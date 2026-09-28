Bangkokda suv toshqini: Oziq-ovqat bozori suzib yuribdi, 327 mln dollar zarar(video)

·71·Dunyo
Bangkokda suv toshqini: Oziq-ovqat bozori suzib yuribdi, 327 mln dollar zarar(video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Bangkokda kuchli yomg'irlar va daryo sathining ko'tarilishi natijasida yuzaga kelgan suv toshqini shaharga kamida 327 million dollarlik zarar keltirdi.
  • Toshqin sababli ko'chalar suv ostida qolgan bo'lsa-da, tadbirkorlar oziq-ovqat mahsulotlarini suzuvchi platformalarda sotishni davom ettirmoqda.
  • Bunday sharoit sanitariya xavfini oshirib, ichak kasalliklari tarqalishiga olib kelishi mumkin.

Tailand poytaxti Bangkok shahri kuchli mavsumiy yomg‘irlar va daryolar sathining ko‘tarilishi oqibatida misli ko‘rilmagan suv toshqini ostida qoldi. Shahar ko‘chalarini bir necha metrlik suv qoplaganiga qaramay, mahalliy aholi va tadbirkorlar tirikchilikni to‘xtatgani yo‘q: oziq-ovqat rastalari, sabzavotlar va go‘sht mahsulotlari plastik tog‘oralar hamda maxsus suzuvchi platformalarga joylanib, to‘g‘ridan to‘g‘ri suv ichida sotilmoqda.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan kadrlarda xaridorlar bel barobar suv kechib savdo qilayotgani, sotuvchilar esa oziq-ovqat yuklangan suzuvchi idishlarni suv oqimi bo‘ylab sudrab yurgani aks etgan. Rasmiy hisob-kitoblarga ko‘ra, ushbu tabiiy ofat Tailand milliy iqtisodiyotiga hozirning o‘zidayoq kamida 327 million dollarlik og‘ir moliyaviy zarar yetkazdi.

«Suvdagi bozorlar, bel barobar oqim va 327 million dollarlik talafot»: Fojianing 5 ta asosiy nuqtasi

Bangkokdagi favqulodda toshqin va uning oqibatlari bo‘yicha eng muhim faktlar:

  • «Suzuvchi bozorlar»ga aylangan ko‘chalar: Suv toshqini tufayli poytaxtdagi markaziy oziq-ovqat rastalari to‘liq suv ostida qoldi, sotuvchilar mahsulotlarni suzuvchi idishlarga ko‘chirdi;

  • 327 million dollarlik ulkan iqtisodiy zarar: Tabiiy ofat savdo infratuzilmasi, logistika va kichik biznesga chorak milliard dollardan ortiq zarba berdi;

  • Suv ichidagi savdo jarayoni: Xaridorlar va sotuvchilar og‘ir sharoitga qaramay, qayiqlar va suzuvchi tog‘oralar orqali mahsulot ayirboshlashni davom ettirmoqda;

  • Oziq-ovqat xavfsizligi tahdidi: Sabzavot, go‘sht va baliq mahsulotlarining ifloslangan suv muhitida qolishi shaharda sanitariya inqirozini keltirib chiqarmoqda;

  • Infratuzilma va transport kollapsi: Poytaxtning ko‘plab tumanlarida piyoda va avtomobillar harakati butunlay falajlanib, favqulodda xizmatlar safarbar etildi.

Bangkokdagi suv toshqini va yetkazilgan zarar ko‘rsatkichlari tasnifi

Tailand rasmiy manbalari va tarqalgan videolavhalar bo‘yicha holat tahlili:

Muhim mezonlar va yo‘nalishlar

Favqulodda holatda qayd etilgan ko‘rsatkichlar

Hodisa geografiyasi

Tailand poytaxti — Bangkok shahri va yondosh savdo mavzelari

Yetkazilgan moliyaviy zarar

327 000 000 AQSH dollari (dastlabki rasmiy hisob)

Savdo formati va moslashuv

Suv yuzida suzuvchi plastik tog‘oralar, qayiqlar va yog‘och platformalar

Aholi va xaridorlar harakati

Bel barobar keladigan suv kechib harakatlanish

Asosiy xavf-xatarlar

Sanitariya-epidemiologik xavf, logistika uzilishi va narxlar oshishi

Kommunal xizmatlar holati

Suv chiqarish nasoslari va favqulodda yordam brigadalarining ishi

Iqtisodiy va ekologik ekspertiza: Nega Bangkok bu qadar oson suv ostida qolmoqda?

Gidrologlar, iqtisodchilar va infratuzilma tahlilchilarining xulosalari:

  • «Geografik joylashuv va shaharning cho‘kishi»: Bangkok dengiz sathidan bor-yo‘g‘i 1,5 metr balandlikda joylashgan bo‘lib, ko‘p yillik yer osti suvlarini tortib olish va og‘ir binolar bosimi oqibatida yiliga bir necha santimetrga cho‘kmoqda; kuchli musson yomg‘irlari yoqqanda Chao Pxraya daryosi qirg‘oqlaridan toshib, ko‘chalarni darhol ko‘lga aylantiradi;

  • Sanitariya va oziq-ovqat xavfi: Videolarda ko‘ringanidek, go‘sht va baliq mahsulotlari antisanitariya sharoitidagi suvlar ustida saqlanmoqda; bunday vaziyat issiq iqlimda yuqumli ichak kasalliklari va bakterial infeksiyalarning ommaviy tarqalishiga sabab bo‘lishi mumkin;

  • 327 million dollarlik saboq: Oziq-ovqat zanjirlari va bozorlarning ishdan chiqishi Tailand poytaxtining drenaj va damba tizimlarini shoshilinch modernizatsiya qilishni, aks holda har yilgi mavsumiy toshqinlar mamlakat YAIMga milliardlab dollar zarar keltirishi mumkinligini ko‘rsatmoqda.

Sizningcha, shahar ko‘chalarini suv bosgan vaqtda aholining bunday suzuvchi bozorlar orqali tirikchilikni davom ettirishi mehnatkashlik belgisimi yoki og‘ir sanitariya xavfini tug‘diruvchi zarurat? Tabiiy ofatlarga qarshi kurashda shaharsozlik va drenaj tizimlarini qanday rivojlantirish lozim deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Bangkokdagi suv ostida qolgan hayot tahlilini barcha yaqinlaringiz bilan baham ko‘ring!

BangkokTailandsuv toshqinisuv ostidagi bozorlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda psixofaol qo‘ziqorin va 13 ming dona «ozdiruvchi» qahva qo‘lga olindiToshkentda psixofaol qo‘ziqorin va 13 ming dona «ozdiruvchi» qahva qo‘lga olindi19 avgust 12:26Dars paytida qonli fojia: o‘quvchi ustoziga o‘q uzdiDars paytida qonli fojia: o‘quvchi ustoziga o‘q uzdi7 avgust 13:14Bangkokda kuchli suv toshqini: barcha 50 tuman tabiiy ofat hududi deb e’lon qilindiBangkokda kuchli suv toshqini: barcha 50 tuman tabiiy ofat hududi deb e’lon qilindiKecha 02:16Chemodandagi dahshat: 17 yoshli qizning jasadi aniqlandiChemodandagi dahshat: 17 yoshli qizning jasadi aniqlandi27 iyun 19:29O‘zbekiston va Hongkong o‘rtasida yangi aviareyslar yo‘lga qo‘yilishi mumkinO‘zbekiston va Hongkong o‘rtasida yangi aviareyslar yo‘lga qo‘yilishi mumkin3 iyun 09:48Taqiqlangan moddalar aralashgan mahsulotlar olib kirilishi fosh etildiTaqiqlangan moddalar aralashgan mahsulotlar olib kirilishi fosh etildi21 avgust 08:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota