Ilon chaqqan bolani oilasi 12 soat muqaddas daryoda saqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Hindistonda 13 yoshli bola ilon chaqqanidan keyin tibbiy yordam o‘rniga 12 soat davomida Gang daryosi suvida ushlab turilgani sababli vafot etdi.
- Oila «xalq tabibi»ning maslahatiga amal qilib, bolani shifoxonaga olib borish o‘rniga, an’anaviy usul bilan davolashga uringan.
- Ushbu fojia Hindistonda xurofotga berilish va zarur tibbiy yordamdan voz kechishning oqibatlari haqida keng jamoatchilik noroziligini keltirib chiqardi.
Hindistonda 13 yoshli bola ilon chaqqanidan keyin shifokorga olib borilmay, 12 soat davomida Gang daryosi suvida ushlab turilgani oqibatida vafot etdi. Uning oilasi tibbiy yordamga murojaat qilish o‘rniga, an’anaviy e’tiqodlarga asoslangan usul orqali bolani davolashga uringan.
Bolaning o‘limi Hindiston bo‘ylab keng jamoatchilik noroziligiga sabab bo‘ldi. Ushbu fojia xurofotga berilish va zarur tibbiy yordamdan voz kechish qanday og‘ir, hatto o‘lim bilan yakunlanadigan oqibatlarga olib kelishi mumkinligi haqidagi bahslarni yanada kuchaytirdi.
Qishloqda yashovchi oila «xalq tabibi»ning ko‘rsatmasiga amal qilib, zaharli ilon chaqqan 13 yoshli o‘g‘lini shifoxonaga olib borish o‘rniga, Hindistonda muqaddas hisoblanadigan Gang daryosi suvida 12 soat davomida ushlab turgan.
Oila xalq tabibining maslahatiga amal qildi
Uttar-Pradesh shtatidagi Pitampur qishlog‘ida yashovchi Amit ismli bola o‘tgan payshanba kuni ilon chaqishi oqibatida jabrlangan. U to‘satdan yuz bergan voqea haqida darhol oila a’zolariga xabar bergan. Biroq yaqinlari uni zudlik bilan shifoxonaga olib borish o‘rniga, xalq tabibiga murojaat qilishga qaror qilgan.
Ma’lumotlarga ko‘ra, xalq tabibi oilaga Amitni bambuk tayoqlariga bog‘lab, tanasini Gang daryosi suviga botirib turishni tavsiya qilgan. Uning fikricha, daryoning muqaddas suvi bolani ilon chaqishi oqibatlaridan xalos qilishi mumkin edi.
Amit 4-sinf o‘quvchisi bo‘lgan. Uning hayotini saqlab qolish uchun zarur tibbiy yordam ko‘rsatish o‘rniga, oilaning bunday usulga ishongani fojiali oqibatlarga olib keldi.
12 soatdan keyin shifokorga olib borishdi
Hindiston ommaviy axborot vositalari xabar berishicha, oila a’zolari Amit hushidan ketganini payqagandan keyingina, uni shifokorga olib borishga qaror qilishgan. Buning uchun esa 12 soat vaqt o‘tib bo‘lgan edi. Bola tibbiy yordam olishi uchun juda kech qolingan va shifokorlar uning hayotini saqlab qola olmagan.
Amitning vafot etganini bilganidan keyin ham oila a’zolari mo‘jiza ro‘y berishiga umid qilib, uning jasadini Gang daryosiga tashlashga uringani haqida xabarlar tarqaldi.
Mahalliy tibbiyot markazi shifokori Shashank Choudhari jurnalistlarga bergan izohida, o‘zi va hamkasblari aholi o‘rtasida muntazam ravishda tushuntirish ishlarini olib borishini aytdi. Ularning asosiy maqsadi — ilon chaqqan odamlarni zudlik bilan shifoxonaga olib kelish zarurligini tushuntirish.
Shifokorning ta’kidlashicha, bunday vaziyatlarda har bir daqiqa muhim ahamiyatga ega. Shu sababli odamlar vaqtni boy bermasdan, malakali tibbiy yordamga murojaat qilishlari kerak.
Bolaning o‘limi ijtimoiy tarmoqlarda norozilik uyg‘otdi
Amitning oldini olish mumkin bo‘lgan o‘limi ijtimoiy tarmoqlarda keskin muhokamalarga sabab bo‘ldi. Ko‘plab foydalanuvchilar ota-onaning beparvoligi uchun ular javobgarlikka tortilishi kerakligini ta’kidlagan.
Hozircha huquqni muhofaza qiluvchi organlar ushbu fojia yuzasidan bolaning oila a’zolariga nisbatan ayblov qo‘yishni rejalashtirayotgani yoki yo‘qligi ma’lum emas.
Mazkur voqea ilon chaqishi kabi hayot uchun xavfli holatlarda xalqona usullarga ishonib, tibbiy yordamni kechiktirish og‘ir oqibatlarga olib kelishi mumkinligini yana bir bor ko‘rsatdi. Zaharli ilon chaqqan odamni imkon qadar tez tibbiyot muassasasiga yetkazish va mutaxassislar yordamini olish hayotni saqlab qolishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.
Izohlar 0
…