Braziliyadagi dahshatli suv toshqini: yangi tug‘ilgan chaqaloq sog‘-omon olib chiqildi
Braziliyaning janubi-g‘arbida joylashgan Parana shtatida yuz bergan kuchli suv toshqini paytida yangi tug‘ilgan chaqaloq suv bosgan uydan mo‘jizaviy tarzda qutqarib qolindi. Hodisa Argentina bilan chegaradosh Santu-Antoniu-du-Suduesti shahrida sodir bo‘lgan.
Qutqaruv operatsiyasi tafsilotlari: qayiq o‘rniga bolalar vannasi va arqon
Tinimsiz yoqqan jala oqibatida suv sathi shiddat bilan ko‘tarilib, chaqaloq bo‘lgan uyni butunlay o‘rab olgan. Hududda qutqaruv qayiqlari yetishmagani sababli argentinalik o‘t o‘chiruvchilar, mahalliy qutqaruvchilar va qo‘shnilar zudlik bilan qo‘l ostidagi vositalardan foydalanishga qaror qilishgan:
Noodatiy qutqaruv usuli: Qutqaruvchilar go‘dakni suv o‘tkazmaydigan bolalar vannasiga yotqizib, uni mustahkam arqon bilan bog‘lashgan va suv ustida ehtiyotkorlik bilan xavfsiz hududga olib chiqishgan.
Ota-onaning ishtiroki: Murakkab qutqaruv jarayonida bolaning ota-onasi ham bevosita qatnashgan.
Chaqaloqning holati: Mahalliy ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, hozirda go‘dakning ahvoli barqaror va yaxshi, uning hayotiga hech qanday xavf yo‘q.
Parana shtatidagi umumiy vaziyat va talofatlar ko‘lami
Mintaqada kuchli yomg‘irlar ortidan ketma-ket ikkinchi haftadirki suv toshqinlari davom etmoqda. Shtat fuqarolik mudofaasi xizmati ma’lumotlariga ko‘ra, tabiiy ofat oqibatlari ancha jiddiy:
Ko‘rsatkichlar
Talofat va holat tafsilotlari
Favqulodda holat ko‘lami
Parana shtatining 40 ga yaqin shahrida favqulodda holat qayd etilgan
Santu-Antoniu-du-Suduestidagi zarar
Daryolar toshishi oqibatida 340 kishi jabrlangan va 150 ta uy shikastlangan
Qurbonlar va evakuatsiya
Toshqinlar oqibatida olti kishi halok bo‘lgan, minglab odamlar o‘z uylarini tark etishga majbur bo‘lgan
Sizningcha, bunday favqulodda tabiiy ofatlar vaqtida qo‘shnilar va qutqaruvchilarning hamjihatligi hamda topqirligi inson hayotini saqlab qolishda qanchalik hal qiluvchi o‘rin tutadi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va dunyodagi eng so‘nggi ta’sirli voqealarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…