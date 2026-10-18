Noodatiy yuk tashish: Kelin qaynotasini qator bochka va tog‘oralar ostida qoldirdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda kelin qaynotasini kichik elektr skuterida juda ko‘p miqdordagi bochka va tog‘oralar bilan tashishning noodatiy va xavfli usulini qo‘llagani aks etgan.
- Qaynota «tirik ustun» sifatida ishlatilib, uning oyoqlari va qo‘llariga bochkalar qistirilgan, boshiga esa chelak va tog‘ora kiydirilgan.
- Ushbu video foydalanuvchilar orasida kulgi va hayrat uyg‘otib, ko‘pchilik qaynotasining holatiga kulgi bilan achinish bildirgan.
Ijtimoiy tarmoqlarda qishloq sharoitidagi kundalik ro‘zg‘or tashvishlari, noodatiy layfhaklar va yumor uyg‘unlashgan videorolik keng tarqalib, qisqa fursatda yuz minglab tomoshabinlar va minglab kulgili izohlarga sabab bo‘ldi.
Videolavhada yosh ayol (kelin) kichik elektr skuterida (motorollerda) bir vaqtning o‘zida juda ko‘p miqdordagi ulkan plastmassa bochkalar, chelaklar va tog‘oralarni qaynotasi yordamida tashishning hayratlanarli, xavfli va kulgili usulini qo‘llagani tasvirlangan.
Qaynotadan «tirik ustun»: Yuk ortishning antiqa usuli
Videoda voqealar ketma-ketligi quyidagicha rivojlanadi:
Boshlang‘ich muammo: Hovlida bir nechta ulkan ko‘k plastmassa bochkalar turgani va ularni kichik elektr transportda birdaniga olib ketishning imkoni yo‘qdek ko‘ringani aks etadi;
Kelinning rejasi: Ayol dastlab qaynotasini skuterning ortqi o‘rindig‘iga teskari qaratgan holda o‘tkazadi va uni haqiqiy «tirik yuk ustuni» sifatida ishlata boshlaydi;
Bosqichma-bosqich qalash: Dastlab keksa erkakning oyoqlari va qorni orasiga katta bochkalar qistiriladi, ikkala qo‘liga ikki yon tomondan ko‘k bochkalar tutqaziladi;
Boshga chelak va tog‘ora: Bu bilan cheklanmagan ayol qaynotasining boshigacha plastmassa idish va chelaklarni kiydirib, eng ustiga ulkan metall tog‘orani qalpoqdek to‘nkarib qo‘yadi;
Og‘ir sayohat: Natijada qariya butunlay bochkalar girdobida qolib, ko‘zi va nafas yo‘llari to‘silgan holda faqat idishlarni mahkam ushlab turadi, ayol esa oldingi rulni boshqarib, xotirjam yo‘lga ravona bo‘ladi.
Foydalanuvchilarning hazil va xavotir to‘la izohlari
Ushbu video tarmoq kuzatuvchilari orasida bir vaqtning o‘zida ham kulgi, ham hayrat uyg‘otdi:
«Xitoycha miya va uddaburonlik»: Sharhlovchilarning bir qismi kelinning geometrik aniqlik bilan barcha idishlarni joylashtira olgani va «erkaklar qilolmagan ishni bir urinishda hal etgani»ni hazil aralash e’tirof etishdi;
Qaynotaga hamdardlik: Ko‘pchilik sharhlovchilar keksa erkakning sabr-matonatiga qoyil qolib, «Qaynota u yerda qanday nafas olyapti?», «Agar skuter yiqilsa, u bochkalar ostida qoladi-ku!» deya uning holatiga kulgi bilan achinish bildirishdi;
Postanovka va hayotiylik: Video aslida yumoristik sahna ko‘rinishi sifatida tasvirga olingan bo‘lsa-da, unda qishloq aholisining kundalik yumushlarda uchraydigan tabiiy uddaburonligi va topqirligi ochib berilgan.
Bu kabi qiziqarli lahzalar internet foydalanuvchilariga nafaqat ko‘tarinki kayfiyat ulashadi, balki inson fantaziyasi va topqirligi chegara bilmasligini yana bir karra isbotlaydi.
Izohlar 0
…