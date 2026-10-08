“Chegara bilmas shifokorlar” Kongodagi Ebola virusi nazoratdan chiqqanini aytishmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- "Chegara bilmas shifokorlar" tashkiloti Kongo Demokratik Respublikasidagi Ebola virusi tarqalishining nazoratdan chiqqanini ma'lum qildi.
- Shimoliy Kivu viloyatida kasallikning tarqalish sur'ati to'xtatib bo'lmas darajaga yetgan va barcha yangi holatlarning qariyb 40 foizi aynan shu hududga to'g'ri kelmoqda.
- Joriy yilning aprel oyidan buyon 8 603 kishi virus yuqtirib olgan bo'lib, ularning 4 148 nafari vafot etgan.
Afrika qit’asida halokatli Ebola bezgagi virusi bilan bog‘liq epidemiologik vaziyat o‘ta xavfli nuqtaga yetdi. Nufuzli xalqaro insonparvarlik tashkiloti bo‘lgan «Chegara bilmas shifokorlar» (MSF) Kongo Demokratik Respublikasidagi (KDR) ahvol rasman nazoratdan chiqib ketganini ma’lum qildi.
Africanews telekanali tarqatgan shoshilinch xabarlarga ko‘ra, ayniqsa mamlakatning Shimoliy Kivu viloyatida kasallikning tarqalish sur’ati to‘xtatib bo‘lmas darajaga kelib qolgan.
O‘choq markazi: Yangi holatlarning qariyb yarmi bir hududda
Xalqaro tibbiyot ekspertlari virus tarqalishining geodemografik xaritasini ochiqladi:
Shimoliy Kivu — epidemiya markazi: Mamlakatning shimoli-sharqiy hududlarida vaziyat o‘ta og‘irlashgan;
40 foizlik ulush: Hozirda butun Kongo bo‘yicha laboratoriyada tasdiqlanayotgan barcha yangi kasallanish holatlarining qariyb 40 foizi aynan ushbu viloyat hissasiga to‘g‘ri kelmoqda;
Tibbiy inqiroz: Hududdagi shifoxonalar va karantin izolatorlari bemorlar oqimiga bardosh bera olmayotgani, tibbiy vositalar hamda himoya kiyimlari taqchilligi kuzatilayotgani ta’kidlanmoqda.
Qo‘rqinchli statistika: Aprel oyidan buyon 4 148 kishi vafot etdi
Kasallikning qaytalanish davri va uning fojiali raqamlari:
Epidemiyaning boshlanishi: Kongo Demokratik Respublikasida Ebolaning navbatdagi kuchli to‘lqini joriy 2026 yilning aprel oyida boshlangan edi;
8 600 dan ortiq bemor: So‘nggi rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, mamlakat bo‘yicha xavfli virus yuqtirib olgani tasdiqlangan fuqarolar soni 8 603 nafarga yetdi;
O‘lim holatlari: Kasallik oqibatida shu kungacha 4 148 nafar inson hayotdan ko‘z yumdi. Bu esa kasallanganlar orasidagi o‘lim darajasi qariyb 48 foizni tashkil etayotganini ko‘rsatadi.
Xalqaro hamjamiyatga murojaat
Insonparvarlik tashkilotlari dunyo yetakchilari va Jahon sog‘liqni saqlash tashkilotini (JSST) zudlik bilan aralashishga chaqirmoqda:
Chegaralar osha tarqalish xavfi: Nazorat qilinmagan migratsiya va beqaror xavfsizlik muhiti sababli Ebolaning qo‘shni davlatlarga o‘tib ketish ehtimoli juda yuqori;
Shoshilinch resurslar: Epidemiya ko‘lamini jilovlash uchun maxsus vaksinalar, dori-darmon va xalqaro shifokorlar brigadalarini favqulodda jalb etish talab qilinmoqda.
Shimoliy Kivudagi sanitariya inqirozi nafaqat Afrika mintaqasi, balki global biologik xavfsizlik tizimi uchun ham jiddiy sinovga aylandi.
Izohlar 0
…