Ilon Mask sun’iy intellektning eng xavfli ssenariysidan ogohlantirdi (video)

·0·Dunyo
Ilon Mask sun’iy intellektning eng xavfli ssenariysidan ogohlantirdi (video)

Sun’iy intellekt inson hayotini yengillashtirish, katta ma’lumotlarni tahlil qilish va murakkab vazifalarni bajarishda tobora katta rol o‘ylamoqda. Ammo texnologiyaning imkoniyatlari kengaygani sari bir savol ham jiddiylashmoqda: agar kelajakda sun’iy intellekt harbiy tizimlar ustidan nazorat darajasiga ega bo‘lsa, nima yuz beradi?

Amerikalik milliarder Ilon Mask aynan shu ehtimoliy ssenariy haqida gapirib, sun’iy intellektning yadroviy qurollarga bog‘langan harbiy tizimlarga aralashishi oqibati juda og‘ir bo‘lishi mumkinligini aytdi.

«Agar sun’iy intellekt harbiy tizimlar ustidan nazoratni qo‘lga kirita olsa va, aytaylik, yadroviy raketani uchirsa, bu juda yomon bo‘ladi», — dedi Mask.

Bu gapning eng muhim jihati shundaki, Mask yadroviy qurolni sun’iy intellekt allaqachon mustaqil ravishda boshqarayotganini aytmayapti. U ehtimoliy xavf ssenariysi haqida ogohlantirmoqda.

Maskni aynan nima xavotirga solmoqda?

Sun’iy intellektning asosiy kuchli tomoni — katta hajmdagi ma’lumotlarni insondan ancha tez tahlil qilish va muayyan qarorlar uchun tavsiyalar berish qobiliyati.

Bu xususiyat tinch sohalarda katta afzallik bo‘lishi mumkin.

Ammo harbiy sohada qaror qabul qilish uchun ajratilgan vaqt juda qisqa bo‘lgan vaziyatlar mavjud. Shu sababli algoritmlarni harbiy tizimlarga chuqur integratsiya qilish masalasi oddiy texnologik yangilik emas.

Maskning aytganlari ham aynan shu nuqtaga borib taqaladi.

Agar yuqori darajada avtomatlashtirilgan tizim noto‘g‘ri ma’lumotni qabul qilsa, vaziyatni noto‘g‘ri talqin qilsa yoki inson aralashuvi uchun yetarli vaqt qolmasa, xato qarorning oqibatlari oddiy kompyuter xatosidan ancha jiddiy bo‘lishi mumkin.

«Yadroviy raketa uchirilishi» — hozirgi voqea emas

Maskning bayonotini talqin qilishda yana bir muhim jihat bor.

U muayyan davlatda sun’iy intellekt yadroviy raketani boshqarib, uni uchirishga tayyorlanayotganini ma’lum qilgan emas.

Gap gipotetik ssenariy haqida ketmoqda.

Shuning uchun «sun’iy intellekt yadroviy raketani uchirishi mumkin» degan xabarni «AI hozir yadroviy qurolni boshqara oladi» degan ma’noda qabul qilish to‘g‘ri bo‘lmaydi.

Maskning ogohlantirishi texnologiya rivojlanishi bilan uni nazorat qilish mexanizmlari ham bir vaqtda rivojlanishi kerakligi haqidagi bahsga taalluqli.

Nega harbiy sun’iy intellekt alohida xavfli mavzu?

Sun’iy intellekt harbiy sohada ham turli vazifalar uchun qo‘llanishi mumkin.

Masalan, katta hajmdagi ma’lumotlarni tahlil qilish, razvedka ma’lumotlarini qayta ishlash, logistika jarayonlarini optimallashtirish va qaror qabul qiluvchi insonlarga axborot taqdim etish kabi vazifalarda algoritmlardan foydalanish mumkin.

Biroq texnologiyaning imkoniyatlari ortishi bilan insonning yakuniy nazorati masalasi ham muhimlashadi.

Ayniqsa yadroviy qurolga oid qarorlarda bu masala yanada nozik.

Chunki bunday vaziyatda xatoni keyinchalik tuzatish imkoniyati bo‘lmasligi mumkin.

Asosiy xavf faqat tugmani mashina bosishida emas

Ko‘pchilik sun’iy intellekt va yadroviy qurol mavzusini «robot yadroviy raketani mustaqil uchiradi» degan tasavvur bilan bog‘laydi.

Ammo mutaxassislar muhokamasida masala bundan kengroq.

Xavflardan biri — inson qaror qabul qilayotganda sun’iy intellekt taqdim etgan ma’lumotga haddan tashqari ishonib qolishi.

Masalan, algoritm ma’lum bir harakatni xavf sifatida belgilashi mumkin. Agar inson operatori ushbu ma’lumotni mustaqil tekshirishga ulgurmasa yoki tizim xulosasini mutlaq haqiqat sifatida qabul qilsa, noto‘g‘ri signal jiddiy qarorga ta’sir qilishi ehtimoli paydo bo‘ladi.

Demak, muammo faqat sun’iy intellektning «qurolni boshqarishi»da emas.

Muammo — inson qaror qabul qilish jarayonida algoritmga qanchalik darajada tayana boshlashida ham.

Nega inson nazorati birinchi o‘rinda turibdi?

Sun’iy intellekt qanchalik ilg‘or bo‘lmasin, yadroviy quroldan foydalanish kabi eng og‘ir qarorlar ustidan inson nazorati saqlanishi masalasi xalqaro xavfsizlik muhokamalarining muhim qismlaridan biri bo‘lib qolmoqda.

Bu yondashuvning asosiy maqsadi — avtomatlashtirilgan tizimning xatosi, noto‘g‘ri ma’lumot yoki texnik nosozlik insonlarning yakuniy qaror qabul qilish huquqini chetlab o‘tishiga yo‘l qo‘ymaslik.

Shu nuqtayi nazardan, Maskning bayonoti faqat texnologiyaga nisbatan qo‘rquv emas. U sun’iy intellekt imkoniyatlari oshgan sari nazorat, xavfsizlik va mas’uliyat chegaralari qayerda bo‘lishi kerakligi haqidagi savolni o‘rtaga tashlaydi.

Sun’iy intellekt rivojlanishi to‘xtamaydi

Sun’iy intellektdan voz kechish yoki uning rivojlanishini to‘xtatish haqidagi bahsdan ko‘ra, uni qanday boshqarish masalasi tobora muhimlashmoqda.

Chunki AI allaqachon iqtisodiyot, tibbiyot, ta’lim, sanoat, transport va boshqa ko‘plab sohalarga kirib kelgan.

Harbiy texnologiyalar ham bu jarayondan chetda emas.

Shuning uchun kelajakdagi asosiy savol «sun’iy intellektdan foydalaniladimi?» emas, balki:

Unga qaysi qarorlarni qabul qilish huquqi beriladi va inson nazorati qayerda tugaydi?

Maskning bir og‘iz gapi katta bahsni yana kun tartibiga olib chiqdi

Ilon Maskning yadroviy qurol haqidagi bayonoti muayyan hodisa sodir bo‘lganini anglatmaydi. Bu — sun’iy intellektning kelajakda harbiy tizimlarga yanada chuqur kirib borishi bilan bog‘liq ehtimoliy xavf haqidagi ogohlantirish.

Biroq bu savolning o‘zi juda muhim:

Inson o‘z qo‘li bilan yaratgan texnologiyasiga qanchalik ko‘p vakolat berishi mumkin?

Sun’iy intellekt ma’lumotni insondan tezroq tahlil qilishi mumkin. U katta hajmdagi axborotni qisqa vaqtda qayta ishlashi mumkin. Ammo yadroviy qurolga o‘xshash qaytarib bo‘lmaydigan oqibatlarga ega qarorlar haqida gap ketganda, texnologiyaning tezligi bilan inson mas’uliyati o‘rtasidagi muvozanat masalasi yanada dolzarb bo‘ladi.

Maskning ogohlantirishi esa aynan shu chegara haqida o‘ylashga majbur qiladi: kelajakda eng kuchli texnologiya kimga bo‘ysunadi — insonga yoki inson yaratgan algoritmlarga?

Ilon MaskSun’iy intellektYadroviy qurolAI xavf
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Havoda uzilib ketgan g‘ildirak va salon ichidagi dahshat: Eron samolyoti halokat yoqasiga keldiHavoda uzilib ketgan g‘ildirak va salon ichidagi dahshat: Eron samolyoti halokat yoqasiga keldiBugun, 09:10Si Szinpin Vashingtonga kelmoqda — Tramp Xitoy bilan ulkan kelishuv tayyorlayaptimi?Si Szinpin Vashingtonga kelmoqda — Tramp Xitoy bilan ulkan kelishuv tayyorlayaptimi?Bugun, 08:4538 milliard dollar: Kongress AQSHning Eronga qarshi urush xarajatlarini oshkor qildi38 milliard dollar: Kongress AQSHning Eronga qarshi urush xarajatlarini oshkor qildiBugun, 08:34Yevropaning o‘z NATOsi bo‘ladimi? Ursula fon der Lyayen inqilobiy tashabbus bilan chiqmoqdaYevropaning o‘z NATOsi bo‘ladimi? Ursula fon der Lyayen inqilobiy tashabbus bilan chiqmoqdaBugun, 08:29Forbes Donald Trampning boyligi 7,3 milliard dollarga yetganini ochiqladiForbes Donald Trampning boyligi 7,3 milliard dollarga yetganini ochiqladiBugun, 08:18Misr Yevropa gazini ilib ketmoqda: Afrika giganti AQSHdan SPG importi bo‘yicha rekord o‘rnatdiMisr Yevropa gazini ilib ketmoqda: Afrika giganti AQSHdan SPG importi bo‘yicha rekord o‘rnatdiBugun, 08:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi