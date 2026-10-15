AQSH sudi Green Card'ni o‘tkazish bo‘yicha qaror chiqardi — muddatlar va yangi talablar

·64·Dunyo
AQSH sudi Green Card'ni o‘tkazish bo‘yicha qaror chiqardi — muddatlar va yangi talablar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH federal sudi Davlat departamentiga muddatlari kechiktirilgan DV-2027 lotereyasini rasman o‘tkazish majburiyatini yukladi, bu esa millionlab talabgorlar kutgan tanlovning boshlanishiga yo‘l ochdi.
  • Arizalarni ro‘yxatdan o‘tkazish jarayoni 1 noyabrdan boshlanib, 30 kun davom etadi va g‘oliblar 3 dekabrga qadar e’lon qilinishi belgilandi.

AQSHda yashash va ishlash huquqini beruvchi muhim dastur — Green Card (Turli millatlar uchun viza — DV) lotereyasi atrofidagi mavhumlikka chek qo‘yilmoqda. AQSH federal sudi mamlakat Davlat departamentiga muddati kechiktirilgan DV-2027 lotereyasini rasman o‘tkazish majburiyatini yukladi.

Mazkur sud qarori millionlab talabgorlar intiqlik bilan kutgan tanlovning boshlanishiga yo‘l ochmoqda.

Arizalar qachon boshlanadi va g‘oliblar qachon aniqlanadi?

Federal sud tomonidan lotereya jarayonini tashkil etish bo‘yicha aniq va qat’iy muddatlar belgilab berildi:

  • Qabul boshlanishi: Arizalarni ro‘yxatdan o‘tkazish jarayoni 1 noyabrdan kechiktirmasdan boshlanishi lozim;

  • Davomiyligi: Talabgorlar uchun ariza topshirish jarayoni 30 kun davomida ochiq bo‘ladi;

  • Natijalar e’lon qilinishi: Sudning topshirig‘iga muvofiq, lotereya g‘oliblari 3 dekabrga qadar e’lon qilinishi belgilangan.

DV-2027 uchun 2 ta muhim yangilik va talab

Bu yilgi Green Card tanlovida ishtirokchilar uchun muhim bo‘lgan bir nechta shartlar ko‘rsatib o‘tilmoqda:

  • 1 dollarlik ishtirok to‘lovi: Bu yil lotereyada qatnashish uchun 1 AQSH dollari miqdorida to‘lov undirilishi nazarda tutilmoqda;

  • Xorijga chiqish pasporti majburiy: Ariza topshirish vaqtida amal qilish muddati tugamagan chet elga chiqish («zagran») pasportining elektron nusxasi bo‘lishi qat’iy talab etiladi.

Rasmiy tartib qachon e’lon qilinadi?

Lotereyaga ariza topshirishning aniq boshlanish kuni, texnik ko‘rsatmalari va batafsil tartibi tez orada AQSH Davlat departamenti tomonidan rasmiy veb-sahifalarda e’lon qilinadi. Talabgorlarga faqat rasmiy manbalarga tayanish va firibgarlik sahifalaridan ehtiyot bo‘lish tavsiya etiladi.

DV-2027Green Card lotereyasiAQSH Davlat departamentiAQSH federal sudi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSh Green Card olish istagidagi xorijliklarga yangi talab qo‘ydiAQSh Green Card olish istagidagi xorijliklarga yangi talab qo‘ydi23 may 14:24Pokistonda maktab tomi qulab tushiib 17 nafar o‘quvchi va o‘qituvchi qurbon bo‘ldiPokistonda maktab tomi qulab tushiib 17 nafar o‘quvchi va o‘qituvchi qurbon bo‘ldiBugun 16:51Eronlik qiz avtomatni 21 soniyada qismlarga ajratib, so‘ng qayta yig‘ib barchani hayron qoldirdiEronlik qiz avtomatni 21 soniyada qismlarga ajratib, so‘ng qayta yig‘ib barchani hayron qoldirdiBugun 16:17“Oq uyni o‘zga sayyoraliklar egallayaptimi?” — AQSHda yangi elchining surati muhokamada“Oq uyni o‘zga sayyoraliklar egallayaptimi?” — AQSHda yangi elchining surati muhokamadaBugun 16:12Sevgi uchun kech emas: Braziliyada 70 yoshli ayol ilk bor sevgilisini uchratib, turmush qurdiSevgi uchun kech emas: Braziliyada 70 yoshli ayol ilk bor sevgilisini uchratib, turmush qurdiBugun 15:54Misr piramidalari fonida noodatiy to‘y: kelin onasining 30 yillik libosida turmushga chiqdiMisr piramidalari fonida noodatiy to‘y: kelin onasining 30 yillik libosida turmushga chiqdiBugun 15:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda