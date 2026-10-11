Turkiyada 2 sinf o‘quvchisining davlat bayrog‘iga ko‘rsatgan hurmati kameraga tushdi (video)
Turkiyada boshlang‘ich sinf o‘quvchisining davlat bayrog‘iga ko‘rsatgan samimiy hurmati kuzatuv kamerasiga muhrlandi. Kichkintoyning oddiy, ammo ma’noli harakati e’tiborga molik voqeaga aylandi.
Turkiyaning Elazig‘ shahridagi Chatalcheshme boshlang‘ich maktabida 2-sinfda tahsil oluvchi Miran Batın Canpolat maktab yo‘lagida do‘stlari bilan o‘ynab yurgan edi. Shu payt u devorga osilgan Turkiya bayrog‘ini ko‘rib, bir zum to‘xtadi.
Bola bayroqni qo‘liga olib, avval uni o‘pdi, so‘ng peshonasiga surdi. Shundan keyin esa hech narsa bo‘lmagandek do‘stlari yoniga qaytib, o‘yinini davom ettirdi.
Uning bu harakati oldindan rejalashtirilmagan, samimiy bir lahza sifatida kuzatuv kamerasida aks etdi. Ba’zan katta tuyg‘ularni ifodalash uchun ko‘p so‘zlar kerak emas — kichkina bolaning birgina harakati ham hurmat va mehrni namoyon etishi mumkin.
Miran Batın Canpolatning ushbu harakati maktabdagi oddiy kunning unutilmas lahzalaridan biriga aylandi.
Izohlar 0
…