Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari

·98·Madaniyat
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari

O‘zbek shou-biznesida muxlislar yaxshi biladigan ko‘plab san’atkorlar sahnada taxallus yoki ijodiy ism bilan faoliyat yuritadi. Ayrimlarining asl ism-familiyasi esa ko‘pchilikka unchalik tanish emas. Quyida shunday mashhur san’atkorlarning hayoti va ijodiga nazar tashlaymiz.

Ali Otajonov

Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari

Ali Otajonov — asl ism-familiyasi Alisher Urazmetov. U 1987 yil 30 iyulda Xorazm viloyatida tug‘ilgan. Xonanda “Sevgi”, “Kelinchak”, “Go‘zalim” va “Umr o‘tar” kabi qo‘shiqlari bilan muxlislar mehrini qozongan. Shuningdek, u aktyor sifatida ham faoliyat yuritib, “Ayriliq”, “Ojiza”, “Demak sevasan”, “Meni kechir” va “9-raqamli bemor” filmlarida rol ijro etgan.

Ali Otajonov O‘zbekiston xalq artisti Ortiq Otajonovning nabirasi bo‘lib, mashhur san’atkorlar sulolasining davomchisi hisoblanadi. Uning asl familiyasi Urazmetov bo‘lsa-da, bobosining roziligi va fotihasi bilan Otajonov familiyasi ostida ijod qilgan. Xonandaning Maryam ismli qizi bor.

Alisher Fayz

Qora kostyum va kapalak-nusxa galstuk taqqan erkak oq fonda jilmayib turibdi.

Alisher Fayz — asl ism-familiyasi Alisher Turdiyev. U 1984 yil 27 yanvarda Namangan viloyati Norin tumanida tug‘ilgan. Alishe Fayz o‘zbek shou-biznesida xonanda, shoir va bastakor sifatida tanilgan. U 2005 yildan buyon professional san’atkor sifatida faoliyat yuritib keladi. Xonandaning “Yarashibdi”, “Alvido”, “Ko‘rishamiz”, “Baxtlimisan, ayt” kabi qo‘shiqlari muxlislar orasida mashhur.

Shahzoda

Qora sochli, kulib turgan ayol kulrang kiyimda tasvirlangan.

Shahzoda — asl ismi Zilola Musayeva. U 1979 yil 28 iyulda Farg‘ona viloyatida tug‘ilgan. Xonanda “Baxtliman”, “Bir dona”, “Qo‘llar tepaga”, “Hayati”, “Qaynona”, “Chicco”, “Yor-yorlar” va “Shunchaki” kabi qo‘shiqlari bilan tanilgan. Shuningdek, Shahzoda aktrisa sifatida “Zumrad va Qimmat”, “Fotima va Zuhra”, “Majruh”, “Sevinch”, “O Maryam, Maryam” kabi filmlarda rol ijro etgan. San’atkorning ikki nafar o‘g‘li — Holid va Solih Yo‘ldoshevlar bor.

Sardor Rahimxon

Kostyum kiygan tabassumli kishi shahar manzarasi fonida noutbuk qarshisida o‘tiribdi.

Sardor Rahimxon — asl ism-familiyasi Sanjar Rahimov. U 1981 yil 3 sentyabrda Toshkent shahrida tug‘ilgan. Xonanda va radio boshlovchi sifatida tanilgan Sardor Rahimxon 2005–2018 yillarda shou-biznes sohasida faoliyat yuritgan. U 2006 yilda “Nihol” mukofoti bilan taqdirlangan, 2009 yilda esa “O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist” faxriy unvoniga sazovor bo‘lgan.

Sardor Rahimxonning “Favvora”, “Kechmish”, “Hayolimda”, “Baxtliman”, “Bir donasan”, “Bilsang bas”, “Ishonmasman”, “Yorim bo‘lsang”, “Jonginam”, “Yaqinlarimga” va “Bayram bugun” kabi qo‘shiqlari muxlislar orasida mashhur.

U 2019 yildan buyon xayriya va insonparvarlik faoliyatiga ham e’tibor qaratib kelmoqda. Uning boshchiligida “Yurak amri” insonparvarlik loyihasi tashkil etilgan. 2020 yilda Sardor Rahimxon “Mehr-saxovat” ko‘krak nishoni bilan taqdirlangan. 2023 yil 1 noyabrda esa “Vaqf” xayriya jamoat fondi rahbari o‘rinbosari — xayriya ishlari bo‘yicha direktori etib tayinlangan.

O‘zbek shou-biznesiSan’atkorlarAli OtajonovAlisher FayzShahzodaSardor RahimxonTaxallusMashhurlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mashhur turk aktyori noutbuk o‘g‘irlaganlikda gumon qilinmoqdaMashhur turk aktyori noutbuk o‘g‘irlaganlikda gumon qilinmoqdaBugun, 13:50Musulmon Yunusov: “Erkak o‘z vazifasini to‘liq bajarsa, ayol ko‘chaga chiqmaydi” (video)Musulmon Yunusov: “Erkak o‘z vazifasini to‘liq bajarsa, ayol ko‘chaga chiqmaydi” (video)Bugun, 12:01Nozanin G‘afforova 9 yildan beri ko‘rmagan dadasiga murojaat qildi (video)Nozanin G‘afforova 9 yildan beri ko‘rmagan dadasiga murojaat qildi (video)Bugun, 11:11Ziroat Mirziyoyeva Belgraddagi tarixiy maskanlarga tashrif buyurdi (foto)Ziroat Mirziyoyeva Belgraddagi tarixiy maskanlarga tashrif buyurdi (foto)Kecha, 10:25Surayyo Qosimova: "Men uchun duoda bo‘linglar” (video)Surayyo Qosimova: "Men uchun duoda bo‘linglar” (video)08.09, 19:29Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlariTaxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari08.09, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)
«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)
Feruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdi
Feruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdi