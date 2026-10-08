“Chegara bilmas shifokorlar” Kongodagi Ebola virusi nazoratdan chiqqanini aytishmoqda

·37·Dunyo
“Chegara bilmas shifokorlar” Kongodagi Ebola virusi nazoratdan chiqqanini aytishmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • "Chegara bilmas shifokorlar" tashkiloti Kongo Demokratik Respublikasidagi Ebola virusi tarqalishining nazoratdan chiqqanini ma'lum qildi.
  • Shimoliy Kivu viloyatida kasallikning tarqalish sur'ati to'xtatib bo'lmas darajaga yetgan va barcha yangi holatlarning qariyb 40 foizi aynan shu hududga to'g'ri kelmoqda.
  • Joriy yilning aprel oyidan buyon 8 603 kishi virus yuqtirib olgan bo'lib, ularning 4 148 nafari vafot etgan.

Afrika qit’asida halokatli Ebola bezgagi virusi bilan bog‘liq epidemiologik vaziyat o‘ta xavfli nuqtaga yetdi. Nufuzli xalqaro insonparvarlik tashkiloti bo‘lgan «Chegara bilmas shifokorlar» (MSF) Kongo Demokratik Respublikasidagi (KDR) ahvol rasman nazoratdan chiqib ketganini ma’lum qildi.

Africanews telekanali tarqatgan shoshilinch xabarlarga ko‘ra, ayniqsa mamlakatning Shimoliy Kivu viloyatida kasallikning tarqalish sur’ati to‘xtatib bo‘lmas darajaga kelib qolgan.

O‘choq markazi: Yangi holatlarning qariyb yarmi bir hududda

Xalqaro tibbiyot ekspertlari virus tarqalishining geodemografik xaritasini ochiqladi:

  • Shimoliy Kivu — epidemiya markazi: Mamlakatning shimoli-sharqiy hududlarida vaziyat o‘ta og‘irlashgan;

  • 40 foizlik ulush: Hozirda butun Kongo bo‘yicha laboratoriyada tasdiqlanayotgan barcha yangi kasallanish holatlarining qariyb 40 foizi aynan ushbu viloyat hissasiga to‘g‘ri kelmoqda;

  • Tibbiy inqiroz: Hududdagi shifoxonalar va karantin izolatorlari bemorlar oqimiga bardosh bera olmayotgani, tibbiy vositalar hamda himoya kiyimlari taqchilligi kuzatilayotgani ta’kidlanmoqda.

Qo‘rqinchli statistika: Aprel oyidan buyon 4 148 kishi vafot etdi

Kasallikning qaytalanish davri va uning fojiali raqamlari:

  • Epidemiyaning boshlanishi: Kongo Demokratik Respublikasida Ebolaning navbatdagi kuchli to‘lqini joriy 2026 yilning aprel oyida boshlangan edi;

  • 8 600 dan ortiq bemor: So‘nggi rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, mamlakat bo‘yicha xavfli virus yuqtirib olgani tasdiqlangan fuqarolar soni 8 603 nafarga yetdi;

  • O‘lim holatlari: Kasallik oqibatida shu kungacha 4 148 nafar inson hayotdan ko‘z yumdi. Bu esa kasallanganlar orasidagi o‘lim darajasi qariyb 48 foizni tashkil etayotganini ko‘rsatadi.

Xalqaro hamjamiyatga murojaat

Insonparvarlik tashkilotlari dunyo yetakchilari va Jahon sog‘liqni saqlash tashkilotini (JSST) zudlik bilan aralashishga chaqirmoqda:

  • Chegaralar osha tarqalish xavfi: Nazorat qilinmagan migratsiya va beqaror xavfsizlik muhiti sababli Ebolaning qo‘shni davlatlarga o‘tib ketish ehtimoli juda yuqori;

  • Shoshilinch resurslar: Epidemiya ko‘lamini jilovlash uchun maxsus vaksinalar, dori-darmon va xalqaro shifokorlar brigadalarini favqulodda jalb etish talab qilinmoqda.

Shimoliy Kivudagi sanitariya inqirozi nafaqat Afrika mintaqasi, balki global biologik xavfsizlik tizimi uchun ham jiddiy sinovga aylandi.

EbolaKongo Demokratik RespublikasiChegara bilmas shifokorlar (MSF)Shimoliy Kivu
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ebola bilan kasallanish holatlari 488 taga ko‘paydiEbola bilan kasallanish holatlari 488 taga ko‘paydi7 iyun 13:04Kongoda Ebola bo‘yicha 906 ta gumonli holat qayd etildiKongoda Ebola bo‘yicha 906 ta gumonli holat qayd etildi29 may 19:40FIFA JCH-2026 da Kongo DR safida noqonuniy darvozabon o‘ynashiga ko‘z yumgani fosh bo‘ldiFIFA JCH-2026 da Kongo DR safida noqonuniy darvozabon o‘ynashiga ko‘z yumgani fosh bo‘ldiKecha 08:05Ebolaga qarshi sunʻiy yoʻldosh qalqoni: Starlink Afrikaga yordam bermoqdaEbolaga qarshi sunʻiy yoʻldosh qalqoni: Starlink Afrikaga yordam bermoqda6 iyun 11:55Kongoda Ebola bilan bog‘liq vaziyat yanada og‘irlashdiKongoda Ebola bilan bog‘liq vaziyat yanada og‘irlashdi25 may 12:39«Bu haqda avval gapirganman»: Kannavaro O‘zbekistonning qaysi muammosini aytdi?«Bu haqda avval gapirganman»: Kannavaro O‘zbekistonning qaysi muammosini aytdi?6 avgust 19:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?