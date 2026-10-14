Nigeriyada 15 yoshli o‘smir parlament a’zosi bo‘lishiga bir bahya qoldi

·66·Dunyo
Nigeriyada 15 yoshli o‘smir parlament a’zosi bo‘lishiga bir bahya qoldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Nigeriyada pakanalik holati bilan yashovchi 15 yoshli Mahmud Sadis Buba o‘zini 30 yoshda deb ko‘rsatib, parlament a’zosi bo‘lishga yaqin keldi.
  • Internetda tarqalgan hujjatlar uning 2010 yilda tug‘ilgan bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatib, mamlakatda katta shov-shuvga sabab bo‘ldi.

Nigeriyada bo‘y o‘sishiga ta’sir qiluvchi pakanalik holati bilan yashovchi Mahmud Sadis Buba o‘z yoshini kattaroq ko‘rsatib, mamlakat parlamenti a’zosi bo‘lishga deyarli erishdi. U o‘zini 30 yoshda deb tanishtirgan bo‘lsa-da, internetda tarqalgan hujjatlar uning aslida 2010 yilda tug‘ilgan bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatdi. Bu holat mamlakatda katta shov-shuvga sabab bo‘ldi.

Nigeriyada «Abin Al-Ajabin Zazzau» — «Zariya mo‘jizasi» nomi bilan tanilgan Mahmud Sadis Bubaning ommalashuvi o‘tgan oyda boshlandi. Uning Xalq taraqqiyot partiyasi (APC) tomonidan Vakillar palatasidagi o‘rin uchun o‘tkazilgan saralash jarayonida ishtirok etgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqaldi.

Dastlab uning siyosatga kirib kelishi siyosiy hayotda turli qatlam vakillari uchun kengroq imkoniyatlar yaratishga qaratilgan ijobiy namuna sifatida qabul qilindi. Biroq ko‘p o‘tmay, bu voqea mamlakat miqyosidagi mojaroga aylandi.

O‘zini 30 yoshda deb tanishtirgan

Zariya shahridagi Sabon Gari hududidan bo‘lgan Buba partiya saralash jarayonida o‘zi haqida ma’lumot bergan. U o‘rta maktabning yuqori bosqichini tamomlaganlik to‘g‘risidagi shahodatnomaga ega ekanini va avval haydovchi bo‘lib ishlaganini aytgan.

Shuningdek, o‘zining bo‘yi pastligi va tashqi ko‘rinishi bolalarnikiga o‘xshashligini pakanalik holati bilan izohlagan. Biroq u 30 yoshda ekanini ta’kidlagan.

«Bu men haqimda emas, bu xalq haqida. Odamlar menga xizmat qilishimni so‘rab murojaat qilishdi va men ularga xizmat qilaman», — degan edi Mahmud Sadis Buba partiya vakillari oldida.

Uning ushbu sodda, ammo ta’sirchan gaplari Nigeriya ijtimoiy tarmoqlarida eng ko‘p muhokama qilingan siyosiy iqtiboslardan biriga aylandi. Ko‘pchilik «Zariya mo‘jizasi» haqida gapira boshladi va uni mamlakat siyosatini o‘zgartirishga qodir shaxs sifatida ko‘ra boshladi.

Biroq uning parlamentga saylanish imkoniyati haqidagi umidlar ko‘p o‘tmay shubha ostida qoldi.

Internetdagi hujjatlar yosh bilan bog‘liq savollarni keltirib chiqardi

Do‘ppi kiygan va qo‘lida mikrofoni bor bola odamlar qurshovida qo‘llarini yuqori ko‘tarib turibdi.

Buba o‘zining saralash videosida 1995 yil 2 avgust kuni tug‘ilganini aytgan. Bu ma’lumotga ko‘ra, u 30 yoshdan oshgan bo‘lishi kerak edi.

Biroq internetda tarqalgan, unga aloqador ekani aytilgan hujjatlarda uning 2010 yilda tug‘ilgan bo‘lishi mumkinligi ko‘rsatilgan. Agar bu ma’lumot tasdiqlansa, u o‘zini aytgan yoshidan ancha kichik, ya’ni 15–16 yoshlarda bo‘lishi mumkin.

Nigeriyada Vakillar palatasiga saylanish uchun nomzodlar kamida 25 yoshda bo‘lishi shart. Ammo Buba bilan bog‘liq vaziyatda asosiy masala faqat saylovda qatnashish uchun belgilangan yosh chegarasi emas.

Agar u haqiqatan ham 2010 yilda tug‘ilgan bo‘lsa, Nigeriya qonunchiligi va xalqaro bolalar huquqlariga oid me’yorlarga ko‘ra, u hali voyaga yetmagan hisoblanadi. Bu esa uning partiya saralashidan qanday o‘tgani haqida jiddiy savollarni keltirib chiqarmoqda.

Partiya saralashidan qanday o‘tgan?

Hozirda ko‘pchilik 15 yoshli, pakanalik holati bilan yashovchi o‘smir qanday qilib APC partiyasining saralash jarayonidan o‘tib, Nigeriya siyosatining e’tiborga tushgan vakillaridan biriga aylangani haqida o‘ylamoqda.

Bu holat mas’ullarning e’tiborsizligi tufayli yuz berdimi yoki kimdir uning nomzodini ataylab ilgari surdimi? Nomzodning yoshi tekshirilmaganmi yoki mavjud hujjatlar yetarlicha o‘rganilmaganmi?

Hozircha bu savollarga aniq javob berilmagan. Bubaning haqiqiy yoshi va hujjatlardagi tafovutlar rasman tasdiqlanishi kerak.

Shu tariqa, dastlab siyosiy hayotda teng imkoniyatlar yaratishga umid uyg‘otgan voqea Nigeriyada nomzodlarni saralash tartibi va nazorat tizimi haqidagi bahslarga sabab bo‘ldi.

Mahmud Sadis BubaXalq taraqqiyot partiyasi (APC)Zariya mo‘jizasiNigeriya parlament
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

16 yoshli o‘smir besh yildan beri hovuzda yashab kelmoqda16 yoshli o‘smir besh yildan beri hovuzda yashab kelmoqda6 oktabr 08:50Aleksandr Vuchich parlamentni tarqatadi: Serbiyada saylovlar qachon?Aleksandr Vuchich parlamentni tarqatadi: Serbiyada saylovlar qachon?9 sentabr 11:54Hojatxonada 13 soat: Belgiyada deputat eshik qulflanib qolib tuni bilan qamalib yotdiHojatxonada 13 soat: Belgiyada deputat eshik qulflanib qolib tuni bilan qamalib yotdi17 sentabr 21:4636 yoshli FIDE menejeri to‘satdan vafot etdi36 yoshli FIDE menejeri to‘satdan vafot etdi25 avgust 11:12Nigeriyada o‘quvchilar o‘g‘irlanishi yana xavotir uyg‘otmoqdaNigeriyada o‘quvchilar o‘g‘irlanishi yana xavotir uyg‘otmoqda18 aprel 20:07Dahshatli tafsilotlar: Tailandda 14 yoshli o‘smir maktabda otishma sodir etdiDahshatli tafsilotlar: Tailandda 14 yoshli o‘smir maktabda otishma sodir etdi7 avgust 19:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi