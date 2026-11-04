AQSHda kuchli jala: aholi evakuatsiya qilinmoqda, bir kishi halok bo‘ldi

·56·Dunyo
AQSHda kuchli jala: aholi evakuatsiya qilinmoqda, bir kishi halok bo‘ldi

AQSHning bir qator shtatlarida kuchli yomg‘irlar oqibatida suv toshqinlari yuzaga keldi. Ayrim hududlarda aholi xavfsiz joylarga ko‘chirilmoqda, ko‘chalar va turar joylarni suv bosgan.

ABC News xabariga ko‘ra, 30 oktyabrdan boshlab Nevada, Arizona va Kolorado shtatlarida kuchli jala yog‘ishi kuzatilgan. Las-Vegas shahri va uning atrofidagi hududlarda yo‘llarni suv bosib, ko‘plab avtomobillar kuchli suv oqimida qolgan. Henderson shahrida qutqaruvchilar bir necha kishiga yordam ko‘rsatgan. Ulardan biri keyinchalik shifoxonada vafot etgan.

Arizona shtatida ham vaziyat murakkablashgan. Sedona shahri va boshqa hududlarda suv toshqini xavfi sababli aholini evakuatsiya qilishga to‘g‘ri kelgan. Kolorado shtatida esa daryolardagi suv sathi xavfli darajaga ko‘tarilib, ayrim avtomobil yo‘llari harakatlanish uchun yopilgan.

Bundan tashqari, Yuta va Nyu-Meksiko shtatlarida ham suv toshqini xavfi yuzasidan ogohlantirishlar e’lon qilingan.

Meteorologlar kuchli yog‘ingarchilikni mintaqaga kirib kelgan nam havo oqimlari hamda avvalgi yomg‘irlar sabab tuproqning suvga to‘yingani bilan izohlamoqda. Ayrim hududlarda yog‘ingarchilik davom etishi kutilmoqda.

AQSHsuv toshqinitabiiy ofatLas-Vegas
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda dahshatli bo‘ron: 700 ta reys to‘xtadi va minglab uylar zulmatda qoldi (video)AQSHda dahshatli bo‘ron: 700 ta reys to‘xtadi va minglab uylar zulmatda qoldi (video)28 sentabr 09:18«The Ring» boks jurnali Javohir Ummataliyev va Shakur Stivenson to‘qnashuvini e’lon qildi«The Ring» boks jurnali Javohir Ummataliyev va Shakur Stivenson to‘qnashuvini e’lon qildi22 sentabr 19:27«Konorni ayamay kaltaklayman»: Hollouey bo‘lajak jang oldidan bayonot berdi«Konorni ayamay kaltaklayman»: Hollouey bo‘lajak jang oldidan bayonot berdi11 iyul 11:43Makkada “qizil” xavf darajasi: Ka’ba atrofida jala ostida tavof davom etmoqda (video)Makkada “qizil” xavf darajasi: Ka’ba atrofida jala ostida tavof davom etmoqda (video)27 oktabr 10:11Ekvadorda dahshatli toshqin: Santa-Krus orolida favqulodda holat e’lon qilindi (video)Ekvadorda dahshatli toshqin: Santa-Krus orolida favqulodda holat e’lon qilindi (video)1 noyabr 16:48Qirolicha soyabon ostida, Charlz III esa yomg‘irda: tadbirda yuz bergan kulgili vaziyatQirolicha soyabon ostida, Charlz III esa yomg‘irda: tadbirda yuz bergan kulgili vaziyatKecha 09:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi