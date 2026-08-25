Shvetsiyada yo‘lovchilar avtobusni halokatdan saqlab qoldi

·46·Dunyo
Shvetsiyada yo‘lovchilar avtobusni halokatdan saqlab qoldi

Shvetsiyaning janubida sodir bo‘lgan voqea yo‘lovchilarning jasorati va tezkor harakati tufayli katta fojiaga aylanmay qoldi. Taxminan 50 nafar yo‘lovchi bo‘lgan avtobus trassada harakatlanayotgan paytda haydovchi to‘satdan hushidan ketgan. Avtobus esa tezlikni kamaytirmay, yo‘lda boshqaruvdan chiqish xavfini tug‘dirgan.

Shunday xavfli vaziyatda yo‘lovchilardan biri — Mariya Xelte darhol haydovchi o‘rindig‘iga yetib borib, rulni ushlagan. Unga yana bir yo‘lovchi — Niranjan yordamga kelgan. Ular avtobusni imkon qadar yo‘lning o‘zida ushlab turishga harakat qilgan.

Yo‘lovchilarning tezkor harakati natijasida avtobus qarama-qarshi yo‘nalishga chiqib ketishining oldi olingan. Oxir-oqibat, transport vositasi yo‘l chetidagi to‘siqqa yo‘naltirilib, tezligi pasaytirilgan va avtobus to‘xtatilgan. Keyin hushiga kelgan haydovchi ham tormozni bosishga muvaffaq bo‘lgan.

Eng muhimi, hodisa oqibatida yo‘lovchilardan hech biri jabrlanmagan. Hushidan ketgan haydovchi esa shifoxonaga olib ketilgan.

Voqea ortidan yo‘lovchilarning jasorati Shvetsiya va boshqa mamlakatlarda ham katta e’tibor qozondi. Ayniqsa, avtobus boshqaruvini qo‘lga olgan Mariya Xeltening tezkor qarori ko‘plab insonlarning hayotini saqlab qolgan bo‘lishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fransiyada cho‘chqa ovoziga taqlid qilish chempionati o‘tkazildiFransiyada cho‘chqa ovoziga taqlid qilish chempionati o‘tkazildiBugun, 16:47Singapur har bir tug‘ilgan bola uchun 55 ming dollar ajratadiSingapur har bir tug‘ilgan bola uchun 55 ming dollar ajratadiBugun, 16:38Eron telekanali Donald Trampning 20 yoshli o‘g‘li Barron Trampni nishonga oldiEron telekanali Donald Trampning 20 yoshli o‘g‘li Barron Trampni nishonga oldiBugun, 16:26Zelenskiydan kutilmagan burilish: Yangi tinchlik reja va bufer zona taklif etmoqda!Zelenskiydan kutilmagan burilish: Yangi tinchlik reja va bufer zona taklif etmoqda!Bugun, 16:10Xitoyda Mercedes-Benz avtomobili birinchi qavat chetida osilib qoldiXitoyda Mercedes-Benz avtomobili birinchi qavat chetida osilib qoldiBugun, 15:57Sobiq eri ayolni 5 kun uyda asirlikda saqladiSobiq eri ayolni 5 kun uyda asirlikda saqladiBugun, 15:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi