Husiylar Makkaga dron uchirdimi? Muhammad bin Salmon harbiy yordam so‘rab Misrga bordi

·5·Dunyo
Husiylar Makkaga dron uchirdimi? Muhammad bin Salmon harbiy yordam so‘rab Misrga bordi

Yaqin Sharqdagi keskinlik musulmon dunyosining eng muqaddas qadamjosi chegaralarigacha yetib borib, yangi xavfli bosqichga qadam qo‘ydi. Saudiya Arabistoni Havo hujumidan mudofaa kuchlari Yamandagi husiylar (Ansorulloh) harakati tomonidan muqaddas Makka shahri tomon uchirilgan jangovar dronni urib tushirganini ma’lum qildi. Harbiy bayonotga ko‘ra, uchuvchisiz qurilma Makka ustidagi parvozlar qat’iy taqiqlangan havo hududiga kirib ulgurmasdan, havodayoq muvaffaqiyatli yo‘q qilingan. O‘z navbatida, husiylarning siyosiy byurosi a’zosi Muhammad al-Farah ushbu ayblovlarni keskin rad etib, muqaddas shahar nishonga olingani haqidagi da’volarni «mutlaqo yolg‘on va uydirma» deb atadi.

Ammo ushbu voqea ortidan yuzaga kelgan misli ko‘rilmagan xavf fonida Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi va bosh vaziri Muhammad bin Salmon rasmiy tashrif bilan Qohiraga yetib bordi. Tashrifning asosiy kun tartibi Yamandagi husiylar tahdidiga qarshi turishda arab dunyosining eng yirik armiyasiga ega bo‘lgan Misr davlatidan harbiy va strategik yordam olish masalasiga qaratilgan.

Xo‘sh, husiylarning raketa va dron hujumlari nega aynan endi yana avj oldi, Misr Saudiya xavfsizligi uchun o‘z harbiy kuchlarini ishga soladimi va Qizil dengiz atrofidagi bu inqiroz mintaqani yangi urush girdobiga tortmaydimi?

Makka osmonidagi portlash: Taqiqlangan zonadagi xavf

Muqaddas shahar sarhadlari yaqinida ro‘y bergan harbiy hodisa tafsilotlari:

  • Taqiqlangan hudud chegarasidagi zarba: Saudiya HHM tizimlari husiylar tomonidan yo‘llangan zarba beruvchi kamikadze-dronni Makka shahrining qat’iy qo‘riqlanadigan havo makoniga kirishiga bir necha lahza qolganda tutib qoldi;

  • Muqaddas qadamjolar daxlsizligi: Rasmiy Ar-Riyod husiylarning bu harakatini butun islom dunyosining muqaddas maskaniga qilingan ochiq tajovuz sifatida baholab, keskin javob qaytarilishidan ogohlantirdi;

  • Husiylarning raddiyasi: «Ansorulloh» siyosiy byurosi vakili Muhammad al-Farah hech qanday holatda muqaddas Makka shahri nishonga olinmaganini, Ar-Riyod tomonidan tarqatilayotgan bu xabarlar musulmon davlatlarini Yamanga qarshi qayrash uchun o‘ylab topilgan yolg‘on ekanini ta’kidladi.

Muhammad bin Salmonning Qohiraga tashrifi: Misrdan yordam so‘rovi

Valiahd shahzodaning shoshilinch diplomatik qadami va kutilayotgan ittifoq:

  • Arab harbiy gigantiga murojaat: Shahzoda Muhammad bin Salmonning Qohiraga kelishi va prezident Abdulfattoh as-Sisi bilan muzokaralari husiylarning kuchayib borayotgan dron va raketa hujumlariga qarshi Misrning ulkan harbiy salohiyatini jalb etishga qaratilgan;

  • Qizil dengiz xavfsizligi: Husiylar nafaqat Saudiya hududini, balki Misr iqtisodiyotining asosiy qon tomiri bo‘lgan Suvaysh kanali va Qizil dengizdagi dengiz savdo yo‘llarini ham falaj qilib qo‘ygan bir vaqtda, har ikki davlat manfaatlari bir nuqtada kesishmoqda;

  • Havo va dengiz floti yordami: Muzokaralar davomida Misrning Saudiya chegaralarini va Qizil dengiz akvatoriyasini husiylar hujumlaridan qo‘riqlashda bevosita HHM va harbiy dengiz kuchlari bilan ishtirok etishi muhokama qilinmoqda.

Mintaqadagi yangi xavfli faza: Saudiya va Yaman to‘qnashuvi qayta avj oladimi?

Geosiyosiy muvozanatning buzilishi va kelajak istiqbollari:

  • Sulhning barbod bo‘lish xavfi: So‘nggi yillarda Saudiya Arabistoni va Yaman husiylari o‘rtasida o‘rnatilgan nisbiy tinchlik va sulh muzokaralari muqaddas shahar atrofidagi bu kabi voqealar tufayli to‘liq chippakka chiqishi mumkin;

  • Eron omili va bosim: Husiylar ortida turgan Tehron va AQSH boshchiligidagi koalitsiya o‘rtasidagi keng ko‘lamli mojaro fonida Saudiya Arabistoni o‘zini xavfsizlik qalqoni bilan to‘liq o‘rab olishga shoshilmoqda;

  • Arab birligi zarurati: Ar-Riyod Yamandagi mojaroni endilikda faqat o‘z muammosi emas, balki butun arab davlatlari, xususan, Misr va Ko‘rfaz mamlakatlarining umumiy xavfsizlik sinovi sifatida kun tartibiga qo‘ymoqda.

Makka ustidagi dron mojarosi va Muhammad bin Salmonning Misrdan harbiy ko‘mak so‘rashi Yaqin Sharqda vaziyat naqadar qaltis ekanini hamda tinchlikni saqlab qolish soniyalarga bog‘liq bo‘lib qolganini ko‘rsatmoqda.

Sizningcha, Yamandagi husiylar haqiqatan ham muqaddas Makka shahrini nishonga olishga jur’at qila oladimi yoki bu axborot urushining bir qismimi? Misr armiyasining Saudiya tomonida ushbu mojaroga aralashuvi Qizil dengizdagi beqarorlikni jilovlay oladimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yaqin Sharqdagi ushbu xavotirli geosiyosiy to‘qnashuv tahlilini barcha yaqinlaringiz hamda xalqaro siyosat kuzatuvchilariga ulashing!

HusiylarSaudiya ArabistoniMuhammad bin SalmonYaman mojarosi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilon Mask sun’iy intellektning eng xavfli ssenariysidan ogohlantirdi (video)Ilon Mask sun’iy intellektning eng xavfli ssenariysidan ogohlantirdi (video)Bugun, 09:43Havoda uzilib ketgan g‘ildirak va salon ichidagi dahshat: Eron samolyoti halokat yoqasiga keldiHavoda uzilib ketgan g‘ildirak va salon ichidagi dahshat: Eron samolyoti halokat yoqasiga keldiBugun, 09:10Si Szinpin Vashingtonga kelmoqda — Tramp Xitoy bilan ulkan kelishuv tayyorlayaptimi?Si Szinpin Vashingtonga kelmoqda — Tramp Xitoy bilan ulkan kelishuv tayyorlayaptimi?Bugun, 08:4538 milliard dollar: Kongress AQSHning Eronga qarshi urush xarajatlarini oshkor qildi38 milliard dollar: Kongress AQSHning Eronga qarshi urush xarajatlarini oshkor qildiBugun, 08:34Yevropaning o‘z NATOsi bo‘ladimi? Ursula fon der Lyayen inqilobiy tashabbus bilan chiqmoqdaYevropaning o‘z NATOsi bo‘ladimi? Ursula fon der Lyayen inqilobiy tashabbus bilan chiqmoqdaBugun, 08:29Forbes Donald Trampning boyligi 7,3 milliard dollarga yetganini ochiqladiForbes Donald Trampning boyligi 7,3 milliard dollarga yetganini ochiqladiBugun, 08:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi