Samolyotda eshikni ochishga uringan yo‘lovchi parvoz vaqtida vafot etdi

·9·Dunyo
Samolyotda eshikni ochishga uringan yo‘lovchi parvoz vaqtida vafot etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 6-oktyabr kuni Nigeriyada Kenya Airways aviakompaniyasining Nayrobi–Lagos yo‘nalishidagi reysi davomida bir yo‘lovchi samolyot eshigini ochishga uringach, vafot etdi.
  • U avval Madagaskarga kirishga ruxsat berilmagani sababli Nigeriyaga qaytarilgan edi.
  • Samolyot Lagosga qo‘nishidan 20 daqiqa oldin yo‘lovchi hushsiz bo‘lib qolgan va aeroportga qo‘ngach, uning o‘limi tasdiqlangan.
  • Hodisa yuzasidan Nigeriya politsiyasi tergov olib bormoqda.

Joriy yilning 6 oktyabr kuni Nigeriyada Nayrobi–Lagos yo‘nalishi bo‘yicha parvoz qilayotgan samolyotda kutilmagan hodisa yuz berdi. Parvoz vaqtida yo‘lovchilardan biri ekipaj a’zolariga qarshilik ko‘rsatib, dastlab uchuvchilar kabinasiga kirishga, keyin esa samolyot eshigini ochishga uringan. Hodisa oqibatida u vafot etdi. Bu haqda Nigeriya Fuqaro aviatsiyasi boshqarmasi ma’lumotlariga tayanib, “Legit.ng” xabar berdi.

Qayd etilishicha, ushbu yo‘lovchi dastlab aviakompaniya tomonidan Madagaskarga olib borilgan. Biroq u yerda mamlakat bojxona organlari tomonidan ortga qaytarilgan va Madagaskar hududiga kirishiga ruxsat berilmagan. Shu sababli Kenya Airways uni yana o‘sha yo‘nalish bo‘yicha Nigeriyaga qaytarishga majbur bo‘lgan.

Qaytish parvozi davomida erkakning xatti-harakatlari keskin o‘zgarib, u tajovuzkor harakat qila boshlagan. U birinchi navbatda uchuvchilar kabinasiga kirishga uringan. Biroq ekipaj uning kabinaga kirishiga yo‘l qo‘ymagan. Shundan keyin yo‘lovchi samolyotning orqa eshigi tomon borib, uni ochishga harakat qilgan.

Boshqa yo‘lovchilarning xavfsizligini ta’minlash hamda vaziyatning yanada keskinlashib ketishining oldini olish maqsadida ekipaj a’zolari erkakni ushlab, qo‘llarini orqasidan bog‘lab qo‘ygan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda ham yo‘lovchining samolyot havoda bo‘lgan paytda eshikni ochishga urinayotgani aks etgan.

Kenya Airways ma’lumotiga ko‘ra, samolyot Lagosga qo‘nishiga taxminan 20 daqiqa qolganida yo‘lovchi hushsiz holatga kelgan. Ekipaj a’zolari unga zudlik bilan birinchi tibbiy yordam ko‘rsatgan. Shunga qaramay, samolyot Lagosdagi Murtala Muhammad xalqaro aeroportiga taxminan soat 21:41 da qo‘nganidan so‘ng, tibbiyot xodimlari yo‘lovchini ko‘zdan kechirib, uning vafot etganini aniqlagan.

Hozircha marhumning shaxsi, fuqaroligi va yoshi, shuningdek, uning o‘limiga nima sabab bo‘lgani rasman oshkor etilmagan. Mazkur holat yuzasidan Nigeriya politsiyasi tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda.

Nigeriya Fuqaro aviatsiyasi boshqarmasi vakili Maykl Achimugum hodisaning aniq sabablari bo‘yicha tergov yakunlanguniga qadar xulosa chiqarmaslikka chaqirdi. Uning ta’kidlashicha, agar marhumning oilasi zarur deb hisoblasa, sud-tibbiy ekspertiza o‘tkazilishini so‘rashi mumkin.

Kenya Airways kompaniyasi esa marhumning yaqinlariga hamdardlik bildirgan. Aviakompaniya tergov jarayoni doirasida mahalliy organlar hamda aviatsiya nazorati idoralari bilan zarur hamkorlikni amalga oshirishini ma’lum qilgan.

Kenya AirwaysNigeriyaMurtala Muhammad aeroportiaviatsiya hodisasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

9 ming metr balandlikda yo‘lovchi samolyot eshigini ochmoqchi bo‘ldi9 ming metr balandlikda yo‘lovchi samolyot eshigini ochmoqchi bo‘ldi10 avgust 12:50Samolyotda yo‘lovchi favqulodda chiqish eshigini ochishga urindiSamolyotda yo‘lovchi favqulodda chiqish eshigini ochishga urindi9 avgust 12:46Uyiga bostirib kirgan o‘g‘rini adabini bergan 82 yoshli Villi Merfi barchaning e’tiboriga tushdiUyiga bostirib kirgan o‘g‘rini adabini bergan 82 yoshli Villi Merfi barchaning e’tiboriga tushdi15 sentabr 22:22Parvozdagi olovli sarosima: Sobiq vazir samolyotda kutilmagan yong‘in keltirib chiqardiParvozdagi olovli sarosima: Sobiq vazir samolyotda kutilmagan yong‘in keltirib chiqardi21 sentabr 18:59Samolyotda pauerbank yonib ketdi: KLM reysi Amsterdamga qaytishga majbur bo‘ldiSamolyotda pauerbank yonib ketdi: KLM reysi Amsterdamga qaytishga majbur bo‘ldi22 sentabr 12:12Braziliya prezidenti g‘azabda: Braziliya samolyoti nega deyarli bo‘sh qaytdi?Braziliya prezidenti g‘azabda: Braziliya samolyoti nega deyarli bo‘sh qaytdi?14 iyul 23:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?