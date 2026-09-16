Husiylar Makkaga dron uchirdimi? Muhammad bin Salmon harbiy yordam so‘rab Misrga bordi
Yaqin Sharqdagi keskinlik musulmon dunyosining eng muqaddas qadamjosi chegaralarigacha yetib borib, yangi xavfli bosqichga qadam qo‘ydi. Saudiya Arabistoni Havo hujumidan mudofaa kuchlari Yamandagi husiylar (Ansorulloh) harakati tomonidan muqaddas Makka shahri tomon uchirilgan jangovar dronni urib tushirganini ma’lum qildi. Harbiy bayonotga ko‘ra, uchuvchisiz qurilma Makka ustidagi parvozlar qat’iy taqiqlangan havo hududiga kirib ulgurmasdan, havodayoq muvaffaqiyatli yo‘q qilingan. O‘z navbatida, husiylarning siyosiy byurosi a’zosi Muhammad al-Farah ushbu ayblovlarni keskin rad etib, muqaddas shahar nishonga olingani haqidagi da’volarni «mutlaqo yolg‘on va uydirma» deb atadi.
Ammo ushbu voqea ortidan yuzaga kelgan misli ko‘rilmagan xavf fonida Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi va bosh vaziri Muhammad bin Salmon rasmiy tashrif bilan Qohiraga yetib bordi. Tashrifning asosiy kun tartibi Yamandagi husiylar tahdidiga qarshi turishda arab dunyosining eng yirik armiyasiga ega bo‘lgan Misr davlatidan harbiy va strategik yordam olish masalasiga qaratilgan.
Xo‘sh, husiylarning raketa va dron hujumlari nega aynan endi yana avj oldi, Misr Saudiya xavfsizligi uchun o‘z harbiy kuchlarini ishga soladimi va Qizil dengiz atrofidagi bu inqiroz mintaqani yangi urush girdobiga tortmaydimi?
Makka osmonidagi portlash: Taqiqlangan zonadagi xavf
Muqaddas shahar sarhadlari yaqinida ro‘y bergan harbiy hodisa tafsilotlari:
Taqiqlangan hudud chegarasidagi zarba: Saudiya HHM tizimlari husiylar tomonidan yo‘llangan zarba beruvchi kamikadze-dronni Makka shahrining qat’iy qo‘riqlanadigan havo makoniga kirishiga bir necha lahza qolganda tutib qoldi;
Muqaddas qadamjolar daxlsizligi: Rasmiy Ar-Riyod husiylarning bu harakatini butun islom dunyosining muqaddas maskaniga qilingan ochiq tajovuz sifatida baholab, keskin javob qaytarilishidan ogohlantirdi;
Husiylarning raddiyasi: «Ansorulloh» siyosiy byurosi vakili Muhammad al-Farah hech qanday holatda muqaddas Makka shahri nishonga olinmaganini, Ar-Riyod tomonidan tarqatilayotgan bu xabarlar musulmon davlatlarini Yamanga qarshi qayrash uchun o‘ylab topilgan yolg‘on ekanini ta’kidladi.
Muhammad bin Salmonning Qohiraga tashrifi: Misrdan yordam so‘rovi
Valiahd shahzodaning shoshilinch diplomatik qadami va kutilayotgan ittifoq:
Arab harbiy gigantiga murojaat: Shahzoda Muhammad bin Salmonning Qohiraga kelishi va prezident Abdulfattoh as-Sisi bilan muzokaralari husiylarning kuchayib borayotgan dron va raketa hujumlariga qarshi Misrning ulkan harbiy salohiyatini jalb etishga qaratilgan;
Qizil dengiz xavfsizligi: Husiylar nafaqat Saudiya hududini, balki Misr iqtisodiyotining asosiy qon tomiri bo‘lgan Suvaysh kanali va Qizil dengizdagi dengiz savdo yo‘llarini ham falaj qilib qo‘ygan bir vaqtda, har ikki davlat manfaatlari bir nuqtada kesishmoqda;
Havo va dengiz floti yordami: Muzokaralar davomida Misrning Saudiya chegaralarini va Qizil dengiz akvatoriyasini husiylar hujumlaridan qo‘riqlashda bevosita HHM va harbiy dengiz kuchlari bilan ishtirok etishi muhokama qilinmoqda.
Mintaqadagi yangi xavfli faza: Saudiya va Yaman to‘qnashuvi qayta avj oladimi?
Geosiyosiy muvozanatning buzilishi va kelajak istiqbollari:
Sulhning barbod bo‘lish xavfi: So‘nggi yillarda Saudiya Arabistoni va Yaman husiylari o‘rtasida o‘rnatilgan nisbiy tinchlik va sulh muzokaralari muqaddas shahar atrofidagi bu kabi voqealar tufayli to‘liq chippakka chiqishi mumkin;
Eron omili va bosim: Husiylar ortida turgan Tehron va AQSH boshchiligidagi koalitsiya o‘rtasidagi keng ko‘lamli mojaro fonida Saudiya Arabistoni o‘zini xavfsizlik qalqoni bilan to‘liq o‘rab olishga shoshilmoqda;
Arab birligi zarurati: Ar-Riyod Yamandagi mojaroni endilikda faqat o‘z muammosi emas, balki butun arab davlatlari, xususan, Misr va Ko‘rfaz mamlakatlarining umumiy xavfsizlik sinovi sifatida kun tartibiga qo‘ymoqda.
Makka ustidagi dron mojarosi va Muhammad bin Salmonning Misrdan harbiy ko‘mak so‘rashi Yaqin Sharqda vaziyat naqadar qaltis ekanini hamda tinchlikni saqlab qolish soniyalarga bog‘liq bo‘lib qolganini ko‘rsatmoqda.
Sizningcha, Yamandagi husiylar haqiqatan ham muqaddas Makka shahrini nishonga olishga jur’at qila oladimi yoki bu axborot urushining bir qismimi? Misr armiyasining Saudiya tomonida ushbu mojaroga aralashuvi Qizil dengizdagi beqarorlikni jilovlay oladimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yaqin Sharqdagi ushbu xavotirli geosiyosiy to‘qnashuv tahlilini barcha yaqinlaringiz hamda xalqaro siyosat kuzatuvchilariga ulashing!
Izohlar 0
…