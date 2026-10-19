Suv toshqini o‘rtasida chaqaloqni bag‘riga bosgan qutqaruvchi olqishlanmoqda (video)

·51·Dunyo
Suv toshqini o‘rtasida chaqaloqni bag‘riga bosgan qutqaruvchi olqishlanmoqda (video)

Turkiyaning Sakarya viloyatida suv toshqini vaqtida chaqaloqni arqonli tizim yordamida xavfsiz hududga olib o‘tgan qutqaruvchilarning harakati internet foydalanuvchilarining e’tirofiga sabab bo‘ldi. Bu haqda Anadolu agentligi xabar berdi.

Hodisa Sapanca tumanida kuchli yomg‘ir oqibatida soy toshib, bir oilaning bungalovda qolib ketishi ortidan yuz bergan. Qutqaruvchilar arqonli tizim o‘rnatib, bir chaqaloq, bir bola va ikki ayolni o‘z ichiga olgan jami sakkiz kishini xavfsiz hududga olib o‘tgan.

Qutqaruv jarayonida chaqaloqni bag‘riga bosgan xodim uning uyg‘onib, yig‘lay boshlaganini ko‘rib, tinchlantirishga va qayta uxlatishga uringan. Uning bolaga ko‘rsatgan mehribonligi videolarda aks etib, ko‘plab insonlarning e’tiborini tortdi.

Qutqaruvchilar ushbu murakkab operatsiyani muvaffaqiyatli yakunlab, oilani xavfsiz joyga olib chiqishga muvaffaq bo‘lgan. Chaqaloqqa ko‘rsatilgan g‘amxo‘rlik esa xavfli vaziyatda ham insoniylik va mehr-muruvvat unutilmasligini yana bir bor namoyon etdi.

SakariyaAndalyuSapanchaqutqaruvchilar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bangkokda suv toshqini: Oziq-ovqat bozori suzib yuribdi, 327 mln dollar zarar(video)Bangkokda suv toshqini: Oziq-ovqat bozori suzib yuribdi, 327 mln dollar zarar(video)28 sentabr 20:16Yaponiyada favqulodda holat, 2 million aholi evakuatsiya qilinmoqda!Yaponiyada favqulodda holat, 2 million aholi evakuatsiya qilinmoqda!10 sentabr 08:32Fransiyada yo‘lovchi poyezdi halokatga uchradi — Tezlikda ketayotgan poyezd nimaga urildi?Fransiyada yo‘lovchi poyezdi halokatga uchradi — Tezlikda ketayotgan poyezd nimaga urildi?12 sentabr 17:27Nepaldagi suv toshqini 5 ta filni Hindistonga oqizib ketdi (video)Nepaldagi suv toshqini 5 ta filni Hindistonga oqizib ketdi (video)27 avgust 20:3138 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda11 oktabr 21:04Nepaldagi suv toshqini qurbonlari 1 114 nafarga yetdi — 4 ming kishi qidirilmoqdaNepaldagi suv toshqini qurbonlari 1 114 nafarga yetdi — 4 ming kishi qidirilmoqda3 sentabr 06:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda