AQSH sudi Green Card'ni o‘tkazish bo‘yicha qaror chiqardi — muddatlar va yangi talablar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH federal sudi Davlat departamentiga muddatlari kechiktirilgan DV-2027 lotereyasini rasman o‘tkazish majburiyatini yukladi, bu esa millionlab talabgorlar kutgan tanlovning boshlanishiga yo‘l ochdi.
- Arizalarni ro‘yxatdan o‘tkazish jarayoni 1 noyabrdan boshlanib, 30 kun davom etadi va g‘oliblar 3 dekabrga qadar e’lon qilinishi belgilandi.
AQSHda yashash va ishlash huquqini beruvchi muhim dastur — Green Card (Turli millatlar uchun viza — DV) lotereyasi atrofidagi mavhumlikka chek qo‘yilmoqda. AQSH federal sudi mamlakat Davlat departamentiga muddati kechiktirilgan DV-2027 lotereyasini rasman o‘tkazish majburiyatini yukladi.
Mazkur sud qarori millionlab talabgorlar intiqlik bilan kutgan tanlovning boshlanishiga yo‘l ochmoqda.
Arizalar qachon boshlanadi va g‘oliblar qachon aniqlanadi?
Federal sud tomonidan lotereya jarayonini tashkil etish bo‘yicha aniq va qat’iy muddatlar belgilab berildi:
Qabul boshlanishi: Arizalarni ro‘yxatdan o‘tkazish jarayoni 1 noyabrdan kechiktirmasdan boshlanishi lozim;
Davomiyligi: Talabgorlar uchun ariza topshirish jarayoni 30 kun davomida ochiq bo‘ladi;
Natijalar e’lon qilinishi: Sudning topshirig‘iga muvofiq, lotereya g‘oliblari 3 dekabrga qadar e’lon qilinishi belgilangan.
DV-2027 uchun 2 ta muhim yangilik va talab
Bu yilgi Green Card tanlovida ishtirokchilar uchun muhim bo‘lgan bir nechta shartlar ko‘rsatib o‘tilmoqda:
1 dollarlik ishtirok to‘lovi: Bu yil lotereyada qatnashish uchun 1 AQSH dollari miqdorida to‘lov undirilishi nazarda tutilmoqda;
Xorijga chiqish pasporti majburiy: Ariza topshirish vaqtida amal qilish muddati tugamagan chet elga chiqish («zagran») pasportining elektron nusxasi bo‘lishi qat’iy talab etiladi.
Rasmiy tartib qachon e’lon qilinadi?
Lotereyaga ariza topshirishning aniq boshlanish kuni, texnik ko‘rsatmalari va batafsil tartibi tez orada AQSH Davlat departamenti tomonidan rasmiy veb-sahifalarda e’lon qilinadi. Talabgorlarga faqat rasmiy manbalarga tayanish va firibgarlik sahifalaridan ehtiyot bo‘lish tavsiya etiladi.
Izohlar 0
…