Nepaldagi suv toshqini 5 ta filni Hindistonga oqizib ketdi (video)

·32·Dunyo
Nepaldagi suv toshqini 5 ta filni Hindistonga oqizib ketdi (video)

Nepaldagi kuchli suv toshqini kutilmagan voqeaga sabab bo‘ldi. Oqimga tushib qolgan beshta fil mamlakat chegarasidan o‘tib, Hindiston hududigacha oqib ketdi.

Ularning taqdiri noma’lum bo‘lib turgan bir paytda qutqaruvchilar tezkor chora ko‘rdi. Ammo fillar qanchalik uzoqqa oqib ketgani haqidagi xabar ko‘pchilikni hayratga soldi.

Oqim fillarni Hindistongacha olib bordi

Kuchli suv oqimi bilan ketib qolgan beshta fil Hindistonning Uttar-Pradesh shtatigacha yetib borgan.

Jonivorlar Giridja to‘g‘oni hududigacha oqib kelgani ma’lum qilindi.

Bu voqea tabiiy ofatning naqadar kuchli bo‘lganini yana bir bor ko‘rsatdi.

Hodisa

Ma’lumot

Voqea joyi

Nepal

Suv oqimi bilan ketgan fillar

5 ta

Yetib borgan hudud

Hindiston, Uttar-Pradesh

Manzil

Giridja to‘g‘oni

Yakuniy holat

Barchasi qutqarildi

Qutqaruv operatsiyasi qanday o‘tdi?

Fillarni xavfsiz tarzda quruqlikka chiqarish uchun qutqaruvchilar maxsus chora ko‘rishga majbur bo‘ldi.

Suv sathi pasaytirilgach, jonivorlarni oqimdan chiqarish imkoni paydo bo‘ldi.

Shundan so‘ng:

  • suv sathi nazorat ostida pasaytirildi;

  • fillarning holati kuzatib borildi;

  • barcha beshta fil xavfsiz hududga chiqarildi.

Eng muhimi, kuchli oqimda uzoq masofaga oqib ketgan beshta filning barchasi eson-omon qutqarildi.

Fillar bilan bog‘liq hodisaning eng hayratlanarli jihati

Suv toshqinining o‘ziyoq katta xavf tug‘dirgan. Ammo bu safar tabiiy ofat nafaqat aholi yashaydigan hududlarga, balki yovvoyi tabiatga ham jiddiy ta’sir ko‘rsatdi.

Beshta filning Nepaldan suv oqimi bilan Hindistongacha borib qolishi voqeaning eng kutilmagan qismi bo‘ldi.

Asosiy savol: fillar omon qoldimi?

Ko‘pchilikni qiziqtirgan asosiy savol shu edi.

Uzoq masofaga kuchli oqim bilan ketgan fillarning taqdiri xavotir uyg‘otgan.

Biroq qutqaruv operatsiyasi muvaffaqiyatli yakunlandi.

Suv sathi pasaytirilgach, barcha beshta fil eson-omon quruqlikka chiqarib olindi.

Shunday qilib, Nepaldagi kuchli suv toshqini beshta filni Hindiston hududigacha olib ketgan bo‘lsa-da, hodisa eng muhimi — jonivorlarning barchasi omon qolishi bilan yakunlandi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Minglab odamlar 400 tonnali qal’ani joyiga qaytardiMinglab odamlar 400 tonnali qal’ani joyiga qaytardiBugun, 21:03Vafot etgan tilanchi ayolning uyidan millionlab pul topildiVafot etgan tilanchi ayolning uyidan millionlab pul topildiBugun, 20:47Moskvadagi sirli muloqot: Rossiya va AQSH razvedka rahbarlari qanday kelishuvlarga erishdi?Moskvadagi sirli muloqot: Rossiya va AQSH razvedka rahbarlari qanday kelishuvlarga erishdi?Bugun, 20:44Pezeshkian: "Islomiy davlatlar tajovuz maydoniga aylanmasligi kerak"Pezeshkian: "Islomiy davlatlar tajovuz maydoniga aylanmasligi kerak"Bugun, 20:38Osmonni yopish rejasi: YEI Ukrainani SAMP/T komplekslari bilan ta’minlamoqdaOsmonni yopish rejasi: YEI Ukrainani SAMP/T komplekslari bilan ta’minlamoqdaBugun, 19:20Nepalda dahshatli fojia: 270 kishi qurbon bo‘ldi, 500 dan ortiq xorijlik bedarak yo‘qoldiNepalda dahshatli fojia: 270 kishi qurbon bo‘ldi, 500 dan ortiq xorijlik bedarak yo‘qoldiBugun, 19:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi