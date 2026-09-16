Tomas Tuxel Meksikadagi gʻalabadan soʻng maydon maysasini tishlamaganidan afsusda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel Meksikaga qarshi o'tgan mundial pley-off uchrashuvidagi 3:2 hisobidagi g'alabadan so'ng Estadio Azteka maydonchasidan biroz tishlamaganidan afsusda ekanini tan oldi.
- Murabbiy o'sha dramatik o'yinni va jamoaning birligini abadiylashtirish uchun maydon maysasidan totib ko'rish kerakligini his qilgan.
- Jordan Hendersonning jarohati va jamoaning darhol unga yordamga shoshilishi kiyinish xonasidagi ijobiy madaniyatni ko'rsatdi.
Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel oʻtgan yozgi mundial doirasida mezbon Meksikaga qarshi kechgan va oʻn kishi boʻlib qolingan unutilmas pley-off uchrashuvidan keyin oʻziga xos gʻayrioddiy afsusda ekanini tan oldi. German mutaxassisi afsonaviy Estadio Azteka maydonidagi 3:2 hisobidagi gʻalaba xotirasini abadiylashtirish uchun oʻsha muqaddas maysadan biroz yeb qoʻymaganidan afsuslanishini bildirdi. Goal.com xabar berishicha, Meksika poytaxtida sodir boʻlgan ushbu dramatik oʻyin murabbiyning xotirasida oʻchmas iz qoldirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻta murakkab sharoitlarda qoʻlga kiritilgan irodali gʻalaba va xorijdagi ogʻir sinovdan muvaffaqiyatli oʻtish Tomas Tuxelni tamoman entiktirib yuborgan edi. Oʻsha shiddatli lahzalardagi quvonchni soʻz bilan taʼriflab boʻlmasligini taʼkidlagan mutaxassis oʻyin yakunlangach, darhol yaqin doʻstiga xabar yozganini esladi. uning soʻzlariga koʻra, u oʻsha onlarni butun vujudi bilan his qilish uchun maydon maysasidan totib koʻrish kerak boʻlganini oʻylagan.
Jamoaning birligi va Jordanning jarohatiMazkur shiddatli atmosferada futbolchilarning oʻzaro ahilligi va jamoaviy ruh yaqqol namoyon boʻlgan. Xususan, oʻyindan keyingi bayramona shukuh paytida Jordan Henderson reklama taxtasidan yiqilib, qoʻlini sindirib olgani bunga yaqqol misol boʻldi. FA rasmiy intervyusida Daniel Starrijga gapirib bergan murabbiy futbolchilar bir soniya ham ikkilanmay oʻrtaga tushganini, barcha jamoadoshlar darhol himoya qalqonini hosil qilib, Jordanni oʻrab olganini katta faxr bilan esladi.
Ushbu ogʻir va quvonchli lahzalar terma jamoa ichidagi muhitni yanada mustahkamlab, kelgusi yirik musobaqalar, xususan, Yevro-2028 turniri sari tashlanadigan muhim poydevor vazifasini oʻtay boshladi. Kiyinish xonasidagi bunday ijobiy madaniyat haqida fikr yuritar ekan, bosh murabbiy futbolchilar endi chinakamiga uning shogirdlariga aylanganini va bu jarayon oʻzaro bogʻliqlikni kuchaytirganini urgʻuladi.
Kelajak rejalari va Millatlar ligasiMuvaffaqiyatlar va azobli damlarni birgalikda boshdan kechirish orqali yanada jipslashgan jamoani boshqarishdan mamnun ekanini yashirmagan Tomas Tuxel oldinda turgan yangi chaqiruvlarga tayyorgarlik koʻrish masalasiga toʻxtaldi. AQShdagi jahon chempionatiga tayyorgarlik koʻrish qiyin kechganini, biroq Yevropa chempionati uchun bu ancha qulay ekanini qayd etdi.
Manba maʼlumotiga koʻra, AQShdagi mundialda oʻtkazilgan 10 ta uchrashuvdan 8 tasida gʻalaba qozonilib, 1 tasi durang va 1 tasi alamli magʻlubiyat bilan yakunlangan. Ana shu tajriba va natijalar kelgusida dadil qadam tashlash uchun mustahkam asos boʻlib xizmat qiladi. Angliya terma jamoasi endi Millatlar ligasining yuqori divizionidagi navbatdagi toʻrtta oʻyinga diqqat qaratmoqda.
Izohlar 0
…