Makronning ko‘z o‘ngida ikki nafar faxriy qorovul hushidan ketib yiqildi (video)
Fransiya prezidenti Emmanuel Makron Slovakiya prezidenti Peter Pellegrinini rasmiy kutib olish marosimida kutilmagan hodisaga guvoh bo‘ldi. Marosim davomida ikki nafar faxriy qorovul ketma-ket yerga yiqildi. Bu haqda Fransiya OAVlari xabar berdi.
Voqea 11 noyabr kuni Parijdagi Yelisey saroyida yuz bergan. Makron slovakiyalik hamkasbini kutib olishga tayyorlanayotgan paytda safda turgan harbiylardan biri birdan muvozanatini yo‘qotib, qo‘lidagi qilichni pastga tushirdi va yerga quladi. Buni ko‘rgan Makron hamda saroy xodimlari darhol uning yoniga shoshildi. Shundan so‘ng harbiy marosim joyidan olib chiqildi.
Fransiya matbuotining yozishicha, ko‘p o‘tmay, Makron Pellegrini bilan salomlashayotgan vaqtda ikkinchi faxriy qorovul ham yiqilgan. Bu holat kamera tasviriga tushmagan, biroq uning qilichi yerga urilgan ovoz eshitilgan. Makron ham bu hodisaga e’tibor qaratgan.
Shundan keyin rasmiy kutib olish marosimi davom ettirilgan va ikki davlat rahbarlari uchrashuv o‘tkazgan.
Hozircha harbiylarning nima sababdan yiqilgani, shuningdek, ularning sog‘lig‘i haqida rasmiy ma’lumot berilmagan.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…