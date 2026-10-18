Makron ommaviy tartibsizliklar ortidan favqulodda videomurojaat bilan chiqmoqda
Fransiya bo‘ylab yashash xarajatlari keskin oshgani va yoqilg‘i narxi ko‘tarilgani sababli avj olgan keng ko‘lamli norozilik namoyishlari va tartibsizliklar ortidan davlat rahbari Emmanuel Makron xalqqa shoshilinch videomurojaat yo‘llashini e’lon qildi.
Nufuzli Le Monde nashrining Yelisey saroyiga tayanib xabar berishicha, prezidentning rasmiy chiqishi mahalliy vaqt bilan soat 20:00 ga (Moskva vaqti bilan 21:00 ga) belgilangan.
Namoyishchilar soni: 550 mingdan 800 minggacha
17 oktyabr kuni Fransiyaning deyarli barcha yirik hududlarida, ayniqsa poytaxt Parijda ommaviy chiqishlar bo‘lib o‘tdi:
Ishtirokchilar soni bo‘yicha bahs: Aksiya tashkilotchilari ko‘chalarga 800 mingdan ziyod namoyishchi chiqqanini ta’kidlamoqda;
Ichki ishlar vazirligi hisoboti: Fransiya IIV esa mamlakat bo‘yicha namoyishlarda jami 550 ming kishi ishtirok etganini rasman ma’lum qildi;
Asosiy sabablar: Aholining ommaviy noroziligiga yoqilg‘i mahsulotlari narxining shiddat bilan o‘sishi hamda kundalik hayot darajasining sezilarli pasayishi turtki bo‘ldi.
To‘qnashuvlar, talonchilik va 1,8 ming kishining hibsga olinishi
Bir qator yirik shaharlarda dastlab tinch boshlangan mitinglar tez orada huquq-tartibot idoralari bilan ochiq to‘qnashuvlarga va tartibsizliklarga aylanib ketdi:
1800 kishi qamoqqa olindi: Fransiya Ichki ishlar vaziri Loran Nunez butun mamlakat bo‘ylab jami 1,8 ming nafar (1800 kishi) tartibbuzar hibsga olinganini rasman tasdiqladi;
Qat’iy jazo choralari: Vazir hukumat pogromlar, ko‘chalardagi vayrongarchiliklar va marodyorlik holatlarida qatnashgan barcha shaxslarni aniqlab, qonun oldida javobgarlikka tortish niyatida qat’iy ekanini bildirdi.
Yelisey saroyidan kutilayotgan murojaat Fransiyada davom etayotgan ijtimoiy va iqtisodiy inqirozni yumshatish hamda zo‘ravonliklarni to‘xtatish bo‘yicha hukumatning yangi kompromiss choralarini e’lon qilishi mumkinligi bilan jahon hamjamiyati diqqat markazida turibdi.
Izohlar 0
…