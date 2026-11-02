Yarim asrlik topilma: muzlik ichida yotgan 40 kilolik noyob bochka qanday saqlanib qolgan?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Italiyaning Janubiy Tirol viloyatidagi Alp muzliklari yorig‘idan 1970-yillar oxirida vertolyotdan tushib ketgan 40 kilogrammlik pivo bochkasi topildi.
- Tog‘ yuguruvchisi Daniel Oberlexner tomonidan topilgan ushbu metall keg 48 yil davomida muzlik ichida saqlanib qolganiga qaramay, o‘zining birlamchi xususiyatlarini yo‘qotmagan.
- Ekspert Lukas Harpf 1978 yilga tegishli ichimlikning rangi, ta’mi va gazlanganlik darajasi ideal holatda ekanligini tasdiqladi.
Italiyaning shimoliy qismida joylashgan Janubiy Tirol viloyatining baland cho‘qqilarida tabiat va vaqt qonunlarini chetlab o‘tgan hayratlanarli voqea yuz berdi. Alp muzliklari yorig‘idan bundan qariyb yarim asr avval — 1970-yillar oxirida yo‘qolib ketgan va bugungi kungacha benuqson saqlanib qolgan pivo bochkasi (keg) topildi.
«Bild na russkom» xabariga ko‘ra, salkam 50 yil muz tutqunligida yotgan bochka ochib ko‘rilganda, uning sifati, yantar rangi va hatto gazlanganlik darajasi deyarli o‘zgarmagani ma’lum bo‘ldi.
Vertolyotdan qulagan bochka va tinimsiz izlanishlar
Ushbu noodatiy tarix uzoq yillar avval favqulodda hodisa bilan boshlangan edi:
Havodan muzlikka qulash: 1970-yillarning oxirida tog‘li boshpanaga yuk yetkazib berayotgan vertolyotning tashish to‘ridan bir bochka pivo tushib ketib, chuqur muzlik yorig‘iga g‘oyib bo‘lgan;
Yillar davomidagi ov: Tog‘ yuguruvchisi Daniel Oberlexner mazkur afsonani mahalliy tog‘ boshpanasi xo‘jayinidan eshitib qolgan va har safar balandlikka ko‘tarilganida muzliklar orasidan yo‘qolgan bochkani qidirishni odat qilgan;
Tabiatning sovg‘asi: Joriy yilning yozida sodir bo‘lgan kuchli momaqaldiroq, bo‘ron va muzliklarning tabiiy erishi natijasida 48 yildan beri ko‘milib yotgan metall keg kutilmaganda yuzaga chiqib qoldi.
«Qutqaruv operatsiyasi»: 40 kilogrammlik yukning vodiyga sayohati
Nodir topilmani xavfsiz olib tushish haqiqiy mashaqqatli sarguzashtga aylandi:
Muzlik va toshlar ustidan o‘tish: Oberlexner og‘irligi 40 kilogramm bo‘lgan og‘ir bochkani maxsus yuk aravasiga ortib, muzliklar va tik toshli jarliklar orqali bir necha chaqirim piyoda sudrab chiqdi;
Osma yo‘l orqali pastga: So‘ngra topilma osma dor yo‘li (kanat) yordamida eson-omon pastdagi vodiyga tushirildi. Izlovchining so‘zlariga ko‘ra, bu jarayon nihoyatda og‘ir bo‘lsa-da, u ishni oxirigacha yetkazdi.
Ekspert xulosasi: 1978 yilgi ichimlik nega buzilmay qoldi?
Vodiyga yetib kelgan Daniel Oberlexner bochkani o‘z rahbari — tajribali ichimliklar savdogari va eksperti Lukas Harpfga tekshirib ko‘rish uchun topshirdi:
«Benuqson holatda»: Bochkadagi tamg‘aga ko‘ra, unga 1978 yil raqami o‘yib yozilgan. Ekspert mahsulotni tatib ko‘rib, shunday dedi: «Uning holati ideal darajada edi. Noyob ta’mi, chiroyli yantarsimon rangi va hatto karbonat angidrid (gaz) miqdori me’yorida saqlanib qolgan»;
Muzlamaslik fenomeni: Odatda ochiq holdagi razliv pivo bir necha haftadan bir necha oygacha saqlanishi mumkin. Harpfning taxminiga ko‘ra, bochka muzlik ichida butunlay muzlab toshga aylanmagan, balki doimiy termo-izolyatsiyalangan muhitda salqin harorat saqlanib turgani sababli o‘zining birlamchi xususiyatlarini deyarli yarim asr davomida asrab qolgan.
Izohlar 0
…