72 nafar general norozi: AQSHda shov-shuvli o‘lim jazosining ochiq namoyishi to‘xtatildi

·57·Dunyo
72 nafar general norozi: AQSHda shov-shuvli o‘lim jazosining ochiq namoyishi to‘xtatildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH prezidenti Donald Tramp, 2009 yilda Fort-Xud harbiy bazasida 13 kishini o‘ldirib, 30 dan ortiq kishini yaralagan sobiq mayor Nidal Hasan ning o‘lim jazosini to‘g‘ridan-to‘g‘ri efirda namoyish etish rejasini bekor qildi.
  • Bu reja 72 nafar iste’fodagi general va admiralning noroziligiga sabab bo‘lgan edi, ular bunday namoyish inson qadr-qimmatini yerga urishi va qurolli kuchlar sha’niga dog‘ tushirishi mumkinligidan xavotir bildirishgan.

AQSH prezidenti Donald Tramp Fort-Xud harbiy bazasida qonli qirg‘in uyushtirgan armiyaning sobiq mayori Nidal Hasanning o‘lim jazosini to‘g‘ridan to‘g‘ri efirda namoyish etish rejasini bekor qildi. Otib o‘ldirish jarayoni ommaviy translyatsiya qilinmaydi, biroq chiqarilgan o‘lim hukmi o‘z kuchida qolmoqda — Hasanni 3 dekabr kuni qatl etish rejalashtirilgan.

Mazkur masala so‘nggi kunlarda AQSH harbiy doiralari va jamoatchiligi orasida keskin bahs-munozaralarga sabab bo‘layotgan edi.

Trampning tushuntirishi: «Adolat qaror topishi kerak»

Prezident o‘zining Truth Social tarmog‘idagi rasmiy sahifasida jonli efir nima sababdan to‘xtatilganiga to‘xtalib o‘tdi:

  • Prezident bayonoti: «Menimcha, qatl translyatsiyasi Amerika Hasan kabi terrorchilar va ablahlarga qanday chora ko‘rishini dunyoga ko‘rsatadigan kuchli namuna bo‘lishi mumkin edi, biroq ko‘plab juda yaxshi insonlar uning o‘limini tomosha qilmaslikni afzal ko‘radi», — deb yozdi Tramp;

  • Qurbonlar oilalari uchun ruxsat: Davlat rahbarining qo‘shimcha qilishicha, qurbonlarning yaqinlari o‘z ixtiyoriga ko‘ra qatl jarayonida shaxsan hozir bo‘lishi mumkin. «Ular adolat qaror topishiga guvoh bo‘lishga to‘laqonli haqli!» — deya ta’kidladi u.

2009 yilgi qonli qirg‘in: Fort-Xuddagi fojia tarixi

Nidal Hasan ishi AQSH harbiy bazalari tarixidagi eng mudhish jinoyatlardan biri hisoblanadi:

  • Qurbonlar va yaradorlar: 2009 yil noyabr oyida sobiq mayor Texasdagi Fort-Xud bazasida joylashgan tibbiyot markazida o‘z xizmatdoshlariga qarata to‘satdan o‘q uzgan. Oqibatda 13 nafar harbiy xizmatchi halok bo‘lgan, yana 30 dan ziyod kishi og‘ir yaralangan;

  • Tribunal hukmi: Hasan sud jarayonida advokatlar xizmatidan ochiqchasiga voz kechib, o‘z xatti-harakatlarini Afg‘onistondagi musulmonlar va toliblarni himoya qilish maqsadi bilan izohlagan. 2013 yilda maxsus harbiy tribunal uni oliy jazo — o‘lim hukmiga mahkum etgan.

72 nafar general va admiralning ochiq e’tirozi

Qatl jarayonini butun dunyoga jonli efirga uzatish g‘oyasi Pentagonning iste’fodagi yuqori martabali rahbarlari tomonidan keskin norozilik bilan qarshi olingan edi:

  • Ochiq murojaat: Iste’fodagi 72 nafar amerikalik general, admiral va yuqori martabali harbiylar ochiq xat bilan chiqib, ommaviy tele-qatl o‘tkazilishini qoralashgan;

  • Asosiy xavotir: Harbiy ekspertlar qatlning ommaviy namoyish etilishi «inson qadr-qimmatini yerga urishi va qurolli kuchlar sha’niga jiddiy dog‘ tushirishi», shuningdek, ashaddiy qotil va terrorchini radikal guruhlar ko‘z o‘ngida «jafokash» (shahid) qiyofasiga aylantirib qo‘yishi mumkinligi haqida ogohlantirgan.

Trampning oxirgi qarori jamoatchilikdagi keskin qarshilikni pasaytirgan bo‘lsa-da, Hasan ustidan chiqarilgan 13 yillik hukmning ijrosi 3 dekabrda yakuniga yetishi kutilmoqda.

Donald TrampFort-XudNidal HasanQo‘shma Shtatlar harbiy bazasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

CNN shov-shuvi: 80 yil ichida birinchi marta amerikalik harbiy otib o‘ldiriladimi?CNN shov-shuvi: 80 yil ichida birinchi marta amerikalik harbiy otib o‘ldiriladimi?6 oktabr 21:14AQSHning Tennessi shtatida 200 yildan ortiq vaqtdan keyin ayol qatl etiladiAQSHning Tennessi shtatida 200 yildan ortiq vaqtdan keyin ayol qatl etiladi30 sentabr 09:03Tailand Bosh vaziri Pattayada ruslarning o‘ldirilishi uchun uzr so‘radiTailand Bosh vaziri Pattayada ruslarning o‘ldirilishi uchun uzr so‘radi1 avgust 19:029 oktyabr: bugun Pochta kuni, tarixda esa muhim voqealar yuz bergan9 oktyabr: bugun Pochta kuni, tarixda esa muhim voqealar yuz bergan9 oktabr 10:22AQSH sudida misli ko‘rilmagan voqea: O‘lim jazosini kutgan erkakning aybsizligi isbotlandiAQSH sudida misli ko‘rilmagan voqea: O‘lim jazosini kutgan erkakning aybsizligi isbotlandi1 oktabr 14:19AQShda oʻlim jazosi tiklandi: Endi mahkumlar otib oʻldiriladiAQShda oʻlim jazosi tiklandi: Endi mahkumlar otib oʻldiriladi25 aprel 16:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi