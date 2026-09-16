AQSH dizel eksportini butunlay taqiqlamoqchi: Jahon bozori yangi energetik inqiroz yoqasida

·41·Dunyo
AQSH dizel eksportini butunlay taqiqlamoqchi: Jahon bozori yangi energetik inqiroz yoqasida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSHda dizel narxi bir gallon uchun 6,22 dollargacha ko'tarilgach, Vashington ichki bozor tanqisligini bartaraf etish uchun dizel eksportini butunlay taqiqlashni ko'rib chiqmoqda.
  • AQSHning rekord darajadagi dizel eksporti ichki zaxiralarning 96,4 million barrelgacha qisqarishiga olib keldi.
  • Agar AQSH eksportni to'xtatsa, bu Yevropa va boshqa mintaqalar uchun jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin, chunki Yevropa importining 15 foizi AQSHdan keladi.

Jahon yoqilg‘i bozori so‘nggi yillardagi eng og‘ir sinovlardan biriga ro‘baro‘ kelmoqda. AQSH ichki bozorida dizel yoqilg‘isi narxi tarixiy rekordlarni yangilab, bir gallon uchun 6,22 dollargacha (bir litr uchun qariyb 1,60 dollar) ko‘tarilgach, Vashington siyosiy elitasida dizel eksportini to‘liq taqiqlash masalasi kun tartibiga chiqdi. AQSH Senatidagi ko‘pchilik yetakchisi Jon Tyun mamlakat ichkarisidagi tanqislik va narx bosimini jilovlash uchun eksportni cheklash bo‘yicha har qanday taklifni ko‘rib chiqishga tayyorligini ma’lum qildi. Bu yil Qo‘shma Shtatlar Eron urushi va Rossiyadan dizel eksporti to‘xtagani sababli tashqi bozorga rekord darajadagi hajmda yoqilg‘i sotdi, ammo bu ichki zaxiralarning so‘nggi yillardagi eng quyi nuqtasi — 96,4 million barrelgacha qulashiga olib keldi.

Agar Vashington eksport kranlarini yopib qo‘ysa, bu Osiyo va Janubiy Amerikadan tortib, ehtiyojining 15 foizini aynan AQSH dizeli bilan qoplaydigan Yevropagacha bo‘lgan ulkan mintaqalar uchun haqiqiy falokatga aylanishi mumkin. Oq uy esa hozircha taqiq qaroridan cho‘chimoqda va vaziyatni o‘nglash uchun harbiy davr qonunini ishga solishga urinmoqda. Xo‘sh, Vashington eksportni taqiqlasa jahonda yoqilg‘i narxlari qanchalik sakrab ketadi, neftni qayta ishlash zavodlaridagi avariyalar inqirozni qanday chuqurlashtirmoqda va dunyo yangi yoqilg‘i defitsitiga tayyormi?

«Galloniga $6,22 va pasaymayotgan narxlar»: AQSH ichidagi rekord bosim

Qo‘shma Shtatlar ichki bozoridagi yoqilg‘i inqirozining asosiy raqamlari:

  • Tarixiy antirekord: AQSH yoqilg‘i quyish shoxobchalarida dizel narxi dastlab 6 dollarga yetgan bo‘lsa, bugunga kelib bir gallon uchun 6,22 dollargacha ko‘tarildi;

  • Senatning shoshilinch munosabati: Senatdagi ko‘pchilik yetakchisi Jon Tyun: «Agar biz eksport qilayotgan yoqilg‘i zaxiralari mavjud bo‘lsa, eksportni taqiqlash muammoni hal qilishning eng samarali yo‘llaridan biri bo‘lishi mumkin», — deya bayonot berdi;

  • Rekord eksport sabablari: AQSH yetarlicha dizel ishlab chiqarishiga qaramay, Rossiya eksportining to‘xtashi hamda Erondagi urush oqibatida yuzaga kelgan global bo‘shliqni to‘ldirish uchun rekord miqdorda xorijga mahsulot sotishga majbur bo‘ldi;

  • Quriyotgan strategik zaxiralar: Ichki defitsitni qoplashi kerak bo‘lgan milliy zaxiralar 4 sentyabr holatiga ko‘ra xavotirli darajada pasayib, atigi 96,4 million barrelni tashkil etdi.

Oq uyning ikkilanishi: Harbiy sanoat qonuni ishga tushadimi?

AQSH hukumati ichidagi kelishmovchiliklar va alternativ rejalar:

  • «Savdo urushi xavfi bor»: Ichki ishlar vaziri Dug Burgum eksport taqiqi ichki narxlarni tushirmasligi, aksincha, AQSHga qaram bo‘lgan ittifoqchi davlatlarning qasos choralariga va global beqarorlikka olib kelishidan ogohlantirdi;

  • «Defense Production Act» mexanizmi: Taqiq o‘rniga Oq uy mudofaa ishlab chiqarishi to‘g‘risidagi qonunni (harbiy sanoat vakolatlarini) ishga solib, mamlakatdagi neftni qayta ishlash zavodlari (NQIZ) quvvatini majburiy oshirishni ko‘rib chiqmoqda;

  • Zavodlar limitda ishlamoqda: Bugungi kunda Amerika neftni qayta ishlash korxonalari o‘z imkoniyatlarining 95 foiz yuqori chegarasida ishlamoqda va ishlab chiqarishni tezkor kengaytirish jismonan murakkab.

Yevropaga 7 mln barrel zarba: Global bozorni nima kutmoqda?

AQSH dizel eksporti to‘xtatilgan taqdirda yuz beradigan geosiyosiy va iqtisodiy oqibatlar:

  • Yevropaning 15 foizlik qaramligi: AQSH Energetika axboroti boshqarmasi (EIA) ma’lumotlariga ko‘ra, Yevropa birgina iyun oyida AQSHdan 7 million barrelga yaqin dizel import qilgan, bu esa qit’a importining 15 foizini tashkil etadi;

  • Zavoddagi energetik avariya: Illinoysdagi yirik «Joliyet» neftni qayta ishlash zavodida elektr uzilishi sodir bo‘lgani bois, spot bozorlarda dizel narxi birdaniga 25–40 sentga qimmatlashdi;

  • $6,50 dan yuqori narx istiqboli: «GasBuddy» tahlilchisi Patrik de Xaanning ta’kidlashicha, nozik muvozanat buzilsa, milliy darajadagi chakana narxlar bir gallon uchun 6,50 dollardan oshib, jahon bo‘ylab inflyatsiya to‘lqinini boshlab berishi mumkin.

AQSHning o‘z ichki manfaatlarini himoya qilish yo‘lidagi ushbu qaltis bahsi nafaqat Amerika saylovchilarining cho‘ntagiga, balki allaqachon energetik qiynoqlar ichida qolgan Yevropa sanoatining kelajagiga ham to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir ko‘rsatadi.

Sizningcha, AQSH o‘z ichki narxlarini tushirish uchun ittifoqchisi bo‘lgan Yevropa va boshqa davlatlarni yoqilg‘isiz qoldirib, dizel eksportiga taqiq qo‘ya oladimi? Eron urushi va Rossiya cheklovlari fonida dizel narxining oshishi O‘zbekiston va mintaqamiz bozoridagi mahsulotlar narxiga qanday ta’sir ko‘rsatishi mumkin? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon energetika bozoridagi ushbu o‘ta muhim inqiroz tahlilini barcha hamkasblaringiz hamda haydovchi do‘stlaringizga ulashing!

AQSH dizel eksport taqiqSenat Jon TyunEnergetika axboroti boshqarmasi (EIA)Defens Produkshn Akt
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropaning o‘z NATOsi bo‘ladimi? Ursula fon der Lyayen inqilobiy tashabbus bilan chiqmoqdaYevropaning o‘z NATOsi bo‘ladimi? Ursula fon der Lyayen inqilobiy tashabbus bilan chiqmoqdaBugun, 08:29Forbes Donald Trampning boyligi 7,3 milliard dollarga yetganini ochiqladiForbes Donald Trampning boyligi 7,3 milliard dollarga yetganini ochiqladiBugun, 08:18Misr Yevropa gazini ilib ketmoqda: Afrika giganti AQSHdan SPG importi bo‘yicha rekord o‘rnatdiMisr Yevropa gazini ilib ketmoqda: Afrika giganti AQSHdan SPG importi bo‘yicha rekord o‘rnatdiBugun, 08:05Ozodlik haykalidan ham baland qamoqxona: Manhettenda «Jailscraper» qad rostlamoqda...Ozodlik haykalidan ham baland qamoqxona: Manhettenda «Jailscraper» qad rostlamoqda...Bugun, 08:00«Yulduzlar jangi» xavfi: Rossiya BMTni AQSHning orbital qurollariga qarshi birlashishga chaqirdi«Yulduzlar jangi» xavfi: Rossiya BMTni AQSHning orbital qurollariga qarshi birlashishga chaqirdiBugun, 07:03Mumbayning yuragi: 130 yillik BMC bosh qarorgohi va shahar tarixiga sayohatMumbayning yuragi: 130 yillik BMC bosh qarorgohi va shahar tarixiga sayohatKecha, 23:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi