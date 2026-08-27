Nepaldagi suv toshqini 5 ta filni Hindistonga oqizib ketdi (video)
Nepaldagi kuchli suv toshqini kutilmagan voqeaga sabab bo‘ldi. Oqimga tushib qolgan beshta fil mamlakat chegarasidan o‘tib, Hindiston hududigacha oqib ketdi.
Ularning taqdiri noma’lum bo‘lib turgan bir paytda qutqaruvchilar tezkor chora ko‘rdi. Ammo fillar qanchalik uzoqqa oqib ketgani haqidagi xabar ko‘pchilikni hayratga soldi.
Oqim fillarni Hindistongacha olib bordi
Kuchli suv oqimi bilan ketib qolgan beshta fil Hindistonning Uttar-Pradesh shtatigacha yetib borgan.
Jonivorlar Giridja to‘g‘oni hududigacha oqib kelgani ma’lum qilindi.
Bu voqea tabiiy ofatning naqadar kuchli bo‘lganini yana bir bor ko‘rsatdi.
Hodisa
Ma’lumot
Voqea joyi
Nepal
Suv oqimi bilan ketgan fillar
5 ta
Yetib borgan hudud
Hindiston, Uttar-Pradesh
Manzil
Giridja to‘g‘oni
Yakuniy holat
Barchasi qutqarildi
Qutqaruv operatsiyasi qanday o‘tdi?
Fillarni xavfsiz tarzda quruqlikka chiqarish uchun qutqaruvchilar maxsus chora ko‘rishga majbur bo‘ldi.
Suv sathi pasaytirilgach, jonivorlarni oqimdan chiqarish imkoni paydo bo‘ldi.
Shundan so‘ng:
suv sathi nazorat ostida pasaytirildi;
fillarning holati kuzatib borildi;
barcha beshta fil xavfsiz hududga chiqarildi.
Eng muhimi, kuchli oqimda uzoq masofaga oqib ketgan beshta filning barchasi eson-omon qutqarildi.
Fillar bilan bog‘liq hodisaning eng hayratlanarli jihati
Suv toshqinining o‘ziyoq katta xavf tug‘dirgan. Ammo bu safar tabiiy ofat nafaqat aholi yashaydigan hududlarga, balki yovvoyi tabiatga ham jiddiy ta’sir ko‘rsatdi.
Beshta filning Nepaldan suv oqimi bilan Hindistongacha borib qolishi voqeaning eng kutilmagan qismi bo‘ldi.
Asosiy savol: fillar omon qoldimi?
Ko‘pchilikni qiziqtirgan asosiy savol shu edi.
Uzoq masofaga kuchli oqim bilan ketgan fillarning taqdiri xavotir uyg‘otgan.
Biroq qutqaruv operatsiyasi muvaffaqiyatli yakunlandi.
Suv sathi pasaytirilgach, barcha beshta fil eson-omon quruqlikka chiqarib olindi.
Shunday qilib, Nepaldagi kuchli suv toshqini beshta filni Hindiston hududigacha olib ketgan bo‘lsa-da, hodisa eng muhimi — jonivorlarning barchasi omon qolishi bilan yakunlandi.
…