda afg‘on talabalari atrofida shov-shuvli mojaro...Bugun, 20:06«Xabar» agentligi «Yevrovideniye-2027» atrofidagi shov-shuvlarga chek qo‘ydi«Xabar» agentligi «Yevrovideniye-2027» atrofidagi shov-shuvlarga chek qo‘ydiBugun, 19:54Malika Diananing mashhur “qasos ko‘ylagi” auksionga qo‘yiladiMalika Diananing mashhur “qasos ko‘ylagi” auksionga qo‘yiladiBugun, 18:42Italiya Zelenskiydan tinchlik muzokaralari stolidan joy talab qildi...Italiya Zelenskiydan tinchlik muzokaralari stolidan joy talab qildi...Bugun, 18:31Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkinYerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkinBugun, 18:09«Qozog‘istonga eshiklar yopildi»: Astananing «Yevrovideniye» bo‘yicha arizasi rad etildi«Qozog‘istonga eshiklar yopildi»: Astananing «Yevrovideniye» bo‘yicha arizasi rad etildiBugun, 17:50
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi