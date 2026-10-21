Turkiyada avtobus haydovchisi hushidan ketgan yo‘lovchini shifoxonaga olib bordi (video)

·55·Dunyo
Turkiyada avtobus haydovchisi hushidan ketgan yo‘lovchini shifoxonaga olib bordi (video)

Turkiyaning Elazig‘ shahrida jamoat avtobusi haydovchisi to‘satdan hushidan ketib, yerga yiqilgan yo‘lovchiga yordam berish uchun yo‘nalishini o‘zgartirdi. Bu haqda Kanal23 xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, shahar markazida qatnovni amalga oshirayotgan avtobus yo‘lovchilaridan biri to‘satdan o‘zini yomon his qilib, yerga yiqilgan. Vaziyatni ko‘rgan boshqa yo‘lovchilar haydovchi Emrax Zamanga xabar bergan.

Haydovchi transport boshqarmasidan ruxsat olgach, belgilangan yo‘nalishdan chetga chiqib, avtobusni Fethi Sekin shahar shifoxonasi tomon haydagan. Yo‘lda boshqa transport vositalaridan yo‘l bo‘shatishni so‘rab, signal bergan.

Avtobus shifoxonaga yetib kelgach, tibbiyot xodimlari yo‘lovchini zambilga olib, shifoxonaga olib kirgan. U davolanish uchun shifoxonaga yotqizilgan.

Hodisa avtobusning kuzatuv kamerasiga tushgan. Yo‘lovchining keyingi ahvoli haqida hozircha qo‘shimcha ma’lumot berilmagan.

Elazig‘Kanal23Fethi Sekinavtobus kamerasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiyada 2 sinf o‘quvchisining davlat bayrog‘iga ko‘rsatgan hurmati kameraga tushdi (video)Turkiyada 2 sinf o‘quvchisining davlat bayrog‘iga ko‘rsatgan hurmati kameraga tushdi (video)11 oktabr 13:55Shvetsiyada yo‘lovchilar avtobusni halokatdan saqlab qoldiShvetsiyada yo‘lovchilar avtobusni halokatdan saqlab qoldi25 avgust 15:24Boltiqbo‘yida yangi temir devor: Latviya Rossiya va Belarusga avtobus qatnovini taqiqlamoqdaBoltiqbo‘yida yangi temir devor: Latviya Rossiya va Belarusga avtobus qatnovini taqiqlamoqda9 sentabr 11:37Tanzaniyada avtobus va yuk mashinasi to‘qnashuvi oqibatida 28 kishi halok bo‘ldiTanzaniyada avtobus va yuk mashinasi to‘qnashuvi oqibatida 28 kishi halok bo‘ldi9 oktabr 21:36Ilon chaqqan bolani oilasi 12 soat muqaddas daryoda saqladiIlon chaqqan bolani oilasi 12 soat muqaddas daryoda saqladi12 oktabr 10:45Tataristonda 46 yo‘lovchi bor avtobus ag‘darildi: jabrlanganlar shifoxonadaTataristonda 46 yo‘lovchi bor avtobus ag‘darildi: jabrlanganlar shifoxonada11 iyul 16:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda