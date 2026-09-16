Tomas Tuxel Meksikadagi gʻalabadan soʻng maydon maysasini tishlamaganidan afsusda

·33·Sport
Tomas Tuxel Meksikadagi gʻalabadan soʻng maydon maysasini tishlamaganidan afsusda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel Meksikaga qarshi o'tgan mundial pley-off uchrashuvidagi 3:2 hisobidagi g'alabadan so'ng Estadio Azteka maydonchasidan biroz tishlamaganidan afsusda ekanini tan oldi.
  • Murabbiy o'sha dramatik o'yinni va jamoaning birligini abadiylashtirish uchun maydon maysasidan totib ko'rish kerakligini his qilgan.
  • Jordan Hendersonning jarohati va jamoaning darhol unga yordamga shoshilishi kiyinish xonasidagi ijobiy madaniyatni ko'rsatdi.

Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel oʻtgan yozgi mundial doirasida mezbon Meksikaga qarshi kechgan va oʻn kishi boʻlib qolingan unutilmas pley-off uchrashuvidan keyin oʻziga xos gʻayrioddiy afsusda ekanini tan oldi. German mutaxassisi afsonaviy Estadio Azteka maydonidagi 3:2 hisobidagi gʻalaba xotirasini abadiylashtirish uchun oʻsha muqaddas maysadan biroz yeb qoʻymaganidan afsuslanishini bildirdi. Goal.com xabar berishicha, Meksika poytaxtida sodir boʻlgan ushbu dramatik oʻyin murabbiyning xotirasida oʻchmas iz qoldirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻta murakkab sharoitlarda qoʻlga kiritilgan irodali gʻalaba va xorijdagi ogʻir sinovdan muvaffaqiyatli oʻtish Tomas Tuxelni tamoman entiktirib yuborgan edi. Oʻsha shiddatli lahzalardagi quvonchni soʻz bilan taʼriflab boʻlmasligini taʼkidlagan mutaxassis oʻyin yakunlangach, darhol yaqin doʻstiga xabar yozganini esladi. uning soʻzlariga koʻra, u oʻsha onlarni butun vujudi bilan his qilish uchun maydon maysasidan totib koʻrish kerak boʻlganini oʻylagan.

Jamoaning birligi va Jordanning jarohati

Mazkur shiddatli atmosferada futbolchilarning oʻzaro ahilligi va jamoaviy ruh yaqqol namoyon boʻlgan. Xususan, oʻyindan keyingi bayramona shukuh paytida Jordan Henderson reklama taxtasidan yiqilib, qoʻlini sindirib olgani bunga yaqqol misol boʻldi. FA rasmiy intervyusida Daniel Starrijga gapirib bergan murabbiy futbolchilar bir soniya ham ikkilanmay oʻrtaga tushganini, barcha jamoadoshlar darhol himoya qalqonini hosil qilib, Jordanni oʻrab olganini katta faxr bilan esladi.

Ushbu ogʻir va quvonchli lahzalar terma jamoa ichidagi muhitni yanada mustahkamlab, kelgusi yirik musobaqalar, xususan, Yevro-2028 turniri sari tashlanadigan muhim poydevor vazifasini oʻtay boshladi. Kiyinish xonasidagi bunday ijobiy madaniyat haqida fikr yuritar ekan, bosh murabbiy futbolchilar endi chinakamiga uning shogirdlariga aylanganini va bu jarayon oʻzaro bogʻliqlikni kuchaytirganini urgʻuladi.

Kelajak rejalari va Millatlar ligasi

Muvaffaqiyatlar va azobli damlarni birgalikda boshdan kechirish orqali yanada jipslashgan jamoani boshqarishdan mamnun ekanini yashirmagan Tomas Tuxel oldinda turgan yangi chaqiruvlarga tayyorgarlik koʻrish masalasiga toʻxtaldi. AQShdagi jahon chempionatiga tayyorgarlik koʻrish qiyin kechganini, biroq Yevropa chempionati uchun bu ancha qulay ekanini qayd etdi.

Manba maʼlumotiga koʻra, AQShdagi mundialda oʻtkazilgan 10 ta uchrashuvdan 8 tasida gʻalaba qozonilib, 1 tasi durang va 1 tasi alamli magʻlubiyat bilan yakunlangan. Ana shu tajriba va natijalar kelgusida dadil qadam tashlash uchun mustahkam asos boʻlib xizmat qiladi. Angliya terma jamoasi endi Millatlar ligasining yuqori divizionidagi navbatdagi toʻrtta oʻyinga diqqat qaratmoqda.

Tomas TuxelAngliya terma jamoasiJahon chempionatiFutbol yangiliklariMillatlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdiBugun, 06:56«Neftchi» Elit OCHLni triumf bilan boshladi — Endi navbat Ronalduning «An-Nasr»iga!«Neftchi» Elit OCHLni triumf bilan boshladi — Endi navbat Ronalduning «An-Nasr»iga!Bugun, 06:48«Atigi 4 ta o‘yin va sharmandali iste’fo!»: «Bolonya» Domeniko Tedeskoni haydab yubordi«Atigi 4 ta o‘yin va sharmandali iste’fo!»: «Bolonya» Domeniko Tedeskoni haydab yubordiBugun, 06:29Ro‘ziqul Berdiyev OCHL-2 starti oldidan «Al-Xaldiya»ga qarshi kurash sirlarini ochdiRo‘ziqul Berdiyev OCHL-2 starti oldidan «Al-Xaldiya»ga qarshi kurash sirlarini ochdiBugun, 06:18«Arsenal»dan 6 ta golli drama: «Liverpul» «Tottenhem»ni kubokdan chiqarib yubordi«Arsenal»dan 6 ta golli drama: «Liverpul» «Tottenhem»ni kubokdan chiqarib yubordiBugun, 06:12«2:0 dan keyingi shok»: «Real» «Elche» maydonida dahshatli dramatik g‘alabani ilib ketdi«2:0 dan keyingi shok»: «Real» «Elche» maydonida dahshatli dramatik g‘alabani ilib ketdiBugun, 06:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?