Makron ommaviy tartibsizliklar ortidan favqulodda videomurojaat bilan chiqmoqda

·1·Dunyo
Makron ommaviy tartibsizliklar ortidan favqulodda videomurojaat bilan chiqmoqda

Fransiya bo‘ylab yashash xarajatlari keskin oshgani va yoqilg‘i narxi ko‘tarilgani sababli avj olgan keng ko‘lamli norozilik namoyishlari va tartibsizliklar ortidan davlat rahbari Emmanuel Makron xalqqa shoshilinch videomurojaat yo‘llashini e’lon qildi.

Nufuzli Le Monde nashrining Yelisey saroyiga tayanib xabar berishicha, prezidentning rasmiy chiqishi mahalliy vaqt bilan soat 20:00 ga (Moskva vaqti bilan 21:00 ga) belgilangan.

Namoyishchilar soni: 550 mingdan 800 minggacha

17 oktyabr kuni Fransiyaning deyarli barcha yirik hududlarida, ayniqsa poytaxt Parijda ommaviy chiqishlar bo‘lib o‘tdi:

  • Ishtirokchilar soni bo‘yicha bahs: Aksiya tashkilotchilari ko‘chalarga 800 mingdan ziyod namoyishchi chiqqanini ta’kidlamoqda;

  • Ichki ishlar vazirligi hisoboti: Fransiya IIV esa mamlakat bo‘yicha namoyishlarda jami 550 ming kishi ishtirok etganini rasman ma’lum qildi;

  • Asosiy sabablar: Aholining ommaviy noroziligiga yoqilg‘i mahsulotlari narxining shiddat bilan o‘sishi hamda kundalik hayot darajasining sezilarli pasayishi turtki bo‘ldi.

To‘qnashuvlar, talonchilik va 1,8 ming kishining hibsga olinishi

Bir qator yirik shaharlarda dastlab tinch boshlangan mitinglar tez orada huquq-tartibot idoralari bilan ochiq to‘qnashuvlarga va tartibsizliklarga aylanib ketdi:

  • 1800 kishi qamoqqa olindi: Fransiya Ichki ishlar vaziri Loran Nunez butun mamlakat bo‘ylab jami 1,8 ming nafar (1800 kishi) tartibbuzar hibsga olinganini rasman tasdiqladi;

  • Qat’iy jazo choralari: Vazir hukumat pogromlar, ko‘chalardagi vayrongarchiliklar va marodyorlik holatlarida qatnashgan barcha shaxslarni aniqlab, qonun oldida javobgarlikka tortish niyatida qat’iy ekanini bildirdi.

Yelisey saroyidan kutilayotgan murojaat Fransiyada davom etayotgan ijtimoiy va iqtisodiy inqirozni yumshatish hamda zo‘ravonliklarni to‘xtatish bo‘yicha hukumatning yangi kompromiss choralarini e’lon qilishi mumkinligi bilan jahon hamjamiyati diqqat markazida turibdi.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«To‘xtatib qolish rejasi»: Makron BMT sammitida Trampga Ukraina bo‘yicha bosim o‘tkazmoqchi«To‘xtatib qolish rejasi»: Makron BMT sammitida Trampga Ukraina bo‘yicha bosim o‘tkazmoqchi22 sentabr 15:59Makron noqulay vaziyatda: Erdo‘g‘onning rafiqasi qo‘lini o‘ptirmadi (video)Makron noqulay vaziyatda: Erdo‘g‘onning rafiqasi qo‘lini o‘ptirmadi (video)8 iyul 15:45Makron Yerevanda yugurdi: kutilmagan video tarmoqlarni portlatdiMakron Yerevanda yugurdi: kutilmagan video tarmoqlarni portlatdi4 may 14:07Makron va Pashinyan kechki ovqatda musiqiy chiqish orqali eʼtibor markazida boʻldiMakron va Pashinyan kechki ovqatda musiqiy chiqish orqali eʼtibor markazida boʻldi5 may 13:41Makron Rossiya, AQSH va Xitoy rahbarlarini Yevropaga raqobatchi kuchlar sifatida taʼrifladiMakron Rossiya, AQSH va Xitoy rahbarlarini Yevropaga raqobatchi kuchlar sifatida taʼrifladi25 aprel 13:01Eronda yangi mudofaa vaziri tayinlandi — Mehrdod Axloqiy Kitobchi kim?Eronda yangi mudofaa vaziri tayinlandi — Mehrdod Axloqiy Kitobchi kim?Bugun 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda