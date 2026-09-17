Tramp ma’muriyati Mahmud Abbosga BMT Bosh Assambleyasi uchun viza berishdan bosh tortdi

·42·Dunyo
Tramp ma’muriyati Mahmud Abbosga BMT Bosh Assambleyasi uchun viza berishdan bosh tortdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH Prezidenti Donald Tramp ma’muriyati Falastin rahbari Mahmud Abbos va o‘nlab falastinlik mulozimlarga AQSHga kirish vizasini rad etdi.
  • Davlat departamenti bu qarorni Falastin ma’muriyatining Isroil bilan tinchlik majburiyatlarini bajarmagani, xususan, xalqaro sudlarda Isroilga qarshi da’volarni davom ettirayotgani va isroilliklarga hujum qilgan shaxslar oilalariga to‘lovlar to‘layotgani bilan izohladi.

Nyu-Yorkda BMT Bosh Assambleyasining navbatdagi sessiyasi oldidan xalqaro diplomatiya sahnasida katta shov-shuvli mojaro yuz berdi. AQSH Prezidenti Donald Tramp ma’muriyati ketma-ket ikkinchi yil Falastin milliy ma’muriyati rahbari Mahmud Abbos va o‘nlab falastinlik yuqori martabali mulozimlarga AQSHga kirish vizasini berishni rasman rad etdi. «Associated Press» (AP) xabariga ko‘ra, Davlat departamenti ushbu qarorni Falastin ma’muriyatining Isroil bilan tinchlik bitimlari bo‘yicha olgan majburiyatlarini bajarmagani, xususan BMT Xalqaro sudi va Xalqaro jinoiy sudda (XJS) Isroilga qarshi da’volarni davom ettirayotgani hamda isroilliklarga hujum qilgan shaxslar oilalariga to‘lovlar to‘lab kelayotgani bilan izohladi.

«The Times of Israel» nashri qayd etishicha, viza cheklovi tufayli Mahmud Abbos bilan birga katta delegatsiyaning Nyu-Yorkka parvozi bekor bo‘ldi va Falastin tomoni Bosh Assambleyaga Abbosning onlayn videoaloqa orqali nutq so‘zlashiga ruxsat beruvchi maxsus rezolyutsiyani kiritishga majbur bo‘ldi. Xalqaro jamoatchilik esa AQSHning BMT shtab-kvartirasiga mezbon davlat sifatidagi majburiyatlarini buzayotgani, xususan avvalroq rossiyalik diplomatlar ham xuddi shunday viza blokadasiga uchraganini eslatmoqda.

Xo‘sh, Vashingtonning ushbu keskin viza sanksiyasi Falastin-Isroil nizosiga qanday ta’sir ko‘rsatadi, BMT tribunasida Abbos nimalarni bayon qiladi va AQSH mezbonlik maqomidan geosiyosiy qurol sifatida foydalanmoqdami?

«Islohotlar yo‘q va xalqaro sudlarga shikoyatlar»: Davlat departamentining rasmiy sabablari

Vashington tomonidan Falastin rahbariyatiga qo‘yilgan asosiy da’volar:

  • Majburiyatlarning buzilishi: AQSH Davlat departamenti Falastin hukumati avvalgi tinchlik kelishuvlari va va’da qilingan siyosiy islohotlarni amalga oshirmaganini bosh sabab qilib ko‘rsatdi;

  • Xalqaro sudlardagi da’volar: Mahmud Abbos ma’muriyatining BMT Xalqaro sudi va Gaagadagi Xalqaro jinoiy sudga (XJS) Isroilga qarshi arizalar topshirishda davom etayotgani Vashington tomonidan «tinchlik istiqbollariga raxna solish» deb baholandi;

  • Hujumchilarning oilalariga to‘lovlar: Isroilliklarga nisbatan hujumlarda ayblanib qamalgan shaxslar va ularning oilalariga Ramalloh budjetidan moddiy yordam ko‘rsatilishi to‘xtatilmagani keskin qoralandi;

  • Sanksiyalarning uzaytirilishi: Davlat departamenti Falastin ozodlik tashkiloti (FOT) a’zolari va Falastin ma’muriyati mulozimlariga viza bermaslik bo‘yicha sanksiyalar qat’iy davom ettirilishini rasman e’lon qildi.

«Onlayn nutq va akkreditatsiyadan o‘tgan diplomatlar»: Falastin BMTda qanday ishtirok etadi?

Mahmud Abbos va delegatsiyaning Nyu-Yorkdagi ishtiroki bo‘yicha tafsilotlar:

  • O‘nlab mulozimlarga taqiq: «The Times of Israel» ma’lumotlariga ko‘ra, Mahmud Abbos hamrohligida Nyu-Yorkka borishi kerak bo‘lgan o‘nlab falastinlik rasmiy shaxslarning viza arizalari rad etilgan;

  • Videomurojaat formati: Falastinning BMTdagi doimiy missiyasi Bosh Assambleyaga rezolyutsiya loyihasini taqdim etib, o‘tgan yildagi kabi Mahmud Abbosga onlayn videoaloqa orqali minbardan nutq so‘zlash huquqini berishni talab qildi;

  • Nyu-Yorkdagi vakillar: Viza cheklovlariga qaramay, Palestina nomidan Bosh Assambleyaning jonli majlislarida allaqachon BMTda akkreditatsiyadan o‘tib ulgurgan va AQSHda bo‘lib turgan falastinlik diplomatlar ishtirok etadi.

Mezbon davlat mas’uliyati va xalqaro e’tirozlar

AQSH viza cheklovlarining xalqaro huquq me’yorlari bilan to‘qnashuvi:

  • 1947 yilgi BMT bitimining buzilishi: Xalqaro huquq normalariga ko‘ra, AQSH BMT shtab-kvartirasi joylashgan davlat sifatida dunyoning barcha a’zo davlatlari va rasmiy kuzatuvchilarining tadbirlarga to‘sqinliksiz kelishini ta’minlashga majburdir;

  • Rossiya delegatsiyasi bilan bog‘liq holat: Avvalroq Rossiyaning BMTdagi doimiy vakili Vasiliy Nebenzya ham AQSH Axborot bo‘yicha qo‘mita sessiyasida qatnashishi lozim bo‘lgan rossiyalik delegatga viza bermaganini ochiqlab, buni «qabul qiluvchi davlat kelishuvining qo‘pol ravishda buzilishi» deb atagan edi;

  • Diplomatik bosim vositasi: Xalqaro tahlilchilar Vashingtonning viza berish dastagidan siyosiy bosim va muxolif pozitsiyadagi yetakchilarni jazolash quroli sifatida foydalanayotganini ta’kidlamoqda.

Donald Tramp ma’muriyatining Falastin yetakchisiga nisbatan qo‘llagan ushbu viza taqiqi Nyu-Yorkda start olayotgan BMT Bosh Assambleyasining umumiy bahslarini avvalgidan ham keskin va siyosiy qarama-qarshiliklarga to‘la muhitda boshlanishiga zamin yaratdi.

Sizningcha, AQSHning BMT tadbirlarida ishtirok etish uchun kelayotgan xorijiy davlat rahbarlari va diplomatlariga viza bermasligi xalqaro huquq me’yorlariga to‘g‘ri keladimi? Mahmud Abbosning Nyu-Yorkka kiritilmasligi Yaqin Sharqdagi keskinlikni yanada kuchaytirmaydimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va BMT minbari atrofidagi ushbu katta diplomatik mojaro tahlilini barcha siyosat ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!

Mahmud AbbosBMT Bosh AssambleyasiFalastin masalasiAQSH viza cheklovi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qozog‘istonda ota-qizning to‘ydagi raqsi internetda ommalashdi (video)Qozog‘istonda ota-qizning to‘ydagi raqsi internetda ommalashdi (video)Bugun, 15:59Hindistonda mehmonxonada sakkiz oy faoliyat yuritgan soxta politsiya bo‘limi fosh etildiHindistonda mehmonxonada sakkiz oy faoliyat yuritgan soxta politsiya bo‘limi fosh etildiBugun, 15:52Hindiston AQSHni Rossiya va Eron sanksiyalari oqibatlaridan keskin ogohlantirdiHindiston AQSHni Rossiya va Eron sanksiyalari oqibatlaridan keskin ogohlantirdiBugun, 15:43Buyuk Britaniya Maskning yozganlarini «milliy xavfsizlikka tahdid» sifatida tekshirmoqdaBuyuk Britaniya Maskning yozganlarini «milliy xavfsizlikka tahdid» sifatida tekshirmoqdaBugun, 15:36"Oddiy tangalar" deb o‘ylagan 18 yoshli yigit aslida devor ichidan millionlab yevrolik oltin topdi"Oddiy tangalar" deb o‘ylagan 18 yoshli yigit aslida devor ichidan millionlab yevrolik oltin topdiBugun, 15:31Isroil falastinliklarning uylarini buzish uchun «ImiSight» neyron tarmog‘ini ishlatmoqdaIsroil falastinliklarning uylarini buzish uchun «ImiSight» neyron tarmog‘ini ishlatmoqdaBugun, 15:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi