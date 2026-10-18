Green Card lotereyasi qachon boshlanadi? Sud yangi muddat belgiladi

·13·Dunyo
Green Card lotereyasi qachon boshlanadi? Sud yangi muddat belgiladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSHning Kaliforniya janubiy okrugi federal sudi Davlat departamentiga DV-2027 Green Card lotereyasi uchun arizalar qabul qilishni 2026 yil 1 noyabrdan kechiktirmay boshlash majburiyatini yukladi.
  • Sudya Jinsuk Ota Red Eagle Law yuridik firmasining iltimosnomasini qanoatlantirib, ro‘yxatdan o‘tish sanalari 29 oktyabrgacha e’lon qilinishi, arizalar qabuli 1 noyabrdan kechiktirmay ochilishi, tanlab olingan ishtirokchilar esa 3 dekabrgacha xabardor qilinishi lozimligini belgiladi…

AQSHning Kaliforniya janubiy okrugi federal sudi Davlat departamentiga DV-2027 Green Card lotereyasi uchun arizalar qabul qilishni 2026 yil 1 noyabrdan kechiktirmay boshlash majburiyatini yukladi. Mazkur dastur bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tish 2025 yil kuzida boshlanishi kerak edi, biroq belgilangan vaqtda ochilmagan.

14 oktyabr kuni sudya Jinsuk Ota AQSH Davlat kotibi Marko Rubioga qarshi da’vo kiritgan Red Eagle Law yuridik firmasining iltimosnomasini qanoatlantirdi.

Dastlabki qarorga ko‘ra, Davlat departamenti ro‘yxatdan o‘tish sanalarini 15 oktyabrgacha e’lon qilishi, arizalar qabulini esa 18 oktyabrdan kechiktirmay boshlashi kerak edi. Shuningdek, tanlab olingan ishtirokchilar natijalarini 19 noyabrgacha e’lon qilish rejalashtirilgan. Biroq keyinchalik tomonlar muddatlarni ikki haftaga surish haqida birgalikda murojaat qilgan va sud bu iltimosni ma’qullagan.

Red Eagle Law ma’lumotiga ko‘ra, yangilangan jadval bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tish sanalari 29 oktyabrgacha e’lon qilinishi, arizalar qabuli 1 noyabrdan kechiktirmay ochilishi, tanlab olingan ishtirokchilar esa 3 dekabrgacha xabardor qilinishi lozim.

Shu bilan birga, sud qarori lotereya to‘liq va uzil-kesil qayta tiklanganini anglatmaydi. Donald Tramp ma’muriyati qaror ustidan apellyatsiya berishi mumkin. Biroq apellyatsiyaning o‘zi sud qarori ijrosini avtomatik ravishda to‘xtatmaydi.

16 oktyabr holatiga ko‘ra, DV-2027 dasturining rasmiy saytida arizalar qabuli hali boshlanmagan.

Nega lotereya kechiktirildi?

DV-2027 dasturiga ro‘yxatdan o‘tish 2025 yil kuzida boshlanishi kerak edi. Ammo AQSH Davlat departamenti arizalar qabuli ochilganini e’lon qilmadi. O‘tgan yilning noyabr oyida rasmiylar dasturda ishtirok etish tartibiga o‘zgartirishlar kiritilishini bildirib, yangi muddatlar keyinroq e’lon qilinishini ma’lum qilgan.

2026 yil avgustida Red Eagle Law yuridik firmasi Davlat departamentini lotereyani o‘tkazishga majburlash talabi bilan sudga murojaat qildi. Sentabr oyida sud shoshilinch choralar ko‘rish haqidagi talabni rad etgan bo‘lsa-da, ishni ko‘rib chiqishni davom ettirdi.

DV-2027 Grin Karta lotereyasiRed Eagle LawDjinsuk OtaAQSH Davlat departamenti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH sudi Green Card'ni o‘tkazish bo‘yicha qaror chiqardi — muddatlar va yangi talablarAQSH sudi Green Card'ni o‘tkazish bo‘yicha qaror chiqardi — muddatlar va yangi talablar15 oktabr 17:01AQSh Green Card olish istagidagi xorijliklarga yangi talab qo‘ydiAQSh Green Card olish istagidagi xorijliklarga yangi talab qo‘ydi23 may 14:2424 yil kutilgan lahza: ota qizining yasagan qog‘oz galstugini uning to‘yida taqdi!24 yil kutilgan lahza: ota qizining yasagan qog‘oz galstugini uning to‘yida taqdi!Bugun 15:19Fransiyada namoyishlar avj oldi: Dior va Louis Vuitton do‘konlari talon-toroj qilindiFransiyada namoyishlar avj oldi: Dior va Louis Vuitton do‘konlari talon-toroj qilindiBugun 15:12Ayol «Kalmar o‘yini» aktyori bilan ko‘rishish uchun 350 ming dollardan ayrildiAyol «Kalmar o‘yini» aktyori bilan ko‘rishish uchun 350 ming dollardan ayrildiBugun 13:48Oyda tunni o‘tkazish qancha turadi? Narxi 10 million dollardan oshadiOyda tunni o‘tkazish qancha turadi? Narxi 10 million dollardan oshadiBugun 13:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi