Yaponiyada ikkinchi poytaxt tashkil etilishi mumkin: qonun qabul qilindi

·210·Dunyo
Yaponiyada ikkinchi poytaxt tashkil etilishi mumkin: qonun qabul qilindi

Yaponiyada kelajakda mamlakat uchun ikkinchi poytaxt tashkil etilishi mumkin. 24 iyul kuni mamlakat parlamenti favqulodda vaziyatlar yuz bergan taqdirda Tokioga zaxira ma’muriy markaz yaratishni nazarda tutuvchi qonun loyihasini qabul qildi. Bu haqda Kyodo agentligi xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, ushbu tashabbus Yaponiya hukumatining mamlakat g‘arbida joylashgan Osakani Tokio kabi yirik megapolisga aylantirish rejalariga qo‘shimcha turtki berishi mumkin. Shu bilan birga, qonun davlat boshqaruvini yanada samarali tashkil etish va hokimiyatni detsentralizatsiya qilishga qaratilgan.

Hukmron blok taklif etgan qonun loyihasi muxolifat tomonidan keskin tanqid qilindi. Ularning fikricha, hujjat asosan Bosh vazir Sanae Takaiti boshchiligidagi Liberal-demokratik partiyaning koalitsiyadagi hamkori — Osakada joylashgan Yaponiya innovatsiyalar partiyasi manfaatlarini ko‘zlab tayyorlangan.

Qonun qabul qilinishi oldidan parlamentda qizg‘in bahslar kechdi. Muxolifat mahalliy saylovlar va referendumlarni bir kunda o‘tkazishni taqiqlashni talab qildi. Ular bu saylovchilarning ovoz berish qarorlariga ta’sir ko‘rsatishi mumkinligini ta’kidladi.

Bu bahslarga, xususan, Osaka gubernatori Xirofumi Yosimura kelasi bahorda uchinchi referendumni gubernatorlik saylovlari bilan bir kunda o‘tkazish niyati haqidagi bayonoti ham sabab bo‘lgani aytilmoqda.

Osakani megapolisga aylantirish bo‘yicha avvalgi ikki urinish — 2015 va 2020 yillardagi referendumlar kichik ovoz farqi bilan rad etilgan edi. Keyinchalik hukmron blok ayrim yon berishlarga rozi bo‘lgach, muxolifat qonun loyihasini ovozga qo‘yishga rozilik berdi.

Yangi qonunga muvofiq, Bosh vazir aholi soni va iqtisodiy ko‘rsatkichlar bo‘yicha belgilangan talablarga javob beradigan prefekturalar arizalari asosida zaxira poytaxt maqomini berishi mumkin.

Hujjat Liberal-demokratik partiya, uning koalitsiyadagi hamkorlari va bir qator boshqa siyosiy kuchlar tomonidan qo‘llab-quvvatlandi hamda 123 nafar deputatning ovozi bilan qabul qilindi, 121 nafar deputat esa unga qarshi ovoz berdi.

Ma’lumot uchun, dunyoda ikki yoki undan ortiq poytaxtga ega davlatlar ham mavjud. Masalan, Niderlandiyada Amsterdam rasmiy poytaxt bo‘lsa, parlament va hukumat Gaaga shahrida joylashgan. Boliviyada Sukre rasmiy poytaxt hisoblansa, hukumat va parlament La-Pasda faoliyat yuritadi. Shuningdek, Chili, Malayziya, Shri-Lanka, Kot-d'Ivuar, Benin, Esvatini va Burundi kabi mamlakatlarda ham davlat boshqaruvi bir nechta shahar o‘rtasida taqsimlangan.

Dunyoda uchta rasmiy poytaxtga ega yagona davlat — Janubiy Afrika Respublikasi hisoblanadi. Unda Pretoriya ijroiya, Keyptaun qonun chiqaruvchi, Blumfonteyn esa sud hokimiyati markazi vazifasini bajaradi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mo‘g‘ulistonda olingan sirli surat tarixi: qutidagi mo‘g‘ul ayoli surati ortida qanday haqiqat bor?Mo‘g‘ulistonda olingan sirli surat tarixi: qutidagi mo‘g‘ul ayoli surati ortida qanday haqiqat bor?Bugun, 12:42Putin G‘arb haqida: «Jinni shishadan chiqarishdi»Putin G‘arb haqida: «Jinni shishadan chiqarishdi»Bugun, 12:36Turkiyada mehmonning og‘zida salyut portlab ketib to‘yda barchani qo‘rqitib yubordiTurkiyada mehmonning og‘zida salyut portlab ketib to‘yda barchani qo‘rqitib yubordiBugun, 12:09Solovyovdan Bonyaga kutilmagan taklif: yangi platforma yaratiladimi?Solovyovdan Bonyaga kutilmagan taklif: yangi platforma yaratiladimi?Bugun, 09:44Rostovda tungi dron hujumi: er-xotin halok bo‘ldi, besh fuqaro jarohatlandiRostovda tungi dron hujumi: er-xotin halok bo‘ldi, besh fuqaro jarohatlandiBugun, 09:14Putin Ukraina g‘arbi haqida keskin bashorat qildiPutin Ukraina g‘arbi haqida keskin bashorat qildiBugun, 09:02
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi