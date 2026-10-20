Virtual sevgi qurboni: 49 yoshli erkak SI yaratgan “qiz” uchun bor-budini sotib, aldandi

·36·Dunyo
Virtual sevgi qurboni: 49 yoshli erkak SI yaratgan “qiz” uchun bor-budini sotib, aldandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Braziliyada 49 yoshli Edimar ismli quruvchi, sun'iy intellekt yordamida yaratilgan "Jessika Oliveyra" ismli virtual qizga ishonganligi sababli, o'zining bor-budidan ayrildi.
  • Jessika nomi bilan chiqqan bot Edimarga katta yerlari va hashamatli fermasi borligini aytib, uni o'z yoniga chorlagan, ammo Edimar 2000 kilometr yo'l bosib borganida hech qanday ferma va Jessika mavjud emasligini bilib, shok holatiga tushgan.

Zamonaviy raqamli texnologiyalar va sun’iy intellekt rivojlanishi ortidan virtual firibgarlikning yangi va xavfli turlari paydo bo‘lmoqda. Braziliyada yuz bergan g‘aroyib, ammo ayanchli hodisa butun dunyo bo‘ylab millionlab foydalanuvchilar e’tiborini tortdi hamda raqamli xavfsizlik bo‘yicha jiddiy dars bo‘ldi.

49 yoshli oddiy quruvchi va g‘isht teruvchi bo‘lib ishlovchi Edimar ismli erkak ijtimoiy tarmoqlarda o‘zini go‘zal fermer sifatida tanitgan Jessika Oliveyra ismli virtual «bloger ayol»ning tuzog‘iga tushib, bor-budidan ayrildi.

«Fermamga kel, barcha xarajatlaringni qoplayman»: Yolg‘on va’dalar

Ijtimoiy tarmoqlarda chiroyli videolar joylab, go‘zal tabiat qo‘ynidagi hashamatli fermasida yolg‘iz yashashini ko‘rsatgan bloger Edimar bilan yozishmalar olib bora boshlagan:

  • Ishonch qozonish: Jessika erkakka o‘zining katta yer maydonlari, chorva mollari borligini aytib, fermaga ko‘chib boradigan, hayotini u bilan bog‘laydigan halol va mehnatkash juft izlayotganini bildirgan;

  • Saxiy va’dalar: U barcha yo‘l va yashash xarajatlarini o‘z zimmasiga olishga va’da bergan;

  • Keskin qaror: Sevgi sarxushi bo‘lgan va kelajakka katta umid bog‘lagan 49 yoshli Edimar o‘zining bor mol-mulkini, uy-joy jihozlarini arzon bahoga sotib, yo‘lga otlangan.

2000 kilometrlik safar va kutilmagan haqiqat

Sevgilisining bag‘riga shoshilgan erkak Braziliyaning bir chekkasidan ikkinchi tomoniga qadar naq 2 ming kilometr masofani bosib o‘tdi:

  • Bo‘sh manzil: Ko‘rsatilgan manzilga chamadonini ko‘tarib yetib borgan Edimar u yerda hech qanday ferma ham, u kutgan Jessika Oliveyra ham yo‘qligini bilib, shok holatiga tushdi;

  • Sun’iy intellekt qurboni: Tekshiruvlar natijasida «Jessika» aslida tabiatda umuman mavjud bo‘lmagan, sun’iy intellekt (AI) yordamida generatsiya qilingan virtual qiyofa ekani ma’lum bo‘ldi;

  • Avtomatlashtirilgan bot: Unga kelgan barcha muhabbat izhorlari, takliflar va xabarlar maxsus neyrotarmoqli avtomatlashtirilgan chat-bot orqali yuborilgan.

Ko‘chada qolgan oshiqqa ijtimoiy xizmatlar yordam berdi

Uyi va mol-mulkini sotib, safar uchun barcha pulini sarflagan g‘isht teruvchi mutlaqo chorasiz, pulsiz va boshpanasiz holda ko‘chada qoldi:

  • Yordam so‘rab murojaat: Vaziyatning butun og‘irligini anglab yetgan Edimar mahalliy ijtimoiy yordam xizmatiga murojaat qilishga majbur bo‘ldi;

  • Ortga qaytish: Ijtimoiy xizmat xodimlari aldangan erkakka vaqtincha boshpana va oziq-ovqat taqdim etib, uni o‘z tug‘ilgan shahriga qaytarish uchun ko‘mak bermoqda.

Mazkur voqea internetdagi chiroyli surat va videolarga, virtual va’dalarga ko‘r-ko‘rona ishonish inson hayotini bir lahzada parokanda qilishi mumkinligini yana bir bor isbotladi.

Jessika OliveyraEdimarvirtual blogerAI furibgarlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Braziliyada erkak sun’iy intellekt yaratgan ayol deb boridan ayrildiBraziliyada erkak sun’iy intellekt yaratgan ayol deb boridan ayrildiKecha 19:0712 yoshli qiz pul undirish uchun ota-onasiga o‘zini o‘g‘irlangan qilib ko‘rsatdi12 yoshli qiz pul undirish uchun ota-onasiga o‘zini o‘g‘irlangan qilib ko‘rsatdi11 oktabr 21:16Sevgi uchun kech emas: Braziliyada 70 yoshli ayol ilk bor sevgilisini uchratib, turmush qurdiSevgi uchun kech emas: Braziliyada 70 yoshli ayol ilk bor sevgilisini uchratib, turmush qurdi15 oktabr 15:54Kitob o‘qiganlarga pul beriladi: 15 daqiqa uchun mukofotKitob o‘qiganlarga pul beriladi: 15 daqiqa uchun mukofot19 sentabr 18:23Novosibirskda 12 yoshli qiz ikki bolaga pichoq bilan jarohat yetkazdiNovosibirskda 12 yoshli qiz ikki bolaga pichoq bilan jarohat yetkazdi30 sentabr 11:00Tailandda 19 yoshli rossiyalik talaba bedarak yo‘qoldiTailandda 19 yoshli rossiyalik talaba bedarak yo‘qoldi31 avgust 12:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda