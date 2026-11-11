AQSHda suv toshqinida qolgan shimpanzega dron orqali ovqat yetkazildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Florida shtatidagi Save the Chimps boshpanasida suv toshqini sababli qolib ketgan Kaleb ismli 38 yoshli shimpanzega dron yordamida oziq-ovqat va ko‘rpalar yetkazib berildi.
- Kuchli yomg‘irlar oqibatida yo‘llar suv ostida qolgani bois xodimlar odatiy transport vositalaridan foydalana olmagan.
- Mazkur texnologik yordamdan so‘ng shimpanze arqon yordamida xavfsiz hududga mustaqil o‘tishga muvaffaq bo‘ldi.
AQSHning Florida shtatida kuchli yomg‘irlar sabab suv bosgan hududda qolib ketgan shimpanzega dron orqali oziq-ovqat va ko‘rpalar yetkazildi. Voqea Fort-Pirs shahri yaqinida joylashgan Save the Chimps nomli shimpanzeler boshpanasida sodir bo‘ldi. Bu haqda Associated Press xabar berdi.
Ma’lum qilinishicha, noyabr oyi boshida bir necha kun davom etgan kuchli yomg‘irlar oqibatida boshpana hududidagi kanallar toshib, ichki yo‘llar suv ostida qolgan. Odatda hayvonlarga kuniga qariyb 1,4 tonna oziq-ovqat golf aravachalari yordamida yetkazilardi. Biroq suv toshqini tufayli xodimlar odatiy transport vositalaridan foydalana olmagan.
Ayniqsa, Kaleb ismli 38 yoshli shimpanze suv bilan o‘ralgan tashqi hududda qolib ketgan. Shunda xodimlar favqulodda vaziyatlar uchun avvaldan xarid qilingan maxsus drondan foydalanishga qaror qilgan. Uning yordamida Kalebga oziq-ovqat va ko‘rpalar yetkazilgan.
Tarqalgan videoda shimpanze dron olib kelgan qog‘oz xaltadan banan olib yeyayotgani aks etgan. Keyinroq u suv bosgan joy ustidan tortilgan arqondan ehtiyotkorlik bilan o‘tib, xodimlar yetib borishi mumkin bo‘lgan hududga mustaqil ravishda o‘tgan.
Boshpana ma’muriyati ma’lumotiga ko‘ra, u yerda 200 nafardan ortiq shimpanze yashaydi. Hayvonlar balandroq joydagi boshpanalarida xavfsiz qolgan. Xodimlar esa ularni oziq-ovqat va zarur vositalar bilan ta’minlash uchun yuk mashinalari va traktorlardan ham foydalangan.
Tabiatni muhofaza qilish tashkilotiga ko‘ra, suv toshqini boshpana yo‘llari, binolari va texnikalariga ham zarar yetkazgan. Hozirda hududni tiklash ishlari olib borilmoqda.
Shu tariqa, favqulodda vaziyatda dron texnologiyasi insonlargagina emas, hayvonlarga ham yordam berdi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…