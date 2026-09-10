Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
O‘zbek shou-biznesida muxlislar yaxshi biladigan ko‘plab san’atkorlar sahnada taxallus yoki ijodiy ism bilan faoliyat yuritadi. Ayrimlarining asl ism-familiyasi esa ko‘pchilikka unchalik tanish emas. Quyida shunday mashhur san’atkorlarning hayoti va ijodiga nazar tashlaymiz.
Ali Otajonov — asl ism-familiyasi Alisher Urazmetov. U 1987 yil 30 iyulda Xorazm viloyatida tug‘ilgan. Xonanda “Sevgi”, “Kelinchak”, “Go‘zalim” va “Umr o‘tar” kabi qo‘shiqlari bilan muxlislar mehrini qozongan. Shuningdek, u aktyor sifatida ham faoliyat yuritib, “Ayriliq”, “Ojiza”, “Demak sevasan”, “Meni kechir” va “9-raqamli bemor” filmlarida rol ijro etgan.
Ali Otajonov O‘zbekiston xalq artisti Ortiq Otajonovning nabirasi bo‘lib, mashhur san’atkorlar sulolasining davomchisi hisoblanadi. Uning asl familiyasi Urazmetov bo‘lsa-da, bobosining roziligi va fotihasi bilan Otajonov familiyasi ostida ijod qilgan. Xonandaning Maryam ismli qizi bor.
Alisher Fayz
Alisher Fayz — asl ism-familiyasi Alisher Turdiyev. U 1984 yil 27 yanvarda Namangan viloyati Norin tumanida tug‘ilgan. Alishe Fayz o‘zbek shou-biznesida xonanda, shoir va bastakor sifatida tanilgan. U 2005 yildan buyon professional san’atkor sifatida faoliyat yuritib keladi. Xonandaning “Yarashibdi”, “Alvido”, “Ko‘rishamiz”, “Baxtlimisan, ayt” kabi qo‘shiqlari muxlislar orasida mashhur.
Shahzoda
Shahzoda — asl ismi Zilola Musayeva. U 1979 yil 28 iyulda Farg‘ona viloyatida tug‘ilgan. Xonanda “Baxtliman”, “Bir dona”, “Qo‘llar tepaga”, “Hayati”, “Qaynona”, “Chicco”, “Yor-yorlar” va “Shunchaki” kabi qo‘shiqlari bilan tanilgan. Shuningdek, Shahzoda aktrisa sifatida “Zumrad va Qimmat”, “Fotima va Zuhra”, “Majruh”, “Sevinch”, “O Maryam, Maryam” kabi filmlarda rol ijro etgan. San’atkorning ikki nafar o‘g‘li — Holid va Solih Yo‘ldoshevlar bor.
Sardor Rahimxon
Sardor Rahimxon — asl ism-familiyasi Sanjar Rahimov. U 1981 yil 3 sentyabrda Toshkent shahrida tug‘ilgan. Xonanda va radio boshlovchi sifatida tanilgan Sardor Rahimxon 2005–2018 yillarda shou-biznes sohasida faoliyat yuritgan. U 2006 yilda “Nihol” mukofoti bilan taqdirlangan, 2009 yilda esa “O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist” faxriy unvoniga sazovor bo‘lgan.
Sardor Rahimxonning “Favvora”, “Kechmish”, “Hayolimda”, “Baxtliman”, “Bir donasan”, “Bilsang bas”, “Ishonmasman”, “Yorim bo‘lsang”, “Jonginam”, “Yaqinlarimga” va “Bayram bugun” kabi qo‘shiqlari muxlislar orasida mashhur.
U 2019 yildan buyon xayriya va insonparvarlik faoliyatiga ham e’tibor qaratib kelmoqda. Uning boshchiligida “Yurak amri” insonparvarlik loyihasi tashkil etilgan. 2020 yilda Sardor Rahimxon “Mehr-saxovat” ko‘krak nishoni bilan taqdirlangan. 2023 yil 1 noyabrda esa “Vaqf” xayriya jamoat fondi rahbari o‘rinbosari — xayriya ishlari bo‘yicha direktori etib tayinlangan.
…