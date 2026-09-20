ChatGPT'ga aytilgan reja politsiyagacha yetib bordi: Braziliyada fermer hibsga olindi

·36·Dunyo
ChatGPT'ga aytilgan reja politsiyagacha yetib bordi: Braziliyada fermer hibsga olindi

Braziliyada 36 yoshli fermer ChatGPT bilan yozishmalari orqali o‘z farzandiga nisbatan og‘ir jinoyat rejasi haqida ma’lumot berganidan so‘ng politsiya tomonidan hibsga olindi. Voqea sun’iy intellekt platformalarida xavfsizlik tizimlari qanday ishlashiga ham e’tibor qaratdi.

OpenAI xabarni AQSH rasmiylariga yetkazgan

Hodisa Espiritu-Santu shtatidagi San-Gabriel-da-Palya shahri yaqinida sodir bo‘lgan. Politsiya ma’lumotiga ko‘ra, gumonlanuvchi qariyb ikki oy davomida ChatGPT bilan yozishib, farzandiga nisbatan zo‘ravonlik rejalari haqida ma’lumot qoldirgan.

OpenAI ushbu muloqotlarni xavfsizlik nuqtayi nazaridan aniqlab, ma’lumotni AQSH Federal qidiruv byurosiga (FBI) yetkazgan. Keyin FBI Braziliya Adliya vazirligining CyberLab bo‘limi orqali mahalliy huquq-tartibot idoralarini ogohlantirgan.

Gumonlanuvchi rejasi amalga oshishidan bir kun oldin ushlangan

Braziliya politsiyasi ma’lum qilishicha, gumonlanuvchi 19 iyun kuni, reja amalga oshirilishi mumkin bo‘lgan sanadan bir kun oldin qo‘lga olingan. Bolaning hayotiga real xavf mavjudligi haqidagi ma’lumot huquq-tartibot organlariga oldindan yetkazilgan.

Politsiya uni tahdid, jinoyatga undash va qotillikka suiqasd bilan bog‘liq moddalar doirasida gumon qilinganini ma’lum qilgan. Gumonlanuvchining shaxsi oshkor etilmagan.

Muhimi, mazkur holatda ChatGPT jinoyatni amalga oshirish vositasi sifatida emas, balki xavfli muloqotni aniqlashga yordam bergan xavfsizlik tizimi ishlagan raqamli muhit sifatida namoyon bo‘ldi.

Bu voqea sun’iy intellekt bilan muloqotlar xavfsizlik nuqtayi nazaridan qanday monitoring qilinishi va jiddiy xavf aniqlanganida ma’lumot qaysi tartibda huquq-tartibot organlariga yetkazilishi haqidagi bahslarni yanada kuchaytirdi.

ChatGPTOpenAIEFBIKiberLab
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qizlarining ta’limi uchun ona yalangoyoq 3 km yugurdiQizlarining ta’limi uchun ona yalangoyoq 3 km yugurdiKecha, 21:40AQSHda bir bo‘limning 14 nafar hamshirasi bir vaqtda homilador bo‘lganAQSHda bir bo‘limning 14 nafar hamshirasi bir vaqtda homilador bo‘lganKecha, 20:56Ota-onasi 25 yil avval yo‘qoldi: farzandlar hali kutmoqdaOta-onasi 25 yil avval yo‘qoldi: farzandlar hali kutmoqdaKecha, 19:43Xitoyda qiz yoqqan pirotexnika uning yonida portladi (video)Xitoyda qiz yoqqan pirotexnika uning yonida portladi (video)Kecha, 19:30Kelin to‘y marosimida betob bo‘lgan ikki xodimga birinchi yordam ko‘rsatdiKelin to‘y marosimida betob bo‘lgan ikki xodimga birinchi yordam ko‘rsatdiKecha, 16:2338 yil izlab enagasini topgan erkak unga avtomobil va 10 million frank berdi38 yil izlab enagasini topgan erkak unga avtomobil va 10 million frank berdiKecha, 16:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?