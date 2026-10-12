Ilon chaqqan bolani oilasi 12 soat muqaddas daryoda saqladi

·71·Dunyo
Ilon chaqqan bolani oilasi 12 soat muqaddas daryoda saqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Hindistonda 13 yoshli bola ilon chaqqanidan keyin tibbiy yordam o‘rniga 12 soat davomida Gang daryosi suvida ushlab turilgani sababli vafot etdi.
  • Oila «xalq tabibi»ning maslahatiga amal qilib, bolani shifoxonaga olib borish o‘rniga, an’anaviy usul bilan davolashga uringan.
  • Ushbu fojia Hindistonda xurofotga berilish va zarur tibbiy yordamdan voz kechishning oqibatlari haqida keng jamoatchilik noroziligini keltirib chiqardi.

Hindistonda 13 yoshli bola ilon chaqqanidan keyin shifokorga olib borilmay, 12 soat davomida Gang daryosi suvida ushlab turilgani oqibatida vafot etdi. Uning oilasi tibbiy yordamga murojaat qilish o‘rniga, an’anaviy e’tiqodlarga asoslangan usul orqali bolani davolashga uringan.

Bolaning o‘limi Hindiston bo‘ylab keng jamoatchilik noroziligiga sabab bo‘ldi. Ushbu fojia xurofotga berilish va zarur tibbiy yordamdan voz kechish qanday og‘ir, hatto o‘lim bilan yakunlanadigan oqibatlarga olib kelishi mumkinligi haqidagi bahslarni yanada kuchaytirdi.

Qishloqda yashovchi oila «xalq tabibi»ning ko‘rsatmasiga amal qilib, zaharli ilon chaqqan 13 yoshli o‘g‘lini shifoxonaga olib borish o‘rniga, Hindistonda muqaddas hisoblanadigan Gang daryosi suvida 12 soat davomida ushlab turgan.

Oila xalq tabibining maslahatiga amal qildi

Uttar-Pradesh shtatidagi Pitampur qishlog‘ida yashovchi Amit ismli bola o‘tgan payshanba kuni ilon chaqishi oqibatida jabrlangan. U to‘satdan yuz bergan voqea haqida darhol oila a’zolariga xabar bergan. Biroq yaqinlari uni zudlik bilan shifoxonaga olib borish o‘rniga, xalq tabibiga murojaat qilishga qaror qilgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, xalq tabibi oilaga Amitni bambuk tayoqlariga bog‘lab, tanasini Gang daryosi suviga botirib turishni tavsiya qilgan. Uning fikricha, daryoning muqaddas suvi bolani ilon chaqishi oqibatlaridan xalos qilishi mumkin edi.

Amit 4-sinf o‘quvchisi bo‘lgan. Uning hayotini saqlab qolish uchun zarur tibbiy yordam ko‘rsatish o‘rniga, oilaning bunday usulga ishongani fojiali oqibatlarga olib keldi.

12 soatdan keyin shifokorga olib borishdi

Hindiston ommaviy axborot vositalari xabar berishicha, oila a’zolari Amit hushidan ketganini payqagandan keyingina, uni shifokorga olib borishga qaror qilishgan. Buning uchun esa 12 soat vaqt o‘tib bo‘lgan edi. Bola tibbiy yordam olishi uchun juda kech qolingan va shifokorlar uning hayotini saqlab qola olmagan.

Amitning vafot etganini bilganidan keyin ham oila a’zolari mo‘jiza ro‘y berishiga umid qilib, uning jasadini Gang daryosiga tashlashga uringani haqida xabarlar tarqaldi.

Mahalliy tibbiyot markazi shifokori Shashank Choudhari jurnalistlarga bergan izohida, o‘zi va hamkasblari aholi o‘rtasida muntazam ravishda tushuntirish ishlarini olib borishini aytdi. Ularning asosiy maqsadi — ilon chaqqan odamlarni zudlik bilan shifoxonaga olib kelish zarurligini tushuntirish.

Shifokorning ta’kidlashicha, bunday vaziyatlarda har bir daqiqa muhim ahamiyatga ega. Shu sababli odamlar vaqtni boy bermasdan, malakali tibbiy yordamga murojaat qilishlari kerak.

Bolaning o‘limi ijtimoiy tarmoqlarda norozilik uyg‘otdi

Amitning oldini olish mumkin bo‘lgan o‘limi ijtimoiy tarmoqlarda keskin muhokamalarga sabab bo‘ldi. Ko‘plab foydalanuvchilar ota-onaning beparvoligi uchun ular javobgarlikka tortilishi kerakligini ta’kidlagan.

Hozircha huquqni muhofaza qiluvchi organlar ushbu fojia yuzasidan bolaning oila a’zolariga nisbatan ayblov qo‘yishni rejalashtirayotgani yoki yo‘qligi ma’lum emas.

Mazkur voqea ilon chaqishi kabi hayot uchun xavfli holatlarda xalqona usullarga ishonib, tibbiy yordamni kechiktirish og‘ir oqibatlarga olib kelishi mumkinligini yana bir bor ko‘rsatdi. Zaharli ilon chaqqan odamni imkon qadar tez tibbiyot muassasasiga yetkazish va mutaxassislar yordamini olish hayotni saqlab qolishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Gang daryosiIlon chag‘ishPitampurAmit
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Makkada dahshatli teraktning oldi olindi: Ka’ba yonida xudkush-terrorchi qo‘lga olindi (video)Makkada dahshatli teraktning oldi olindi: Ka’ba yonida xudkush-terrorchi qo‘lga olindi (video)2 oktabr 15:39Husiylar Makkaga dron uchirdimi? Muhammad bin Salmon harbiy yordam so‘rab Misrga bordiHusiylar Makkaga dron uchirdimi? Muhammad bin Salmon harbiy yordam so‘rab Misrga bordi16 sentabr 09:56«Oq uydagi ziyofat va sirli yakun: Shivon Zilis Ilon Mask bilan ajrashganini e’lon qildi«Oq uydagi ziyofat va sirli yakun: Shivon Zilis Ilon Mask bilan ajrashganini e’lon qildi5 oktabr 09:58Vatikanning maxsus vakili Moskvaga bormoqda: Kardinal Rossiyaga kelishini ma’lum qildiVatikanning maxsus vakili Moskvaga bormoqda: Kardinal Rossiyaga kelishini ma’lum qildi17 sentabr 21:55Vashingtondagi yashirin drama: Ilon Mask Zelenskiy bilan uchrashuvni nega rad etdi?Vashingtondagi yashirin drama: Ilon Mask Zelenskiy bilan uchrashuvni nega rad etdi?1 avgust 16:35Buyuk Britaniya Maskning yozganlarini «milliy xavfsizlikka tahdid» sifatida tekshirmoqdaBuyuk Britaniya Maskning yozganlarini «milliy xavfsizlikka tahdid» sifatida tekshirmoqda17 sentabr 15:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi