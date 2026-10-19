Braziliyada erkak sun’iy intellekt yaratgan ayol deb boridan ayrildi

·81·Dunyo
Braziliyada erkak sun’iy intellekt yaratgan ayol deb boridan ayrildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Braziliyada 49 yoshli Edimar Martins ismli quruvchi internetda tanishgan Jessika ismli ayol bilan uchrashish uchun bor-yo‘g‘ini sotib, minglab kilometr yo‘l bosib borgan.
  • Manzilga yetib borgach, Jessika ismli ayol aslida mavjud emasligi, uning suratlari va videolarining sun’iy intellekt yordamida yaratilgani ma’lum bo‘lgan.
  • Radiostansiya xodimlari Edimarga Jessikaning virtual obraz ekanini tushuntirgan, akkaunt yaratuvchisi esa videolarni noto‘g‘ri tushunganini bildirgan.

Braziliyada 49 yoshli erkak internetda tanishgan ayoli bilan uchrashish umidida bor-yo‘g‘ini sotib, minglab kilometr yo‘l bosdi. Ammo u manzilga yetib borgach, sevib qolgan Jessika ismli ayol aslida mavjud emasligini bildi. Ma’lum bo‘lishicha, uning suratlari va videolari sun’iy intellekt yordamida yaratilgan.

«Qirollardek yashaymiz» degan va’daga ishondi

Edimar Martins ismli quruvchi internet orqali yosh, sariq sochli Jessika bilan tanishgan. Uning aytishicha, ayol Braziliyaning Minas-Jerays shtatidagi fermada yolg‘iz yashashini aytgan va erkakni oldiga kelishga chorlagan. Jessika birga yashashsa, uni «qirollardek hayot» kutishiga ishontirgan.

Ayolning gaplariga ishongan Edimar uchrashish uchun bor mol-mulkini sotgan va uyidan taxminan 2 ming kilometr uzoqdagi Belo-Orizonti shahriga yo‘l olgan. U avtobusda 36 soat safar qilgan.

Sevgan ayoli aslida mavjud emasligi ma’lum bo‘ldi

Shaharga yetib kelgan erkak Jessikaning aniq manzilini bilmagani uchun ko‘chadagi odamlarga uning suratlarini ko‘rsatib, izlashga tushgan. Keyinchalik u mahalliy radiostansiyaga murojaat qilgan. Radiostansiya xodimlari unga Jessika haqiqiy inson emas, balki sun’iy intellekt orqali yaratilgan virtual obraz ekanini tushuntirgan.

Akkauntni ochgan shaxs ham Edimar bilan hech qachon shaxsan gaplashmaganini bildirgan. Uning ta’kidlashicha, erkak videolarni noto‘g‘ri tushunib, ulardagi gaplarni o‘ziga qaratilgan taklif deb qabul qilgan.

Anonim yaratuvchi profil obunachilarni ko‘paytirish va mahsulotlarni reklama qilish maqsadida ochilganini aytgan.

Bunday holat birinchi marta kuzatilmayapti

Radio Itatiaia ma’lumotiga ko‘ra, bundan avval ham yana ikki erkak shunga o‘xshash virtual obrazlarga ishonib, Belo-Orizonti shahriga kelgan.

Hodisadan so‘ng shahar ma’muriyati Edimarning uyiga qaytishi uchun yo‘l chiptasi xarajatlarini qoplab bergan.

Bu voqea internetdagi tanishuvlarda ehtiyotkor bo‘lish zarurligini yana bir bor ko‘rsatdi. Sun’iy intellekt yordamida yaratilgan surat va videolar haqiqiy insonga o‘xshashi mumkin. Shu sababli internetdagi har qanday ma’lumotga ishonishdan oldin uni tekshirish muhim.

Edimar MartinsJessika (sun’iy intellekt obrazi)Belo-OrizontiItatiaia radiostansiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ayol «Kalmar o‘yini» aktyori bilan ko‘rishish uchun 350 ming dollardan ayrildiAyol «Kalmar o‘yini» aktyori bilan ko‘rishish uchun 350 ming dollardan ayrildiKecha 13:48Sevgi uchun kech emas: Braziliyada 70 yoshli ayol ilk bor sevgilisini uchratib, turmush qurdiSevgi uchun kech emas: Braziliyada 70 yoshli ayol ilk bor sevgilisini uchratib, turmush qurdi15 oktabr 15:54Braziliyada ulkan banner havo shariga ilinib, parcha-parcha bo‘lib ketdi (video)Braziliyada ulkan banner havo shariga ilinib, parcha-parcha bo‘lib ketdi (video)6 oktabr 00:44Sun’iy intellektga ishongan fermer 10 gektar hosilidan ayrildiSun’iy intellektga ishongan fermer 10 gektar hosilidan ayrildi12 avgust 15:38Ilon Mask sun’iy intellektning eng xavfli ssenariysidan ogohlantirdi (video)Ilon Mask sun’iy intellektning eng xavfli ssenariysidan ogohlantirdi (video)16 sentabr 09:43ChatGPT'ga aytilgan reja politsiyagacha yetib bordi: Braziliyada fermer hibsga olindiChatGPT'ga aytilgan reja politsiyagacha yetib bordi: Braziliyada fermer hibsga olindi20 sentabr 23:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda