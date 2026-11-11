Janubiy Koreyada yo‘lovchi avtobusi svetoforda turgan 32 ta mashina bilan to‘qnashib, ommaviy avariyaga sabab bo‘ldi
Janubiy Koreyaning Sonnam shahri Bundang tumanida yo‘lovchi avtobusi 32 ta transport vositasi bilan to‘qnashib, yirik yo‘l-transport hodisasiga sabab bo‘ldi. Oqibatda 57 kishi jarohatlandi. Ulardan to‘qqiz nafari og‘ir, 48 nafari esa yengil tan jarohatlari olgan. Bu haqda Yonhap agentligi xabar berdi.
Hodisa 11 noyabr kuni ertalab sodir bo‘lgan. 60 yoshdan oshgan haydovchi boshqaruvidagi avtobus svetoforning yashil chirog‘ini kutib turgan transport vositalariga kelib urilgan. To‘qnashuv natijasida to‘rtta avtobus, bir yuk mashinasi va 27 ta yengil avtomobil shikastlangan.
Ma’lumotlarga ko‘ra, avtobus 100–150 metr masofada transport vositalariga ketma-ket urilib, yo‘lning o‘rta to‘sig‘iga borib to‘xtagan. Jarohatlanganlar orasida avtobus haydovchisi ham bor. U transport ichida qisilib qolganidan so‘ng qutqaruvchilar tomonidan chiqarilib, shifoxonaga olib ketilgan.
Haydovchi politsiyaga tormoz tizimi ishlamay qolganini aytgan. Tekshiruv davomida uning mast bo‘lmagani aniqlangan.
Hozirda politsiya avariya sabablarini o‘rganmoqda. Jumladan, tormoz tizimidagi texnik nosozlik yoki haydovchining pedalni noto‘g‘ri bosgani ehtimollari tekshirilmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…