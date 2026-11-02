Janubiy Koreyada ayol ajrashgan kuni to‘y qilib, barchani hayratda qoldirdi

·102·Dunyo
Janubiy Koreyada ayol ajrashgan kuni to‘y qilib, barchani hayratda qoldirdi

Janubiy Koreyada yashovchi 37 yoshli Cho Sin Yon rasman ajrashgan kunini oddiy sana sifatida emas, balki hayotidagi yangi bosqichning boshlanishi sifatida nishonladi. U hatto ushbu voqea munosabati bilan haqiqiy to‘yga o‘xshash bayram marosimini tashkil etdi.

Ayol tantana uchun oq rangli bayram libosini tanlab, yaqinlari va dugonalarini mehmonga chaqirdi. Dasturxonlar bezatilib, bayram torti tayyorlandi. Mehmonlar ishtirokida tort kesilib, quvnoq muhitda bayram o‘tkazildi.

Biroq marosimning eng ta’sirli lahzasi Cho Sin Yonning mehmonlar oldida so‘zga chiqishi bo‘ldi. U nutq so‘zlayotgan paytda ko‘z yoshlarini tiya olmagan.

Ushbu g‘ayrioddiy bayram aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqalib, foydalanuvchilar o‘rtasida qizg‘in bahslarga sabab bo‘ldi.

Ayrimlar ayolning qarorini qo‘llab-quvvatlab, buni og‘ir davrdan keyin yangi hayotni boshlash va o‘zini qadrlash belgisi sifatida baholadi. Boshqalar esa ajrashuvni to‘y kabi nishonlashga nisbatan o‘z e’tirozlarini bildirishdi.

Shu tariqa, Cho Sin Yonning o‘ziga xos marosimi internetda turli fikrlarga sabab bo‘ldi. Kimdir buni erkinlik va yangi imkoniyatlar ramzi deb bilsa, yana kimdir bunday bayramni ortiqcha deb hisoblamoqda.

Janubiy KoreyaCho Sin Yonajrashishijtimoiy tarmoqlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ajrashuvni bayramga aylantirgan koreyalik ayol ijtimoiy tarmoqlarda muhokamada (video)Ajrashuvni bayramga aylantirgan koreyalik ayol ijtimoiy tarmoqlarda muhokamada (video)Kecha 14:55Krishtianu va Jorjinaning to‘yiga Messi ham keladimi? Ro‘yxatda sir ko‘pKrishtianu va Jorjinaning to‘yiga Messi ham keladimi? Ro‘yxatda sir ko‘p4 avgust 17:46Ballak 50 yoshida 26 yoshli modelga uylanmoqda: To‘y Lazur sohili yoki qasrda bo‘ladi!Ballak 50 yoshida 26 yoshli modelga uylanmoqda: To‘y Lazur sohili yoki qasrda bo‘ladi!29 sentabr 07:04Jurnalist besh ayiqni 5 500 mil uzoqlikka olib keldiJurnalist besh ayiqni 5 500 mil uzoqlikka olib keldi17 sentabr 01:21Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandiKelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi9 sentabr 19:13$4,5 mlnlik qalin puli va buzilgan to‘y: Jastin San mashhur aktrisa Szin Tyanni sudga berdi$4,5 mlnlik qalin puli va buzilgan to‘y: Jastin San mashhur aktrisa Szin Tyanni sudga berdi17 sentabr 21:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda