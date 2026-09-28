Bangkokda suv toshqini: Oziq-ovqat bozori suzib yuribdi, 327 mln dollar zarar(video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Bangkokda kuchli yomg'irlar va daryo sathining ko'tarilishi natijasida yuzaga kelgan suv toshqini shaharga kamida 327 million dollarlik zarar keltirdi.
- Toshqin sababli ko'chalar suv ostida qolgan bo'lsa-da, tadbirkorlar oziq-ovqat mahsulotlarini suzuvchi platformalarda sotishni davom ettirmoqda.
- Bunday sharoit sanitariya xavfini oshirib, ichak kasalliklari tarqalishiga olib kelishi mumkin.
Tailand poytaxti Bangkok shahri kuchli mavsumiy yomg‘irlar va daryolar sathining ko‘tarilishi oqibatida misli ko‘rilmagan suv toshqini ostida qoldi. Shahar ko‘chalarini bir necha metrlik suv qoplaganiga qaramay, mahalliy aholi va tadbirkorlar tirikchilikni to‘xtatgani yo‘q: oziq-ovqat rastalari, sabzavotlar va go‘sht mahsulotlari plastik tog‘oralar hamda maxsus suzuvchi platformalarga joylanib, to‘g‘ridan to‘g‘ri suv ichida sotilmoqda.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan kadrlarda xaridorlar bel barobar suv kechib savdo qilayotgani, sotuvchilar esa oziq-ovqat yuklangan suzuvchi idishlarni suv oqimi bo‘ylab sudrab yurgani aks etgan. Rasmiy hisob-kitoblarga ko‘ra, ushbu tabiiy ofat Tailand milliy iqtisodiyotiga hozirning o‘zidayoq kamida 327 million dollarlik og‘ir moliyaviy zarar yetkazdi.
«Suvdagi bozorlar, bel barobar oqim va 327 million dollarlik talafot»: Fojianing 5 ta asosiy nuqtasi
Bangkokdagi favqulodda toshqin va uning oqibatlari bo‘yicha eng muhim faktlar:
«Suzuvchi bozorlar»ga aylangan ko‘chalar: Suv toshqini tufayli poytaxtdagi markaziy oziq-ovqat rastalari to‘liq suv ostida qoldi, sotuvchilar mahsulotlarni suzuvchi idishlarga ko‘chirdi;
327 million dollarlik ulkan iqtisodiy zarar: Tabiiy ofat savdo infratuzilmasi, logistika va kichik biznesga chorak milliard dollardan ortiq zarba berdi;
Suv ichidagi savdo jarayoni: Xaridorlar va sotuvchilar og‘ir sharoitga qaramay, qayiqlar va suzuvchi tog‘oralar orqali mahsulot ayirboshlashni davom ettirmoqda;
Oziq-ovqat xavfsizligi tahdidi: Sabzavot, go‘sht va baliq mahsulotlarining ifloslangan suv muhitida qolishi shaharda sanitariya inqirozini keltirib chiqarmoqda;
Infratuzilma va transport kollapsi: Poytaxtning ko‘plab tumanlarida piyoda va avtomobillar harakati butunlay falajlanib, favqulodda xizmatlar safarbar etildi.
Bangkokdagi suv toshqini va yetkazilgan zarar ko‘rsatkichlari tasnifi
Tailand rasmiy manbalari va tarqalgan videolavhalar bo‘yicha holat tahlili:
Muhim mezonlar va yo‘nalishlar
Favqulodda holatda qayd etilgan ko‘rsatkichlar
Hodisa geografiyasi
Tailand poytaxti — Bangkok shahri va yondosh savdo mavzelari
Yetkazilgan moliyaviy zarar
327 000 000 AQSH dollari (dastlabki rasmiy hisob)
Savdo formati va moslashuv
Suv yuzida suzuvchi plastik tog‘oralar, qayiqlar va yog‘och platformalar
Aholi va xaridorlar harakati
Bel barobar keladigan suv kechib harakatlanish
Asosiy xavf-xatarlar
Sanitariya-epidemiologik xavf, logistika uzilishi va narxlar oshishi
Kommunal xizmatlar holati
Suv chiqarish nasoslari va favqulodda yordam brigadalarining ishi
Iqtisodiy va ekologik ekspertiza: Nega Bangkok bu qadar oson suv ostida qolmoqda?
Gidrologlar, iqtisodchilar va infratuzilma tahlilchilarining xulosalari:
«Geografik joylashuv va shaharning cho‘kishi»: Bangkok dengiz sathidan bor-yo‘g‘i 1,5 metr balandlikda joylashgan bo‘lib, ko‘p yillik yer osti suvlarini tortib olish va og‘ir binolar bosimi oqibatida yiliga bir necha santimetrga cho‘kmoqda; kuchli musson yomg‘irlari yoqqanda Chao Pxraya daryosi qirg‘oqlaridan toshib, ko‘chalarni darhol ko‘lga aylantiradi;
Sanitariya va oziq-ovqat xavfi: Videolarda ko‘ringanidek, go‘sht va baliq mahsulotlari antisanitariya sharoitidagi suvlar ustida saqlanmoqda; bunday vaziyat issiq iqlimda yuqumli ichak kasalliklari va bakterial infeksiyalarning ommaviy tarqalishiga sabab bo‘lishi mumkin;
327 million dollarlik saboq: Oziq-ovqat zanjirlari va bozorlarning ishdan chiqishi Tailand poytaxtining drenaj va damba tizimlarini shoshilinch modernizatsiya qilishni, aks holda har yilgi mavsumiy toshqinlar mamlakat YAIMga milliardlab dollar zarar keltirishi mumkinligini ko‘rsatmoqda.
Sizningcha, shahar ko‘chalarini suv bosgan vaqtda aholining bunday suzuvchi bozorlar orqali tirikchilikni davom ettirishi mehnatkashlik belgisimi yoki og‘ir sanitariya xavfini tug‘diruvchi zarurat? Tabiiy ofatlarga qarshi kurashda shaharsozlik va drenaj tizimlarini qanday rivojlantirish lozim deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Bangkokdagi suv ostida qolgan hayot tahlilini barcha yaqinlaringiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…