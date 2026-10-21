ChatGPT Germaniya sudlariga minglab muammo tug‘dirmoqda

·63·Dunyo
ChatGPT Germaniya sudlariga minglab muammo tug‘dirmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Germaniyada ChatGPT yordamida tayyorlangan va hajmi 4500 sahifagacha yetadigan sud arizalarining ko‘payishi sudyalar ishini murakkablashtirmoqda.
  • Sun’iy intellekt ba’zan mavjud bo‘lmagan qonunlar va sud qarorlarini keltirayotgani sababli xodimlar har bir ma’lumotni alohida tekshirishga majbur bo‘lmoqda.

Germaniyada ChatGPT yordamida tayyorlangan sud arizalari ko‘payib, sudyalar uchun yangi muammo yuzaga kelmoqda. Ayrim murojaatlar minglab sahifadan iborat bo‘lib, ularda mavjud bo‘lmagan qonunlar va haqiqatda chiqarilmagan sud qarorlari ham keltirilmoqda.

Ma’lum qilinishicha, sun’iy intellektdan foydalanib sudga murojaat qilayotganlar soni sezilarli darajada oshgan. Bu esa sud xodimlarining ish hajmini ko‘paytirib, hujjatlarni tekshirish jarayonini murakkablashtirmoqda.

4500 sahifalik ariza sudyalarni qiynamoqda

Ayrim da’vo arizalarining hajmi 4500 sahifagacha yetayotgani aytilmoqda. Bunday ulkan hujjatlarni ko‘rib chiqish sudyalardan ko‘p vaqt va mehnat talab qiladi.

Muammoning yana bir jihati shundaki, ChatGPT ba’zan huquqiy ma’lumotlarni noto‘g‘ri taqdim etishi mumkin. Xususan, sun’iy intellekt mavjud bo‘lmagan qonunlar yoki amalda qabul qilinmagan sud qarorlarini haqiqiy ma’lumotdek ko‘rsatib qo‘yishi ehtimoli bor.

Natijada sud xodimlari keltirilgan dalillarni, qonun normalarini va sud qarorlarini alohida tekshirishga majbur bo‘lmoqda.

Germaniya hujjatlar hajmini cheklamoqchimi?

Vaziyat jiddiy tus olgach, Germaniya Adliya vazirligi sudlarga topshiriladigan hujjatlar hajmiga cheklov o‘rnatish imkoniyatini ko‘rib chiqmoqda.

Qizig‘i shundaki, sun’iy intellekt keltirib chiqargan muammoni hal etishda ham xuddi shu texnologiyadan foydalanish mumkin. Sudlar haddan tashqari uzun arizalarni tahlil qilish, muhim ma’lumotlarni ajratib olish va hujjatlarni ko‘rib chiqishni tezlashtirish uchun sun’iy intellektni qo‘llashni ko‘rib chiqishi mumkin.

Biroq bunday texnologiyalardan foydalanishda huquqiy ma’lumotlarning aniqligini tekshirish muhimligicha qoladi. Chunki sun’iy intellekt tayyorlagan matn qanchalik ishonarli ko‘rinmasin, undagi har bir qonun va sud qarori haqiqiy bo‘lishi shart.

GermaniyaChatGPTsud arizalariAdliya vazirligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHning 8 ta shtati OpenAI'ni sudga berdi: ChatGPT'ga qanday ayblovlar qo‘yilmoqda?AQSHning 8 ta shtati OpenAI'ni sudga berdi: ChatGPT'ga qanday ayblovlar qo‘yilmoqda?18 oktabr 15:37Fermer ChatGPTda o‘g‘lini o‘ldirish rejasini yozgani uchun hibsga olindiFermer ChatGPTda o‘g‘lini o‘ldirish rejasini yozgani uchun hibsga olindi21 sentabr 09:11ChatGPT'ga aytilgan reja politsiyagacha yetib bordi: Braziliyada fermer hibsga olindiChatGPT'ga aytilgan reja politsiyagacha yetib bordi: Braziliyada fermer hibsga olindi20 sentabr 23:20Germaniya minglab suriyaliklarni vataniga qaytarmoqda: Deportatsiya qilish boshlandiGermaniya minglab suriyaliklarni vataniga qaytarmoqda: Deportatsiya qilish boshlandi14 oktabr 19:49«Urush tugadi, uyingizga qayting!»: Germaniya suriyalik qochqinlarni deportatsiya qilmoqchi«Urush tugadi, uyingizga qayting!»: Germaniya suriyalik qochqinlarni deportatsiya qilmoqchi22 sentabr 17:04Germaniya fuqarolarni urushga tayyor turishga chaqirdi — shoshilinch va keskin bayonot!Germaniya fuqarolarni urushga tayyor turishga chaqirdi — shoshilinch va keskin bayonot!19 sentabr 17:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi