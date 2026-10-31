Green Card yana to‘xtatildi: AQSH Apellyatsiya sudi kutilmagan qaror qabul qildi

·58·Dunyo
Green Card yana to‘xtatildi: AQSH Apellyatsiya sudi kutilmagan qaror qabul qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH Apellyatsiya sudi DV-2027 dasturi bo‘yicha arizalar qabulini 1 noyabrdan boshlash haqidagi quyi instansiya qarorini vaqtincha to‘xtatib qo‘ydi.
  • Hukumat va yuristlar o‘rtasidagi sud tortishuvlari sababli lotereyaga ro‘yxatdan o‘tish muddati noma’lum muddatga kechiktirildi.
  • Dastur qayta tiklangan taqdirda, nomzodlardan 1 AQSH dollari miqdorida to‘lov va amal qiluvchi xorijga chiqish pasporti talab qilinishi hamda tekshiruvlar kuchaytirilishi rejalashtirilmoqda.

Dunyo bo‘ylab millionlab insonlar intiqlik bilan kutgan Green Card (DV-2027) dasturi atrofidagi mavhumlik davom etmoqda. AQSH Apellyatsiya sudi quyi instansiya sudining 1 noyabrdan e’tiboran DV-2027 bo‘yicha arizalar qabulini boshlash to‘g‘risidagi qarori ijrosini vaqtincha to‘xtatib qo‘ydi.

Sudning ushbu yangi ajrimi sababli dastur bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tishning aniq boshlanish muddati noma’lum muddatga kechiktirildi.

Sud janglari: Ma’muriyat va huquq himoyachilari o‘rtasidagi to‘qnashuv

Lotereyaning o‘z vaqtida start ololmayotganiga AQSH hukumati va yuristlar o‘rtasidagi sud tortishuvlari sabab bo‘lmoqda:

  • Quyi sud qarori: Avvalroq bir guruh huquqshunoslarning jamoaviy da’vosidan so‘ng quyi instansiya sudi AQSH Davlat departamentiga 1 noyabrdan boshlab DV-2027 uchun arizalar qabulini yo‘lga qo‘yish majburiyatini yuklagan edi;

  • Oq uy va ma’muriyat shikoyati: AQSH ma’muriyati mazkur majburiy qaror ustidan zudlik bilan Apellyatsiya sudiga shikoyat kiritdi;

  • Vaqtinchalik muzlatish: Apellyatsiya instansiyasi ishni mazmunan to‘liq ko‘rib chiqqunga qadar qaror ijrosini to‘xtatib qo‘ydi. Ayni paytda sud eshituvlari va yuridik jarayonlar davom etmoqda.

DV-2027: Qanday jiddiy o‘zgarishlar va yangi talablar kutilmoqda?

Agar dastur qayta yo‘lga qo‘yilsa, nomzodlarni bir qator yangi va ancha qat’iy talablar kutmoqda:

  • 1 dollarlik ramziy to‘lov: Ariza topshirish jarayoni uchun 1 AQSH dollari miqdorida rasmiy ro‘yxatdan o‘tish to‘lovi joriy etilishi rejalashtirilmoqda (bu firibgarlarning spam arizalarini kamaytirishga qaratilgan);

  • Amal qiluvchi xorijga chiqish pasporti («zagranpasport»): Ariza to‘ldirish vaqtida amal qilish muddati tugamagan xorijga chiqish pasportiga ega bo‘lish qat’iy talab etiladi;

  • Kuchaytirilgan tekshiruv: G‘oliblar va nomzodlarning ma’lumoti, rasmiy ish tajribasi hamda xavfsizlik talablariga muvofiqligi avvalgidan ancha sinchkov va chuqurlashtirilgan tartibda tekshiruvdan o‘tkaziladi.

AQSH Davlat departamenti hozircha ro‘yxatga olishning yangi sanasini rasman e’lon qilgani yo‘q. Mutaxassislar fuqarolarni internetdagi turli soxta saytlar, pullik firibgarlik xizmatlariga aldanib qolmaslikka va faqat AQSH elchixonasi hamda Davlat departamentining rasmiy bayonotlarini kutishga chaqirmoqda.

Green CardDV-2027AQSH Davlat departamentiAQSH Apellyatsiya sudi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH sudi Green Card'ni o‘tkazish bo‘yicha qaror chiqardi — muddatlar va yangi talablarAQSH sudi Green Card'ni o‘tkazish bo‘yicha qaror chiqardi — muddatlar va yangi talablar15 oktabr 17:01Green Card arizalari bo‘yicha talablar kuchaytiriladiGreen Card arizalari bo‘yicha talablar kuchaytiriladi17 iyul 10:16Green Card lotereyasi qachon boshlanadi? Sud yangi muddat belgiladiGreen Card lotereyasi qachon boshlanadi? Sud yangi muddat belgiladi18 oktabr 15:24Saudiya sudi Shri-Lanka fuqarosiga o‘lim jazosini berdiSaudiya sudi Shri-Lanka fuqarosiga o‘lim jazosini berdi29 sentabr 11:57AQSh Green Card olish istagidagi xorijliklarga yangi talab qo‘ydiAQSh Green Card olish istagidagi xorijliklarga yangi talab qo‘ydi23 may 14:24Saudiya sudi Payg‘ambar (s.a.v.)ni haqorat qilgan xorijlik muhojirga oliy jazo tayinladiSaudiya sudi Payg‘ambar (s.a.v.)ni haqorat qilgan xorijlik muhojirga oliy jazo tayinladi6 oktabr 21:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda