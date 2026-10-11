Turkiyada 2 sinf o‘quvchisining davlat bayrog‘iga ko‘rsatgan hurmati kameraga tushdi (video)

·103·Dunyo
Turkiyada 2 sinf o‘quvchisining davlat bayrog‘iga ko‘rsatgan hurmati kameraga tushdi (video)

Turkiyada boshlang‘ich sinf o‘quvchisining davlat bayrog‘iga ko‘rsatgan samimiy hurmati kuzatuv kamerasiga muhrlandi. Kichkintoyning oddiy, ammo ma’noli harakati e’tiborga molik voqeaga aylandi.

Turkiyaning Elazig‘ shahridagi Chatalcheshme boshlang‘ich maktabida 2-sinfda tahsil oluvchi Miran Batın Canpolat maktab yo‘lagida do‘stlari bilan o‘ynab yurgan edi. Shu payt u devorga osilgan Turkiya bayrog‘ini ko‘rib, bir zum to‘xtadi.

Bola bayroqni qo‘liga olib, avval uni o‘pdi, so‘ng peshonasiga surdi. Shundan keyin esa hech narsa bo‘lmagandek do‘stlari yoniga qaytib, o‘yinini davom ettirdi.

Uning bu harakati oldindan rejalashtirilmagan, samimiy bir lahza sifatida kuzatuv kamerasida aks etdi. Ba’zan katta tuyg‘ularni ifodalash uchun ko‘p so‘zlar kerak emas — kichkina bolaning birgina harakati ham hurmat va mehrni namoyon etishi mumkin.

Miran Batın Canpolatning ushbu harakati maktabdagi oddiy kunning unutilmas lahzalaridan biriga aylandi.

Miran Batin KanpolatTurkiyaElazig‘Turkiya bayrog‘i
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiyada Turkiya bayrog‘iga tupurgan britaniyalik sayyoh hibsga olindiTurkiyada Turkiya bayrog‘iga tupurgan britaniyalik sayyoh hibsga olindi15 sentabr 14:58Bayroqni tozalagan Perihan xonim taqdirlandi (video)Bayroqni tozalagan Perihan xonim taqdirlandi (video)26 iyun 21:51Maktabga muntazam kelgan o‘quvchilarga pul beriladiMaktabga muntazam kelgan o‘quvchilarga pul beriladi23 avgust 14:52Agstafa maktabida janjal: 9-sinf o‘quvchisi 8-sinf o‘quvchisini jarohatladiAgstafa maktabida janjal: 9-sinf o‘quvchisi 8-sinf o‘quvchisini jarohatladi23 aprel 16:46Gruziyada oddiy og‘riq qoldiruvchi dori uchun qozog‘istonlik 16 yilga qamaldiGruziyada oddiy og‘riq qoldiruvchi dori uchun qozog‘istonlik 16 yilga qamaldiBugun 16:01Tailand qirolichasi Gripen qiruvchi samolyotida ilk mustaqil parvozini amalga oshirdi (video)Tailand qirolichasi Gripen qiruvchi samolyotida ilk mustaqil parvozini amalga oshirdi (video)Bugun 15:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi