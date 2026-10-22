Hayvonlarda uchraydigan virus ilk bor odamda aniqlandi

·66·Dunyo
Hayvonlarda uchraydigan virus ilk bor odamda aniqlandi

Fransiyada asosan qoramollarda uchraydigan Shamonda virusi ilk bor insonda aniqlandi. Virus qayd etilgan bemor oktyabr oyi boshida Lion shahrida vafot etgan. Bu haqda Euronews xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, ushbu holatga qadar virus odamlarga yuqmaydi, deb hisoblangan. Vafot etgan bemorning immuniteti keskin zaiflashgan bo‘lib, u Liondagi kasalxonada davolangan.

Mutaxassislar virus bemorga mayda qon so‘ruvchi hasharot orqali yuqqan bo‘lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Biroq infeksiyaning aniq manbasi hozircha noma’lum.

Bemorda o‘limidan oldin kuzatilgan miya asoratlari virus bilan bog‘liq bo‘lishi ehtimoli bor. Ayni paytda Shamonda infeksiyasi uning o‘limiga sabab bo‘lganmi yoki boshqa omillar ham ta’sir ko‘rsatganmi, degan savol o‘rganilmoqda. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti va Yevropa kasalliklarning oldini olish va nazorat qilish markazi tekshiruvda hamkorlik qilmoqda.

Hozircha virus aholi salomatligi uchun keng ko‘lamli xavf tug‘dirayotganiga dalil yo‘qligi bildirilgan.

Shamonda virusi haqida nimalar ma’lum?

Virus asosan qoramollarga ta’sir qiladi. Kasallangan hayvonlarda isitma, holsizlik va ich ketishi kuzatilishi, sigirlarda esa sut mahsuldorligi pasayishi mumkin. Infeksiya mayda chaquvchi hasharotlar orqali tarqaladi.

Shamonda virusi ilk bor 1960-yillarning o‘rtalarida Nigeriyada aniqlangan. Keyinchalik Afrika va Yaponiyada ham qayd etilgan. 2026 yil yozida esa virus Yevropaning bir qator mamlakatlarida hayvonlar orasida tarqalgan.

Fransiyadagi ushbu holat virusning insonda aniqlangan birinchi ma’lum misoli hisoblanadi. Uning o‘lim bilan bog‘liqligi bo‘yicha yakuniy xulosa hali berilmagan.

Shamonda virusiFransiyaLionJahon sog‘liqni saqlash tashkiloti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada laboratoriya xodimining o‘limi: JSST xavfli kasallik tarqalishiga dalil topmadiRossiyada laboratoriya xodimining o‘limi: JSST xavfli kasallik tarqalishiga dalil topmadi11 oktabr 13:47Dunyoda 170 milliondan ortiq bola semizlikdan aziyat chekmoqdaDunyoda 170 milliondan ortiq bola semizlikdan aziyat chekmoqda7 oktabr 20:58«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat13 sentabr 13:02O‘zbekiston ortiqcha vazn bo‘yicha MDHda 1-o‘ringa chiqdi: Xavotirli statistikaO‘zbekiston ortiqcha vazn bo‘yicha MDHda 1-o‘ringa chiqdi: Xavotirli statistika10 avgust 20:5290 yoshgacha "yashash siri"mi? 11 odatdan qay biri haqiqatan ishlaydi?90 yoshgacha "yashash siri"mi? 11 odatdan qay biri haqiqatan ishlaydi?9 avgust 12:44Salomatlikni sekin buzadigan 16 odat: qay biri sizda bor?Salomatlikni sekin buzadigan 16 odat: qay biri sizda bor?2 avgust 17:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda