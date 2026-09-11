«Qozog‘iston Rossiyaga topshiradimi yoki BMT qutqarib qoladi?»: Chechenistonlik Mansur Movlayev ishi
Markaziy Osiyo mintaqasida inson huquqlari, siyosiy boshpana va xalqaro ekstraditsiya majburiyatlari to‘qnash kelgan eng dramatik va shov-shuvli sud jarayonlaridan birida keskin burilish yuz berdi. 2026 yil 10 sentyabr kuni Qozog‘iston Ma’muriy ishlar bo‘yicha kassatsiya sudi Rossiya hukumati qidiruvga bergan chechenistonlik muxolifatchi faol Mansur Movlayevga qochqinlik maqomini berishni uzil-kesil rad etdi. Rossiya tomoni uni yirik tovlamachilikda ayblab, darhol ekstraditsiya qilishni qat’iy talab qilmoqda. Faolning o‘zi, xalqaro advokatlar va BMTning maxsus ma’ruzachisi esa bu ayblovlarni to‘qima deb atab, ekstraditsiya uni to‘g‘ridan to‘g‘ri qiynoqlar yoki sudsiz qatl girdobiga tashlashidan bong urmoqda. Xo‘sh, Ostona va Moskva o‘rtasidagi rasmiy kelishuvlar ustun keladimi yoki xalqaro konvensiyalar va inson hayoti?
Birinchi tomon zarbasi: Rossiyaning qidiruv orderi va Qozog‘iston sudining qat’iy rad javoblari
Rossiya huquq-tartibot organlari hamda Qozog‘istonning rasmiy sud tizimi ushbu masalaga qat’iy jinoiy va yuridik asos sifatida yondashmoqda:
Intim videolar bilan tovlamachilik ayblovi: Rossiya Federatsiyasi Movlayevni 50 ming rubl miqdoridagi mablag‘ni shaxsiy videolarni tarqatish tahdidi ostida talab qilganlikda ayblab, xalqaro qidiruvga bergan va bu ekstraditsiya talabining bosh yuridik poydevori hisoblanadi;
Ekstremizm va giyohvandlik moddalari moddalari: Checheniston huquq-tartibot idoralari uni 2020 yilda giyohvand moddalar savdosi (RF JK 228-moddasi) bo‘yicha qamagan bo‘lsa, 2022 yilda muxolifatdagi «1ADAT» harakatini moliyalashtirishda ayblab, ekstremizm bo‘yicha qo‘shimcha ish ochgan;
Qozog‘iston sudidagi to‘siqlar zanjiri: 2025 yil may oyida Olmaotadagi «Esentai Mall»da qo‘lga olingan faolning qochqinlik maqomi bo‘yicha barcha arizalari ketma-ket rad etildi (2025 yil dekabr — qochqinlar komissiyasi; 2026 yil fevral — ma’muriy sud; may — apellyatsiya; sentyabr — kassatsiya);
Ekstraditsiyaga rasmiy «yashil chiroq»: 2026 yilning yanvar oyida Qozog‘iston Bosh prokurori o‘rinbosari Movlayevni Rossiyaga topshirishni rasman ma’qullagan va ekstraditsiya hibsi 2027 yil 13 yanvargacha uzaytirilgan.
Ikkinchi tomon himoyasi: «To‘qima ishlar, qiynoqlar xavfi va BMTning shoshilinch bongi»
Mansur Movlayevning himoyachilari, muxolifat vakillari va nufuzli xalqaro inson huquqlari tashkilotlari esa butun jarayon siyosiy qasos ekanini bildirmoqda:
«Qurbonlarni hatto tanimayman»: Movlayev 50 ming rubllik tovlamachilik ishi to‘liq uyushtirilganini, unda ko‘rsatilgan «jabrlanuvchilar»ni hayotida ko‘rmaganini va ekstremizm ayblovidagi pul o‘tkazmalarini kuch ishlatar tizim xodimlarining o‘zlari soxtalashtirganini aytmoqda;
Qodirov rejimi tanqidi uchun jazo: Faol barcha ta’qiblar uning Checheniston rahbariyati siyosatini ochiq tanqid qilgani ortidan boshlanganini va uning faoliyati so‘z erkinligi bilan bog‘liqligini ta’kidlaydi;
BMTning ochiq ogohlantirishi: BMTning maxsus ma’ruzachisi Mariana Katsarova Movlayev Rossiyaga topshirilgan taqdirda uni shafqatsiz qiynoqlar, siyosiy ta’qib yoki sudsiz qatl kutayotgani haqida rasmiy bayonot berib, uni topshirmaslikka chaqirgan;
Qirg‘izistondagi noodatiy iltimos: 2023 yilda Bishkek sudida noqonuniy chegara kesib o‘tishda ayblanganda, Movlayev suddan maksimal qamoq jazosini so‘ragandi — chunki uning fikricha, Qirg‘iziston turmasida o‘tirish «Rossiyadagi erkinlikdan ming chandon xavfsizroq» edi.
«Qozog‘iston tomoni xalqaro majburiyatlarga ko‘ra, insonni qiynoqlar xavfi muqarrar bo‘lgan davlatga topshirishi mumkin emas. Bu ishda yuridik formalizm inson hayotidan ustun qo‘yilmoqda», — deya munosabat bildirishdi mustaqil huquq himoyachilari.
Tarozi pallasi: Diplomatik bosim va inson hayoti to‘qnashuvi
Baholash mezonlari
Rossiya va Qozog‘iston prokuraturasi pozitsiyasi
Movlayev va BMT inson huquqlari pozitsiyasi
Huquqiy asos
Tovlamachilik bo‘yicha xalqaro qidiruv va Minsk konvensiyasi
Qochqinlar to‘g‘risidagi Jeneva konvensiyasi va qiynoqlarga qarshi pakt
Ishning mohiyati
50 ming rubllik jinoiy tovlamachilik va ekstremizm
So‘z erkinligi va Qodirov siyosatini tanqid qilgani uchun qasos
Kelgusi xavflar
Qonuniy sud va tergov harakatlarini o‘tkazish va’dasi
Qiynoqlar, noinsoniy muomala yoki sudsiz yo‘q qilinish xavfi
Qozog‘iston sudi qarori
Qochqinlik maqomini rad etish, ekstraditsiyani ma’qullash
Xalqaro insonparvarlik normalarini buzish deb baholanmoqda
Tarozining bir tomonida Qozog‘iston va Rossiya o‘rtasidagi o‘nlab yillik huquqiy kelishuvlar, prokuratura roziligi va rasmiy jinoiy moddalar turgan bo‘lsa, ikkinchi tomonida BMT minbarlaridan yangrayotgan insonparvarlik bongi va faolning hayoti turibdi. Qozog‘iston uchun bu ish nafaqat bitta odamning taqdiri, balki mamlakatning xalqaro sahnadagi imijini sinovdan o‘tkazayotgan eng katta dilemmadir.
Sizningcha, Qozog‘iston o‘z hududida siyosiy boshpana so‘ragan shaxslarni Moskva talabi bilan topshirishi kerakmi yoki BMT ogohlantirishlariga quloq tutib, insonparvarlik pozitsiyasini tanlagani ma’qulmi? Mansur Movlayevning taqdiri endi qanday kechadi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va mintaqadagi eng qaynoq siyosiy-huquqiy to‘qnashuv tahlilini barcha qiziquvchilarga ulashing!
…