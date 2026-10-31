Green Card yana to‘xtatildi: AQSH Apellyatsiya sudi kutilmagan qaror qabul qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH Apellyatsiya sudi DV-2027 dasturi bo‘yicha arizalar qabulini 1 noyabrdan boshlash haqidagi quyi instansiya qarorini vaqtincha to‘xtatib qo‘ydi.
- Hukumat va yuristlar o‘rtasidagi sud tortishuvlari sababli lotereyaga ro‘yxatdan o‘tish muddati noma’lum muddatga kechiktirildi.
- Dastur qayta tiklangan taqdirda, nomzodlardan 1 AQSH dollari miqdorida to‘lov va amal qiluvchi xorijga chiqish pasporti talab qilinishi hamda tekshiruvlar kuchaytirilishi rejalashtirilmoqda.
Dunyo bo‘ylab millionlab insonlar intiqlik bilan kutgan Green Card (DV-2027) dasturi atrofidagi mavhumlik davom etmoqda. AQSH Apellyatsiya sudi quyi instansiya sudining 1 noyabrdan e’tiboran DV-2027 bo‘yicha arizalar qabulini boshlash to‘g‘risidagi qarori ijrosini vaqtincha to‘xtatib qo‘ydi.
Sudning ushbu yangi ajrimi sababli dastur bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tishning aniq boshlanish muddati noma’lum muddatga kechiktirildi.
Sud janglari: Ma’muriyat va huquq himoyachilari o‘rtasidagi to‘qnashuv
Lotereyaning o‘z vaqtida start ololmayotganiga AQSH hukumati va yuristlar o‘rtasidagi sud tortishuvlari sabab bo‘lmoqda:
Quyi sud qarori: Avvalroq bir guruh huquqshunoslarning jamoaviy da’vosidan so‘ng quyi instansiya sudi AQSH Davlat departamentiga 1 noyabrdan boshlab DV-2027 uchun arizalar qabulini yo‘lga qo‘yish majburiyatini yuklagan edi;
Oq uy va ma’muriyat shikoyati: AQSH ma’muriyati mazkur majburiy qaror ustidan zudlik bilan Apellyatsiya sudiga shikoyat kiritdi;
Vaqtinchalik muzlatish: Apellyatsiya instansiyasi ishni mazmunan to‘liq ko‘rib chiqqunga qadar qaror ijrosini to‘xtatib qo‘ydi. Ayni paytda sud eshituvlari va yuridik jarayonlar davom etmoqda.
DV-2027: Qanday jiddiy o‘zgarishlar va yangi talablar kutilmoqda?
Agar dastur qayta yo‘lga qo‘yilsa, nomzodlarni bir qator yangi va ancha qat’iy talablar kutmoqda:
1 dollarlik ramziy to‘lov: Ariza topshirish jarayoni uchun 1 AQSH dollari miqdorida rasmiy ro‘yxatdan o‘tish to‘lovi joriy etilishi rejalashtirilmoqda (bu firibgarlarning spam arizalarini kamaytirishga qaratilgan);
Amal qiluvchi xorijga chiqish pasporti («zagranpasport»): Ariza to‘ldirish vaqtida amal qilish muddati tugamagan xorijga chiqish pasportiga ega bo‘lish qat’iy talab etiladi;
Kuchaytirilgan tekshiruv: G‘oliblar va nomzodlarning ma’lumoti, rasmiy ish tajribasi hamda xavfsizlik talablariga muvofiqligi avvalgidan ancha sinchkov va chuqurlashtirilgan tartibda tekshiruvdan o‘tkaziladi.
AQSH Davlat departamenti hozircha ro‘yxatga olishning yangi sanasini rasman e’lon qilgani yo‘q. Mutaxassislar fuqarolarni internetdagi turli soxta saytlar, pullik firibgarlik xizmatlariga aldanib qolmaslikka va faqat AQSH elchixonasi hamda Davlat departamentining rasmiy bayonotlarini kutishga chaqirmoqda.
Izohlar 0
…