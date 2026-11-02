Yarim asrlik topilma: muzlik ichida yotgan 40 kilolik noyob bochka qanday saqlanib qolgan?

·138·Dunyo
Yarim asrlik topilma: muzlik ichida yotgan 40 kilolik noyob bochka qanday saqlanib qolgan?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Italiyaning Janubiy Tirol viloyatidagi Alp muzliklari yorig‘idan 1970-yillar oxirida vertolyotdan tushib ketgan 40 kilogrammlik pivo bochkasi topildi.
  • Tog‘ yuguruvchisi Daniel Oberlexner tomonidan topilgan ushbu metall keg 48 yil davomida muzlik ichida saqlanib qolganiga qaramay, o‘zining birlamchi xususiyatlarini yo‘qotmagan.
  • Ekspert Lukas Harpf 1978 yilga tegishli ichimlikning rangi, ta’mi va gazlanganlik darajasi ideal holatda ekanligini tasdiqladi.

Italiyaning shimoliy qismida joylashgan Janubiy Tirol viloyatining baland cho‘qqilarida tabiat va vaqt qonunlarini chetlab o‘tgan hayratlanarli voqea yuz berdi. Alp muzliklari yorig‘idan bundan qariyb yarim asr avval — 1970-yillar oxirida yo‘qolib ketgan va bugungi kungacha benuqson saqlanib qolgan pivo bochkasi (keg) topildi.

«Bild na russkom» xabariga ko‘ra, salkam 50 yil muz tutqunligida yotgan bochka ochib ko‘rilganda, uning sifati, yantar rangi va hatto gazlanganlik darajasi deyarli o‘zgarmagani ma’lum bo‘ldi.

Vertolyotdan qulagan bochka va tinimsiz izlanishlar

Ushbu noodatiy tarix uzoq yillar avval favqulodda hodisa bilan boshlangan edi:

  • Havodan muzlikka qulash: 1970-yillarning oxirida tog‘li boshpanaga yuk yetkazib berayotgan vertolyotning tashish to‘ridan bir bochka pivo tushib ketib, chuqur muzlik yorig‘iga g‘oyib bo‘lgan;

  • Yillar davomidagi ov: Tog‘ yuguruvchisi Daniel Oberlexner mazkur afsonani mahalliy tog‘ boshpanasi xo‘jayinidan eshitib qolgan va har safar balandlikka ko‘tarilganida muzliklar orasidan yo‘qolgan bochkani qidirishni odat qilgan;

  • Tabiatning sovg‘asi: Joriy yilning yozida sodir bo‘lgan kuchli momaqaldiroq, bo‘ron va muzliklarning tabiiy erishi natijasida 48 yildan beri ko‘milib yotgan metall keg kutilmaganda yuzaga chiqib qoldi.

«Qutqaruv operatsiyasi»: 40 kilogrammlik yukning vodiyga sayohati

Nodir topilmani xavfsiz olib tushish haqiqiy mashaqqatli sarguzashtga aylandi:

  • Muzlik va toshlar ustidan o‘tish: Oberlexner og‘irligi 40 kilogramm bo‘lgan og‘ir bochkani maxsus yuk aravasiga ortib, muzliklar va tik toshli jarliklar orqali bir necha chaqirim piyoda sudrab chiqdi;

  • Osma yo‘l orqali pastga: So‘ngra topilma osma dor yo‘li (kanat) yordamida eson-omon pastdagi vodiyga tushirildi. Izlovchining so‘zlariga ko‘ra, bu jarayon nihoyatda og‘ir bo‘lsa-da, u ishni oxirigacha yetkazdi.

Ekspert xulosasi: 1978 yilgi ichimlik nega buzilmay qoldi?

Vodiyga yetib kelgan Daniel Oberlexner bochkani o‘z rahbari — tajribali ichimliklar savdogari va eksperti Lukas Harpfga tekshirib ko‘rish uchun topshirdi:

  • «Benuqson holatda»: Bochkadagi tamg‘aga ko‘ra, unga 1978 yil raqami o‘yib yozilgan. Ekspert mahsulotni tatib ko‘rib, shunday dedi: «Uning holati ideal darajada edi. Noyob ta’mi, chiroyli yantarsimon rangi va hatto karbonat angidrid (gaz) miqdori me’yorida saqlanib qolgan»;

  • Muzlamaslik fenomeni: Odatda ochiq holdagi razliv pivo bir necha haftadan bir necha oygacha saqlanishi mumkin. Harpfning taxminiga ko‘ra, bochka muzlik ichida butunlay muzlab toshga aylanmagan, balki doimiy termo-izolyatsiyalangan muhitda salqin harorat saqlanib turgani sababli o‘zining birlamchi xususiyatlarini deyarli yarim asr davomida asrab qolgan.

Janubiy TirolAlp muzliklariDaniel Oberlexner
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

30 ming yildan ortiq vaqt muzlikda saqlangan mamont bolasi to‘liq saqlangan holda topilgan30 ming yildan ortiq vaqt muzlikda saqlangan mamont bolasi to‘liq saqlangan holda topilgan26 sentabr 14:52Olimlar Nepal va Tibetdagi dahshatli fojianing asl sababini ochiqladiOlimlar Nepal va Tibetdagi dahshatli fojianing asl sababini ochiqladi18 sentabr 16:25Nepalda dahshatli qiyomat: 675 kishi halok bo‘ldi, 3 ming odam bedarak yo‘qoldiNepalda dahshatli qiyomat: 675 kishi halok bo‘ldi, 3 ming odam bedarak yo‘qoldi29 avgust 21:43Nepaldagi suv toshqinlari zarari 2,56 mlrd dollarga yetdi: halokat tafsilotlariNepaldagi suv toshqinlari zarari 2,56 mlrd dollarga yetdi: halokat tafsilotlari4 sentabr 11:052007 yilda yo‘qolgan sayyohning jasadi 19 yildan so‘ng topildi2007 yilda yo‘qolgan sayyohning jasadi 19 yildan so‘ng topildi23 avgust 13:39Buyuk Britaniya parchalanadami?: Shotlandiya, Uels va Shimoliy Irlandiya ajralib chiqmoqchiBuyuk Britaniya parchalanadami?: Shotlandiya, Uels va Shimoliy Irlandiya ajralib chiqmoqchi13 sentabr 22:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda