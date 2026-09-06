Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi

·107·Dunyo
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi

Turkiyaning Mugla viloyati Milas tumanida dabdabali to‘ydan so‘ng g‘ayrioddiy mojaro kelib chiqdi. Uch kecha-yu uch kun davom etgan to‘ydan keyin kelin taqqan qiymati 4–5 million liraga baholanayotgan tilla va taqinchoqlar yo‘qolgani aytilmoqda.

Kuyovning yaqinlari kelin hamda tillalar yo‘qligini payqagach, huquq-tartibot idoralariga murojaat qilgan. Tergov doirasida O‘zbekiston fuqarosi bo‘lgan kelin ushlangan, ammo u o‘zini aybdor deb hisoblamasligini bildirgan.

Kelinning ta’kidlashicha, u onasining uyiga ketgan va o‘zi bilan faqat 20 dona chorak tilla hamda 226 ming lira olib borgan. Uning yashash joyida tintuv o‘tkazilganiga qaramay, yo‘qolgani aytilgan boshqa qimmatbaho buyumlar topilmagan.

Hozircha qiymati 4–5 million lira deb baholanayotgan tilla va taqinchoqlarning qayerdaligi noma’lum. Holat yuzasidan tergov ishlari davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kremldagi maxfiy kelishuvlar ochiqlandi: Putinning Kiyevga Tramp elchilari orqali yo‘llagan shartlariKremldagi maxfiy kelishuvlar ochiqlandi: Putinning Kiyevga Tramp elchilari orqali yo‘llagan shartlariBugun, 12:16Ukraina Bosh prokurori sirli tarzda g‘oyib bo‘ldi — Ruslan Kravchenko qayerda?Ukraina Bosh prokurori sirli tarzda g‘oyib bo‘ldi — Ruslan Kravchenko qayerda?Bugun, 12:09Xitoyda hayvonlar dafni uchun millionlar sarflanmoqdaXitoyda hayvonlar dafni uchun millionlar sarflanmoqdaBugun, 11:18Marokashlik erkak 38 santimetrlik quloqlari bilan rekord o‘rnatdiMarokashlik erkak 38 santimetrlik quloqlari bilan rekord o‘rnatdiBugun, 11:08Samolyotda janjal qilgan yo‘lovchini skotch bilan o‘rindiqqa bog‘lab qo‘yishdiSamolyotda janjal qilgan yo‘lovchini skotch bilan o‘rindiqqa bog‘lab qo‘yishdiBugun, 11:06Indoneziya poytaxtini kul qopladi, bosh xalqaro aeroport parvozlarni to‘xtatdiIndoneziya poytaxtini kul qopladi, bosh xalqaro aeroport parvozlarni to‘xtatdiBugun, 10:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi