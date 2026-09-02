Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi

·124·Madaniyat
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi

Dreampark'da o‘tkazilishi rejalashtirilgan konsert kutilmagan holat bilan yakunlandi. Tadbirning asosiy mehmoni sifatida kutilayotgan O‘zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova konsertga kelmagani aytilib, bu holat ko‘plab muxlislarning noroziligiga sabab bo‘ldi.

Dreampark xodimlari ma’lum qilishicha, bunday vaziyat o‘tgan yili ham kuzatilgan. O‘shanda Yulduz Usmonova o‘rniga tezkorlik bilan Ozodbek Nazarbekov taklif qilinib, konsert dasturi davom ettirilgan.

Bu yil ham shunga o‘xshash holat takrorlangan. Ijtimoiy tarmoqlardagi videolar izohlarida ayrim tomoshabinlar san’atkorni kutib, to‘rt soatga yaqin tik oyoqda turganini va uning kelmaganidan qattiq xafa bo‘lganini yozishgan.

Tashkilotchilar yig‘ilgan muxlislarning kayfiyatini ko‘tarish va konsertni davom ettirish maqsadida xonanda Ziyodani taklif qilishgan. Shuningdek, ular muxlislardan yuzaga kelgan noqulaylik uchun uzr so‘rab, video murojaat bilan chiqishgan.

Biroq bu voqeada asosiy savol ochiqligicha qolmoqda: muxlislardan kim uzr so‘rashi kerak edi — konsertni tashkil qilganlarmi, san’atkorning ma’muriyati yoki san’atkorning o‘zi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xonanda Rashid Xoliqovning uchinchi o‘g‘li Temur kimga uylanmoqda? (video)Xonanda Rashid Xoliqovning uchinchi o‘g‘li Temur kimga uylanmoqda? (video)Kecha, 10:59Bollivud qiroli Shohrux Xon O‘zbekistonga kelishi mumkinBollivud qiroli Shohrux Xon O‘zbekistonga kelishi mumkinKecha, 09:01Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izohJorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh31.08, 18:33Rashid Xoliqov uchinchi o‘g‘lini uylantirmoqdaRashid Xoliqov uchinchi o‘g‘lini uylantirmoqda31.08, 18:27Jahon yulduzi Sara Braytman O‘zbekiston mustaqilligi bayramida sahnaga chiqdiJahon yulduzi Sara Braytman O‘zbekiston mustaqilligi bayramida sahnaga chiqdi31.08, 15:16Feruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdiFeruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdi31.08, 12:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi