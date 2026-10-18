Noodatiy yuk tashish: Kelin qaynotasini qator bochka va tog‘oralar ostida qoldirdi (video)

·55·Dunyo
Noodatiy yuk tashish: Kelin qaynotasini qator bochka va tog‘oralar ostida qoldirdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda kelin qaynotasini kichik elektr skuterida juda ko‘p miqdordagi bochka va tog‘oralar bilan tashishning noodatiy va xavfli usulini qo‘llagani aks etgan.
  • Qaynota «tirik ustun» sifatida ishlatilib, uning oyoqlari va qo‘llariga bochkalar qistirilgan, boshiga esa chelak va tog‘ora kiydirilgan.
  • Ushbu video foydalanuvchilar orasida kulgi va hayrat uyg‘otib, ko‘pchilik qaynotasining holatiga kulgi bilan achinish bildirgan.

Ijtimoiy tarmoqlarda qishloq sharoitidagi kundalik ro‘zg‘or tashvishlari, noodatiy layfhaklar va yumor uyg‘unlashgan videorolik keng tarqalib, qisqa fursatda yuz minglab tomoshabinlar va minglab kulgili izohlarga sabab bo‘ldi.

Videolavhada yosh ayol (kelin) kichik elektr skuterida (motorollerda) bir vaqtning o‘zida juda ko‘p miqdordagi ulkan plastmassa bochkalar, chelaklar va tog‘oralarni qaynotasi yordamida tashishning hayratlanarli, xavfli va kulgili usulini qo‘llagani tasvirlangan.

Qaynotadan «tirik ustun»: Yuk ortishning antiqa usuli

Videoda voqealar ketma-ketligi quyidagicha rivojlanadi:

  • Boshlang‘ich muammo: Hovlida bir nechta ulkan ko‘k plastmassa bochkalar turgani va ularni kichik elektr transportda birdaniga olib ketishning imkoni yo‘qdek ko‘ringani aks etadi;

  • Kelinning rejasi: Ayol dastlab qaynotasini skuterning ortqi o‘rindig‘iga teskari qaratgan holda o‘tkazadi va uni haqiqiy «tirik yuk ustuni» sifatida ishlata boshlaydi;

  • Bosqichma-bosqich qalash: Dastlab keksa erkakning oyoqlari va qorni orasiga katta bochkalar qistiriladi, ikkala qo‘liga ikki yon tomondan ko‘k bochkalar tutqaziladi;

  • Boshga chelak va tog‘ora: Bu bilan cheklanmagan ayol qaynotasining boshigacha plastmassa idish va chelaklarni kiydirib, eng ustiga ulkan metall tog‘orani qalpoqdek to‘nkarib qo‘yadi;

  • Og‘ir sayohat: Natijada qariya butunlay bochkalar girdobida qolib, ko‘zi va nafas yo‘llari to‘silgan holda faqat idishlarni mahkam ushlab turadi, ayol esa oldingi rulni boshqarib, xotirjam yo‘lga ravona bo‘ladi.

Foydalanuvchilarning hazil va xavotir to‘la izohlari

Ushbu video tarmoq kuzatuvchilari orasida bir vaqtning o‘zida ham kulgi, ham hayrat uyg‘otdi:

  • «Xitoycha miya va uddaburonlik»: Sharhlovchilarning bir qismi kelinning geometrik aniqlik bilan barcha idishlarni joylashtira olgani va «erkaklar qilolmagan ishni bir urinishda hal etgani»ni hazil aralash e’tirof etishdi;

  • Qaynotaga hamdardlik: Ko‘pchilik sharhlovchilar keksa erkakning sabr-matonatiga qoyil qolib, «Qaynota u yerda qanday nafas olyapti?», «Agar skuter yiqilsa, u bochkalar ostida qoladi-ku!» deya uning holatiga kulgi bilan achinish bildirishdi;

  • Postanovka va hayotiylik: Video aslida yumoristik sahna ko‘rinishi sifatida tasvirga olingan bo‘lsa-da, unda qishloq aholisining kundalik yumushlarda uchraydigan tabiiy uddaburonligi va topqirligi ochib berilgan.

Bu kabi qiziqarli lahzalar internet foydalanuvchilariga nafaqat ko‘tarinki kayfiyat ulashadi, balki inson fantaziyasi va topqirligi chegara bilmasligini yana bir karra isbotlaydi.

Xitoy
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bangkokda suv toshqini: Oziq-ovqat bozori suzib yuribdi, 327 mln dollar zarar(video)Bangkokda suv toshqini: Oziq-ovqat bozori suzib yuribdi, 327 mln dollar zarar(video)28 sentabr 20:16Yaponiyalik ishsiz erkak ikki yilda mingta bepul taom yeb oldiYaponiyalik ishsiz erkak ikki yilda mingta bepul taom yeb oldiBugun 00:21Hindistonda dahshatli fojia: Yuk mashinasi ziyoratchilarni bosib ketdiHindistonda dahshatli fojia: Yuk mashinasi ziyoratchilarni bosib ketdiKecha 23:21Xitoylik erkak qamalmaslik uchun o‘z dafn marosimini uyushtirdiXitoylik erkak qamalmaslik uchun o‘z dafn marosimini uyushtirdiKecha 23:15Hurmuz bo‘g‘ozidagi qamal va bank bozoriga zarba: AQSH gigant banklari aksiyalari "quladi"Hurmuz bo‘g‘ozidagi qamal va bank bozoriga zarba: AQSH gigant banklari aksiyalari "quladi"Kecha 22:32Makron ommaviy tartibsizliklar ortidan favqulodda videomurojaat bilan chiqmoqdaMakron ommaviy tartibsizliklar ortidan favqulodda videomurojaat bilan chiqmoqdaKecha 22:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda