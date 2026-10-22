Avstraliyada marhumlarni tuproqqa aylantirishga qonunan ruxsat berildi

·89·Dunyo
Avstraliyada marhumlarni tuproqqa aylantirishga qonunan ruxsat berildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yangi Janubiy Uels shtatida marhumlarning tanasini maxsus jarayon orqali unumdor tuproqqa aylantirishga ruxsat beruvchi qonun qabul qilindi.
  • Mustaqil deputat Aleks Grinvich tomonidan ilgari surilgan ushbu tashabbus an'anaviy dafn va krematsiyaga nisbatan ekologik jihatdan qulay hamda arzonroq muqobil hisoblanadi.
  • Inson tanasini kompostlash deb ataluvchi ushbu jarayon 40–60 kun davom etib, natijada olingan tuproq marhumning yaqinlariga topshiriladi.

Avstraliyada dafn marosimlariga nisbatan g‘ayrioddiy muqobil usul joriy etilmoqda. Yangi Janubiy Uels shtatida marhumlarni maxsus jarayon orqali unumdor tuproqqa aylantirishga ruxsat beruvchi qonun qabul qilindi. Yangi tartibga ko‘ra, aholi 2028 yildan boshlab ushbu usuldan foydalanishi mumkin bo‘ladi.

The Sydney Morning Herald nashri xabar berishicha, mazkur tashabbus an’anaviy dafn va krematsiyaga nisbatan arzonroq hamda ekologik jihatdan qulayroq muqobilni taklif etishga qaratilgan. Qonun loyihasini mustaqil deputat Aleks Grinvich ilgari surgan.

Marhum qanday qilib tuproqqa aylantiriladi?

Ushbu usul terraformatsiya yoki inson tanasini kompostlash deb ataladi. Jarayonda marhumning tanasi somon, pichan va gulbarglari kabi tabiiy materiallar bilan birga maxsus germetik konteynerga joylashtiriladi.

Konteyner ichida 40–60 kun davomida havo aylanishi ta’minlanadi. Natijada organik moddalar parchalanib, o‘simliklar yetishtirishda foydalanish mumkin bo‘lgan unumdor tuproq hosil bo‘ladi. Tayyor mahsulot marhumning yaqinlariga topshiriladi.

Nega bu usulga ehtiyoj paydo bo‘ldi?

Yangi dafn usulini qo‘llab-quvvatlayotganlar uning bir nechta afzalligini ta’kidlamoqda. Birinchidan, bunday jarayon uchun an’anaviy qabristonda alohida yer maydoni ajratish talab qilinmaydi. Bu qabristonlar uchun joy yetishmayotgan hududlarda muhim ahamiyatga ega.

Ikkinchidan, terraformatsiya krematsiyaga nisbatan kamroq issiqxona gazlari chiqarishi mumkin. Shuningdek, mazkur usul oddiy dafn marosimiga qaraganda arzonroq bo‘lishi kutilmoqda. Avstraliyada an’anaviy dafn xarajatlari 50 ming dollargacha yetishi mumkinligi qayd etilgan.

Yangi tartib qachon kuchga kiradi?

Avstraliyada ushbu xizmatni ko‘rsatish uchun sanitariya va ekologik talablarga javob beradigan maxsus litsenziyalangan markazlar tashkil etilishi rejalashtirilgan. Ular 2028 yilgacha ishga tushirilishi kutilmoqda.

Mazkur qaror Avstraliyada va janubiy yarimsharda ushbu dafn usulini qonuniylashtirish bo‘yicha ilk qadamlardan biri sifatida baholanmoqda. Dunyoda esa inson tanasini kompostlashga ayrim AQSH shtatlari va Germaniyaning Shlesvig-Golshteyn hududida ham ruxsat berilgan.

Yangi Janubiy UelsAleks Grinvichinson tanasini kompostlashterraformatsiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avstraliyada 142 ming dollarlik suvaraklar musodara qilindiAvstraliyada 142 ming dollarlik suvaraklar musodara qilindi5 iyun 22:26Qirg‘izistonda marhumlarni krematsiya qilish taqiqlandiQirg‘izistonda marhumlarni krematsiya qilish taqiqlandi4 avgust 18:00Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladiTurkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi28 sentabr 22:49Rossiyada uzoq umr ko‘rish laboratoriyasi ish boshladiRossiyada uzoq umr ko‘rish laboratoriyasi ish boshladiBugun 11:32Yaponiyada bir soatga buvini 23 dollarga ijaraga olish mumkinYaponiyada bir soatga buvini 23 dollarga ijaraga olish mumkinBugun 11:30Eronlik «Qora beva» 11 erini o‘ldirishda ayblanmoqdaEronlik «Qora beva» 11 erini o‘ldirishda ayblanmoqdaBugun 11:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda