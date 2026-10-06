CNN shov-shuvi: 80 yil ichida birinchi marta amerikalik harbiy otib o‘ldiriladimi?

·54·Dunyo
CNN shov-shuvi: 80 yil ichida birinchi marta amerikalik harbiy otib o‘ldiriladimi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH mudofaa vaziri Pit Hegset, prezident Donald Tramp tasdig‘i bilan, 2009 yilda Fort-Hud harbiy bazasida 13 kishini o‘ldirib, 32 kishini yaralagan mayor Nidal Hasanni otib o‘ldirishga hukm qildi.
  • Agar ushbu hukm ijro etilsa, bu AQSH armiyasida 1945 yildan beri birinchi marta harbiyning otib o‘ldirilishi bo‘ladi.
  • Nidal Hasan 2013 yilda harbiy tribunal tomonidan o‘limga hukm qilingan, ammo uning jazosi Prezident tomonidan tasdiqlanishi kerak edi.

AQSHda harbiy adliya tarixida so‘nggi sakson yil ichida kuzatilmagan misli ko‘rilmagan voqelik yuz berishi mumkin. CNN telekanalining Pentagon manbalariga tayanib xabar berishicha, AQSH mudofaa vaziri Pit Hegset Fort-Hud harbiy bazasida qonli otishma uyushtirgan mayor Nidal Hasanni o‘qotarlar guruhi (rasstrel) yordamida qatl etish tashabbusi bilan chiqdi, prezident Donald Tramp esa ushbu qat’iy qarorni rasman tasdiqladi.

Mudofaa vazirligi matbuot kotibi Shon Parnell masalaga oydinlik kiritar ekan: «2009 yilda Fort-Hudda qurolsiz amerikalik askarlarga qarata o‘t ochgan jihodchining qatl etilish vaqti va joyini Hegset belgilaydi. U 13 kishini o‘ldirdi va yana 32 kishini yaraladi. Nihoyat, Hasan uchun jazo kuni yetib keldi», — deya bildirdi.

Fort-Hud fojiasi va 13 yil kutilgan jazo

Kelib chiqishi falastinlik bo‘lgan AQSH fuqarosi, armiya mayori va harbiy psixiatr Nidal Hasan 2009 yilning noyabrida AQSH tarixidagi eng dahshatli harbiy ichki hujumlardan birini amalga oshirgan edi:

  • Qurolsiz askarlarga qirg‘in: Hasan bazada Afg‘onistonga jo‘natilish oldidan tibbiy ko‘rikdan o‘tish uchun navbatda turgan qurolsiz safdoshlariga qarata to‘satdan o‘t ochgan. Keyinchalik u bu harakatini «noqonuniy urushda» ishtirok etmoqchi bo‘lgan askarlarga qarshi kurash deb atagan;

  • Falajlik va sud: Politsiya bilan otishmada og‘ir yaralangan Hasan belidan pasti falaj bo‘lib, shu kungacha nogironlar aravachasida yuradi. 2013 yilda harbiy tribunal uni 13 nafar odamni qasddan o‘ldirish va yana 32 kishining hayotiga suiqasd qilishda aybdor deb topib, o‘lim jazosiga hukm qilgan.

AQSH harbiy qonunchiligiga ko‘ra, armiya xizmatchisiga chiqarilgan har qanday o‘lim hukmi faqat mamlakat Prezidentining shaxsiy imzosi bilan kuchga kiradi yoki yengillashtirilishi mumkin.

Tarixiy parallel: 1945 yilgi Slovik va 1961 yilgi oxirgi qatl

Agar Tramp tasdiqlagan hukm amalga oshirilsa, bu AQSH armiyasida 1945 yildan beri amalga oshirilgan ilk otib o‘ldirish holati bo‘ladi:

  • Eddi Slovik ishi (1945 yil): Amerika armiyasida otib qatl etilgan so‘nggi harbiy Eddi Slovik bo‘lib, u 1945 yil yanvarida Fransiyada qochqinlikda ayblanib otib tashlangan. Ikkinchi jahon urushi davridagi 50 ming qochqin harbiy orasidan faqat Slovik general Eyzenxauer buyrug‘i bilan boshqalarga ibrat sifatida qatl etilgan. Jurnalist Charlz Glassning yozishicha, Slovik aslida yomon askar bo‘lmagan, shunchaki qo‘rquvdan taslim bo‘lgan, uning oilasiga esa haqiqat yashirilib, eri frontda halok bo‘lgani aytilgan;

  • 1961 yildagi so‘nggi osish: Umuman olganda, AQSH harbiylari ustidan so‘nggi bor o‘lim hukmi 1961 yilda ijro etilgan bo‘lib, 11 yoshli qizni zo‘rlagan Jon Bennet osib o‘ldirilgan edi.

Shu tariqa, oradan 60 yildan ko‘proq vaqt o‘tib AQSH harbiy tribunali chiqargan o‘lim jazosining ijrosi yana kun tartibiga qaytdi. Tahlilchilar ushbu qaror nafaqat jinoyat uchun jazo muqarrarligini, balki Tramp ma’muriyatining harbiy intizom va xavfsizlik bo‘yicha keskin siyosiy pozitsiyasini ham ko‘rsatishini qayd etmoqda.

Nidal HasanDonald TrampPit HegsetFort-Hud
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oq uydan kutilmagan qadam: YouTube'da 24 soatlik Trump TV ishga tushdiOq uydan kutilmagan qadam: YouTube'da 24 soatlik Trump TV ishga tushdi22 sentabr 10:59SI xatosi sabab AQSH Xitoy kemasiga hujum qilishga shaylandi: Urush chiqishiga bir baxya qoldiSI xatosi sabab AQSH Xitoy kemasiga hujum qilishga shaylandi: Urush chiqishiga bir baxya qoldi19 sentabr 19:15CNN asoschisi Ted Terner vafot etdiCNN asoschisi Ted Terner vafot etdi8 may 13:49Putin Ukraina urushi yakunlanishi mumkinligiga ishora qildiPutin Ukraina urushi yakunlanishi mumkinligiga ishora qildi12 may 00:22AQShda oʻlim jazosi tiklandi: Endi mahkumlar otib oʻldiriladiAQShda oʻlim jazosi tiklandi: Endi mahkumlar otib oʻldiriladi25 aprel 16:18Eron dunyoni internetsiz qoldirishi mumkin – CNNEron dunyoni internetsiz qoldirishi mumkin – CNN18 may 17:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?