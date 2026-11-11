AQSHda suv toshqinida qolgan shimpanzega dron orqali ovqat yetkazildi

1 daqiqa o'qish31
AQSHda suv toshqinida qolgan shimpanzega dron orqali ovqat yetkazildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Florida shtatidagi Save the Chimps boshpanasida suv toshqini sababli qolib ketgan Kaleb ismli 38 yoshli shimpanzega dron yordamida oziq-ovqat va ko‘rpalar yetkazib berildi.
  • Kuchli yomg‘irlar oqibatida yo‘llar suv ostida qolgani bois xodimlar odatiy transport vositalaridan foydalana olmagan.
  • Mazkur texnologik yordamdan so‘ng shimpanze arqon yordamida xavfsiz hududga mustaqil o‘tishga muvaffaq bo‘ldi.

AQSHning Florida shtatida kuchli yomg‘irlar sabab suv bosgan hududda qolib ketgan shimpanzega dron orqali oziq-ovqat va ko‘rpalar yetkazildi. Voqea Fort-Pirs shahri yaqinida joylashgan Save the Chimps nomli shimpanzeler boshpanasida sodir bo‘ldi. Bu haqda Associated Press xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, noyabr oyi boshida bir necha kun davom etgan kuchli yomg‘irlar oqibatida boshpana hududidagi kanallar toshib, ichki yo‘llar suv ostida qolgan. Odatda hayvonlarga kuniga qariyb 1,4 tonna oziq-ovqat golf aravachalari yordamida yetkazilardi. Biroq suv toshqini tufayli xodimlar odatiy transport vositalaridan foydalana olmagan.

Ayniqsa, Kaleb ismli 38 yoshli shimpanze suv bilan o‘ralgan tashqi hududda qolib ketgan. Shunda xodimlar favqulodda vaziyatlar uchun avvaldan xarid qilingan maxsus drondan foydalanishga qaror qilgan. Uning yordamida Kalebga oziq-ovqat va ko‘rpalar yetkazilgan.

Tarqalgan videoda shimpanze dron olib kelgan qog‘oz xaltadan banan olib yeyayotgani aks etgan. Keyinroq u suv bosgan joy ustidan tortilgan arqondan ehtiyotkorlik bilan o‘tib, xodimlar yetib borishi mumkin bo‘lgan hududga mustaqil ravishda o‘tgan.

Dron daryo bo‘yidagi maymunga ko‘rpacha yetkazib bermoqda.

Boshpana ma’muriyati ma’lumotiga ko‘ra, u yerda 200 nafardan ortiq shimpanze yashaydi. Hayvonlar balandroq joydagi boshpanalarida xavfsiz qolgan. Xodimlar esa ularni oziq-ovqat va zarur vositalar bilan ta’minlash uchun yuk mashinalari va traktorlardan ham foydalangan.

Tabiatni muhofaza qilish tashkilotiga ko‘ra, suv toshqini boshpana yo‘llari, binolari va texnikalariga ham zarar yetkazgan. Hozirda hududni tiklash ishlari olib borilmoqda.

Shu tariqa, favqulodda vaziyatda dron texnologiyasi insonlargagina emas, hayvonlarga ham yordam berdi.

Maqola sizga yoqdimi?
Charos«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari