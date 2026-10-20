Virtual sevgi qurboni: 49 yoshli erkak SI yaratgan “qiz” uchun bor-budini sotib, aldandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Braziliyada 49 yoshli Edimar ismli quruvchi, sun'iy intellekt yordamida yaratilgan "Jessika Oliveyra" ismli virtual qizga ishonganligi sababli, o'zining bor-budidan ayrildi.
- Jessika nomi bilan chiqqan bot Edimarga katta yerlari va hashamatli fermasi borligini aytib, uni o'z yoniga chorlagan, ammo Edimar 2000 kilometr yo'l bosib borganida hech qanday ferma va Jessika mavjud emasligini bilib, shok holatiga tushgan.
Zamonaviy raqamli texnologiyalar va sun’iy intellekt rivojlanishi ortidan virtual firibgarlikning yangi va xavfli turlari paydo bo‘lmoqda. Braziliyada yuz bergan g‘aroyib, ammo ayanchli hodisa butun dunyo bo‘ylab millionlab foydalanuvchilar e’tiborini tortdi hamda raqamli xavfsizlik bo‘yicha jiddiy dars bo‘ldi.
49 yoshli oddiy quruvchi va g‘isht teruvchi bo‘lib ishlovchi Edimar ismli erkak ijtimoiy tarmoqlarda o‘zini go‘zal fermer sifatida tanitgan Jessika Oliveyra ismli virtual «bloger ayol»ning tuzog‘iga tushib, bor-budidan ayrildi.
«Fermamga kel, barcha xarajatlaringni qoplayman»: Yolg‘on va’dalar
Ijtimoiy tarmoqlarda chiroyli videolar joylab, go‘zal tabiat qo‘ynidagi hashamatli fermasida yolg‘iz yashashini ko‘rsatgan bloger Edimar bilan yozishmalar olib bora boshlagan:
Ishonch qozonish: Jessika erkakka o‘zining katta yer maydonlari, chorva mollari borligini aytib, fermaga ko‘chib boradigan, hayotini u bilan bog‘laydigan halol va mehnatkash juft izlayotganini bildirgan;
Saxiy va’dalar: U barcha yo‘l va yashash xarajatlarini o‘z zimmasiga olishga va’da bergan;
Keskin qaror: Sevgi sarxushi bo‘lgan va kelajakka katta umid bog‘lagan 49 yoshli Edimar o‘zining bor mol-mulkini, uy-joy jihozlarini arzon bahoga sotib, yo‘lga otlangan.
2000 kilometrlik safar va kutilmagan haqiqat
Sevgilisining bag‘riga shoshilgan erkak Braziliyaning bir chekkasidan ikkinchi tomoniga qadar naq 2 ming kilometr masofani bosib o‘tdi:
Bo‘sh manzil: Ko‘rsatilgan manzilga chamadonini ko‘tarib yetib borgan Edimar u yerda hech qanday ferma ham, u kutgan Jessika Oliveyra ham yo‘qligini bilib, shok holatiga tushdi;
Sun’iy intellekt qurboni: Tekshiruvlar natijasida «Jessika» aslida tabiatda umuman mavjud bo‘lmagan, sun’iy intellekt (AI) yordamida generatsiya qilingan virtual qiyofa ekani ma’lum bo‘ldi;
Avtomatlashtirilgan bot: Unga kelgan barcha muhabbat izhorlari, takliflar va xabarlar maxsus neyrotarmoqli avtomatlashtirilgan chat-bot orqali yuborilgan.
Ko‘chada qolgan oshiqqa ijtimoiy xizmatlar yordam berdi
Uyi va mol-mulkini sotib, safar uchun barcha pulini sarflagan g‘isht teruvchi mutlaqo chorasiz, pulsiz va boshpanasiz holda ko‘chada qoldi:
Yordam so‘rab murojaat: Vaziyatning butun og‘irligini anglab yetgan Edimar mahalliy ijtimoiy yordam xizmatiga murojaat qilishga majbur bo‘ldi;
Ortga qaytish: Ijtimoiy xizmat xodimlari aldangan erkakka vaqtincha boshpana va oziq-ovqat taqdim etib, uni o‘z tug‘ilgan shahriga qaytarish uchun ko‘mak bermoqda.
Mazkur voqea internetdagi chiroyli surat va videolarga, virtual va’dalarga ko‘r-ko‘rona ishonish inson hayotini bir lahzada parokanda qilishi mumkinligini yana bir bor isbotladi.
Izohlar 0
…