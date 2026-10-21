Ebola xavfi kuchaymoqda: Nigeriyada virus aniqlandi, 44 kishi nazoratda

·56·Dunyo
Ebola xavfi kuchaymoqda: Nigeriyada virus aniqlandi, 44 kishi nazoratda

Nigeriya poytaxti Abujada Ebola virusi bilan kasallanish holati qayd etildi. Bu haqda “The Guardian” nashri xabar berdi. Bemor bilan aloqada bo‘lgan 44 kishi aniqlanib, ularda infeksiya mavjudligi tekshirilmoqda.

Ma’lumotlarga ko‘ra, ayolda kasallik alomatlari 7-oktyabr kuni boshlangan. U to‘rt kundan keyin Abuja shahridagi shifoxonaga yotqizilgan va tekshiruvlar natijasida Ebola bilan kasallangani tasdiqlangan. Bemorning Nigeriyaga qachon kelgani hamda virusni qayerda yuqtirgani hozircha aniqlanmagan.

Uganda Sog‘liqni saqlash vazirligi ayol mamlakat hududidan tranzit orqali o‘tganini bildirgan. Vazirlik ma’lumotiga ko‘ra, u Nigeriya fuqarosi bo‘lib, Kongo Demokratik Respublikasining sharqiy qismiga xizmat safari bilan borgan. Biroq Nigeriya rasmiylari uning fuqaroligini tasdiqlamagan.

Afrika kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazlari bosh direktori Jan Kaseya vaziyatni “nihoyatda jiddiy tahdid” deb baholagan. Uning aytishicha, Ebola virusining Bundibugyo turidan o‘lim darajasi qariyb 50 foizni tashkil etadi.

“The Guardian” xabariga ko‘ra, Keniya ham shu oy boshida Ebola bilan kasallanishning ilk holatini tasdiqlagan. Shundan buyon mamlakatda to‘qqizta zararlanish holati qayd etilgan. Uganda esa avvalgi epidemiya tugaganini e’lon qilgan.

Nigeriya sog‘liqni saqlash idoralari Keniyada kasallik aniqlanganidan so‘ng epidemiologik kuzatuvni kuchaytirgan va ehtimoliy epidemiya holatiga tayyorgarlik choralarini ko‘rgan.

Hozircha infeksiya manbai aniqlanmagan. Mutaxassislar bemor bilan aloqada bo‘lgan shaxslarni tekshirish orqali virus tarqalishi xavfini baholamoqda.

AbujaEbola virusiNigeriyaUganda Sog‘liqni saqlash vazirligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kongoda Ebola virusi bilan bog‘liq vaziyat yanada og‘irlashmoqdaKongoda Ebola virusi bilan bog‘liq vaziyat yanada og‘irlashmoqda6 iyun 12:53Nigeriyada 15 yoshli o‘smir parlament a’zosi bo‘lishiga bir bahya qoldiNigeriyada 15 yoshli o‘smir parlament a’zosi bo‘lishiga bir bahya qoldi14 oktabr 18:31Fransiyada Ebola aniqlangan ilk bemor sog‘ayib, shifoxonadan chiqdiFransiyada Ebola aniqlangan ilk bemor sog‘ayib, shifoxonadan chiqdi7 iyul 16:40Kongoda Ebola virusi bilan bog‘liq vaziyat yana og‘irlashdiKongoda Ebola virusi bilan bog‘liq vaziyat yana og‘irlashdi15 may 17:17Kongoda Ebola vahimasi: aholi shifoxonaga o‘t qo‘ydiKongoda Ebola vahimasi: aholi shifoxonaga o‘t qo‘ydi22 may 17:42Ebola bilan kasallanish holatlari 488 taga ko‘paydiEbola bilan kasallanish holatlari 488 taga ko‘paydi7 iyun 13:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi