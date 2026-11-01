Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?

·95·Dunyo
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?

Ko‘pchilikda shunday holat kuzatiladi: endigina uyqu og‘ushiga ketayotganingizda tanangiz birdan silkinib, o‘zingiz ham cho‘chib uyg‘onib ketasiz. Ba’zan esa xuddi balandlikdan pastga qulab tushayotgandek his paydo bo‘ladi. Xo‘sh, bu nima sababdan sodir bo‘ladi?

Aslida, bu holatning ilmiy nomi bor — gipnik silkinish. U inson uyquga ketayotgan paytda mushaklarning beixtiyor va to‘satdan qisqarishi natijasida yuzaga keladi.

Uyqu boshlanishi bilan organizm asta-sekin bo‘shashadi, nafas olish va yurak urishi biroz sekinlashadi. Ayni shu jarayonda ba’zan mushaklar kutilmaganda qisqarib, odamning cho‘chib uyg‘onishiga sabab bo‘ladi.

Qizig‘i shundaki, bunday paytda inson o‘zini zinadan qoqilib ketgandek yoki baland joydan tushib ketayotgandek his qilishi mumkin. Bu holat ba’zan tushlar yoki turli tasavvurlar bilan ham birga kechadi.

Olimlar hozirgacha gipnik silkinishning aniq sababini to‘liq aniqlamagan. Biroq ayrim omillar uning yuzaga kelish ehtimolini oshirishi mumkin. Jumladan:

  • ortiqcha charchoq;

  • asabiylashish va stress;

  • uyqu yetishmasligi;

  • kofeinli ichimliklarni ko‘p iste’mol qilish.

Bu holat xavflimi?

Odatda, gipnik silkinish xavfli hisoblanmaydi va ko‘pchilikda uchraydigan tabiiy hodisalardan biri sanaladi. Shu sababli, vaqti-vaqti bilan sodir bo‘lishi uchun ortiqcha xavotirlanishga hojat yo‘q.

Biroq silkinishlar tez-tez takrorlansa, uyqu sifatiga jiddiy ta’sir ko‘rsatsa yoki boshqa g‘ayrioddiy alomatlar bilan birga kuzatilsa, shifokorga murojaat qilish tavsiya etiladi.

gipnik silkinishuyqu buzilishiuyqu gigiyenasinevrologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Uyqudan tetik turish: Nega birinchi qo‘ng‘iroqdan keyin darhol o‘rindan turmaslik kerak?Uyqudan tetik turish: Nega birinchi qo‘ng‘iroqdan keyin darhol o‘rindan turmaslik kerak?29 oktabr 09:43Kechasi paypoq kiyib uxlashning siz bilmagan foydalariKechasi paypoq kiyib uxlashning siz bilmagan foydalari28 oktabr 14:18Yaponiyada uxlab, 14 ming dollar yutib oldiYaponiyada uxlab, 14 ming dollar yutib oldi8 oktabr 18:36Hindistonda mast bo‘lib uxlab qolgan maymun videosi tarmoqlarni larzaga keltirdi!Hindistonda mast bo‘lib uxlab qolgan maymun videosi tarmoqlarni larzaga keltirdi!27 sentabr 08:25Xitoyda qiz yoqqan pirotexnika uning yonida portladi (video)Xitoyda qiz yoqqan pirotexnika uning yonida portladi (video)20 sentabr 19:30Yaponiyada uyquga to‘ymaydiganlar musobaqasida 14 ming dollarlik bosh sovrin topshirildiYaponiyada uyquga to‘ymaydiganlar musobaqasida 14 ming dollarlik bosh sovrin topshirildi7 oktabr 20:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda